Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei. Spectacolul de la Monza e LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 16:17 | Actualizat Duminica, 07 Septembrie 2025, 16:17
Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu al Italiei are loc începând cu ora 16:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen în pole position la Monza

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei, LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Update 16:17: Esteban Ocon, penalizare de 5 secunde, după incidentul cu Lance Stroll.

Update 16:13: Nu se iau măsuri după incidentul dintre Yuki Tsunoda și Lewis Hamilton.

Update 16:12: Lewis Hamilton a urcat pe VI.

Update 16:12: Incidentul dintre Esteban Ocon și Lance Stroll, notat.

Update 16:11: Oscar Piastri își recapătă poziția de la start, în fața lui Charles Leclerc.

Update 16:09: Incidentul dintre Yuki Tsunoda și Lewis Hamilton, notat.

Update 16:08: Max Verstappen revine la conducerea cursei.

Update 16:04: Max Verstappen, duel cu Lando Norris pentru păstrarea poziției de lider în cursă. Pilotul Red Bull este obligat să îi cedeze poziția lui Norris. Un prim viraj plin de emoții.

Update 16:02: Nico Hülkenberg chemat la boxe după turul de formare.

Update 16:00: S-a plecat în turul de formare la Monza!

Marele Premiu al Italiei este LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY de la 16:00. Cursa de la Monza va fi pregătită în studio începând cu 15:45.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei. Lupta pentru pole este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3CNN

Max Verstappen va pleca din pole position la Monza. Pilotul Red Bull va fi urmat de Lando Norris și de Oscar Piastri.

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Charles Leclerc și de Oscar Piastri.

În a doua sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. Pilotul McLaren a fost urmat de Charles Leclerc și de Carlos Sainz.

În prima sesiune de antrenamente, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Charles Leclerc și de Carlos Sainz.

Citește și: Marele Premiu de la Monaco, în calendarul Formula 1™ până în 2035: „Este o cursă emblematică”

Circuitul de la Monza are 306.72km, iar recordul îi aparține lui Rubens Barrichello, din 2004, 1:21.046. Autodromo Nazionale Monza a fost construit în doar 110 zile, în 1922. Prima cursă de Formula 1™ s-a desfășurat aici în 1950, iar de atunci s-a aflat constant în calendarul sportului cu motor.

Localnicii numesc circuitul „La Pista Magica” (Pista magică), piloții având pedala de accelerație la maximum pe 80% dintr-un tur.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Italiei. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 5-7 septembrie 2025

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Citește și: Program Formula 2™, Formula 3™ și Porche Supercup, Marele Premiu al Italiei, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 septembrie 2025

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

lando norris, max verstappen și oscar piastri după calificările de la monza 2025
Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen în pole position la Monza...
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen în pole position la Monza
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen în pole position la Monza
