Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și Antena3CNN

Update 15:59: Nu se iau măsuri în cazul lui Charles Leclerc.

Articolul continuă după reclamă

Update 15:58: S-a reluat al doilea segment de calificări.

Update 15:56: Charles Leclerc, investigat pentru încălcarea regulilor sub steag galben.

Update 15:55: Q2 se reia la 15:58.

Update 15:51: Seag galben, după ce Oliver Bearman a lovit parapetul. Steag roșu!

Update 15:49: Steag galben, după ce Isack Hadjar a pierdut controlul monopostului, fără însă să-l lovească. Steag verde.

Update 15:48: A început Q2.

Update 15:45: Al doilea segment de calificări va începe la 15:48.

Update 15:37: Fraco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly și Alexander Albon nu fac pasul în Q2.

Update 15:35: Steag roșu, după ce Franco Colapinto a lovit monopostul, iar Pierre Gasly a ieșit de pe circuit.

Update 15:34: Steag galben.

Update 15:28: S-a reluat sesiunea de calificări.

Update 15:25: Sesiunea de calificări se reia la 15:28.

Update 15:24: Gabriel Bortoleto, investigat pentru încălcarea regulilor sub steag galben.

Update 15:20: Seag galben, din cauza resturilor pe circuit. Steag roșu! Nico Hülkenberg a lovit parapetul.

Update 15:15: S-a reluat Q1.

Update 15:12: Steag verde, se reia sesiunea de calificări la 15:15.

Update 15:11: Andrea Kimi Antonelli, investigat pentru încălcarea regulilor sub steag galben.

Update 15:06: Steag roșu! Alexander Albon a lovit parapetul. Sesiunea de calificări se încheie pentru pilotul Williams.

Update 15:06: Steag galben din nou din cauza resturilor de pe circut.

Update 15:04: Steag galben ridicat rapid, din cauza resturilor rămase de circuit.

Update 15:00: A început primul segment de calificări în Baku.

Sesiunea de calificări începe la 15:00, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Mac Verstappen și de Oscar Piastri.

În a doua sesiune de antrenamente, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot. Pilotul Ferrari a fost urmat de Charles Leclerc și de George Russell.

În prima sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și de Charles Leclerc.

Circuitul din Baku are 6.003 km, este unul stradal, iar recordul îi aparține lui Charles Leclerc, din 2019, 1:43.009. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2016.

Marele Premiu al Azerbaijanului va rămâne în calendarul Formula 1™ până în 2030 inclusiv.

De asemenea, a fost anunțat calendarul curselor de sprint din sezonul 2026 în Formula 1™:

- Marele Premiu al Chinei (13-15 martie)

- Marele Premiu de la Miami (1-3 mai)

- Marele Premiu al Canadei (22-24 mai)

- Marele Premiu al Marii Britanii (3-5 iulie)

- Marele Premiu al Olandei (21-23 august)

- Marele Premiu din Singapore (9-11 octombrie)

