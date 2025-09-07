Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat la Monza

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Max Verstappen câștigă la Monza. Pilotul Red Bull este urmat pe podium de Lando Norris și de Oscar Piastri.

Piloții Ferrari au terminat pe IV, Charles Leclerc, și VI, Lewis Hamilton.

Max Verstappen a plecat din pole position la Monza. Pilotul Red Bull a fost urmat de Lando Norris și de Oscar Piastri.

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Charles Leclerc și de Oscar Piastri.

În a doua sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. Pilotul McLaren a fost urmat de Charles Leclerc și de Carlos Sainz.

În prima sesiune de antrenamente, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Charles Leclerc și de Carlos Sainz.

Circuitul de la Monza are 306.72km, iar recordul îi aparține lui Rubens Barrichello, din 2004, 1:21.046. Autodromo Nazionale Monza a fost construit în doar 110 zile, în 1922. Prima cursă de Formula 1™ s-a desfășurat aici în 1950, iar de atunci s-a aflat constant în calendarul sportului cu motor.

Localnicii numesc circuitul „La Pista Magica” (Pista magică), piloții având pedala de accelerație la maximum pe 80% dintr-un tur.

Luke Browning a câștigat cursa din Formula 2™ la Monza. A fost urmat pe podium de Joshua Dürksen și Josep Maria Martí.

Leonardo Fornaroli a câștigat cursa de sprint din Formula 2™ în Italia. A fost urmat pe podium de Arvid Lindblad și de Joshua Dürksen. Luke Browning a plecat din pole position.

Tasanapol Inthraphuvasak a câștigat cursa din Formula 3™. A fost urmat pe podim de Nikola Tsolov și de Noel León.

Tim Tramnitz a câștigat cursa de sprint din Formula 3™ din Italia. A fost urmat pe podium de Roman Bilinski și de Martinius Stenshorne. Brad Benavides a plecat din pole position.

Wouter Boerekamps a câștigat cursa din Porche Supercup la Monza. A fost urmat pe podium de Alessandro Ghiretti și de Mathys Jaubert. Marvin Klein a plecat din pole position.

