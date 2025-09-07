Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei. Spectacolul de la Monza e LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Cursa Marelui Premiu al Italiei are loc începând cu ora 16:00.

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei

Update 16:17: Esteban Ocon, penalizare de 5 secunde, după incidentul cu Lance Stroll.

Update 16:13: Nu se iau măsuri după incidentul dintre Yuki Tsunoda și Lewis Hamilton.

Update 16:12: Lewis Hamilton a urcat pe VI.

Update 16:12: Incidentul dintre Esteban Ocon și Lance Stroll, notat.

Update 16:11: Oscar Piastri își recapătă poziția de la start, în fața lui Charles Leclerc.

Update 16:09: Incidentul dintre Yuki Tsunoda și Lewis Hamilton, notat.

Update 16:08: Max Verstappen revine la conducerea cursei.

Update 16:04: Max Verstappen, duel cu Lando Norris pentru păstrarea poziției de lider în cursă. Pilotul Red Bull este obligat să îi cedeze poziția lui Norris. Un prim viraj plin de emoții.

Update 16:02: Nico Hülkenberg chemat la boxe după turul de formare.

Update 16:00: S-a plecat în turul de formare la Monza!

Marele Premiu al Italiei este LIVE de la 16:00. Cursa de la Monza va fi pregătită în studio începând cu 15:45.

Max Verstappen va pleca din pole position la Monza. Pilotul Red Bull va fi urmat de Lando Norris și de Oscar Piastri.

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Charles Leclerc și de Oscar Piastri.

În a doua sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. Pilotul McLaren a fost urmat de Charles Leclerc și de Carlos Sainz.

În prima sesiune de antrenamente, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Charles Leclerc și de Carlos Sainz.

Circuitul de la Monza are 306.72km, iar recordul îi aparține lui Rubens Barrichello, din 2004, 1:21.046. Autodromo Nazionale Monza a fost construit în doar 110 zile, în 1922. Prima cursă de Formula 1™ s-a desfășurat aici în 1950, iar de atunci s-a aflat constant în calendarul sportului cu motor.

Localnicii numesc circuitul „La Pista Magica” (Pista magică), piloții având pedala de accelerație la maximum pe 80% dintr-un tur.

