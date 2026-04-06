Acest ou de Paște de lux ajunge la prețul mâncării pentru o familie întreagă. La ce sumă uriașă ajunge o bucată de ciocolată

Un influencer a cheltuit peste 800 de euro pe un ou de Paște de lux din ciocolată. Prețul uriaș și reacția sa au stârnit controverse în mediul online.

Acest ou de Paște de lux ajunge la prețul mâncării pentru o familie întreagă. Suma uriașă pe care un influencer a fost dispus să o plătească i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Un critic culinar din mediul online a cheltuit o sumă exorbitantă pe un ou de Paște din ciocolată, iar reacția sa la acest desert gigantic a stârnit numeroase controverse.

Se apropie perioada Paștelui, iar mulți dintre noi cheltuim sume importante de bani pentru produse de patiserie sau dulciuri tematice. Ouăle de ciocolată și iepurașii dulci sunt printre cele mai căutate delicii în această perioadă. Majoritatea oamenilor au deja un mic stoc de ouă de ciocolată și alte bunătăți pregătite pentru sărbătoare.

Citește și: O femeie păstrează de 63 de ani un ou de Paște de ciocolată, deși întreținerea lui o costă câteva milioane pe lună. Ce e înăuntru

Dacă ești în căutarea unei delicatese deosebite și ai un buget foarte generos, atunci îți poți cumpăra oul visurilor tale. Cel puțin aceasta este părerea unui influencer care a cheltuit 750 de lire sterline pentru un ou gigantic de ciocolată, adică peste 800 de euro.

Carmie Sellitto a cumpărat recent oul de Paște de la tejgheaua unui magazin cunoscut din Anglia. Prețul acestuia depășește suma pe care multe familii o cheltuiesc pe cumpărături alimentare într-o lună întreagă. Oul provine dintr-o zonă renumită din Anglia, despre care Carmie a spus că este „o tarabă nou-nouță” dintr-un magazin universal de lux, inspirat de o cofetărie celebră din Milano, Italia.

Citește și: Francezi au inlocuit traditionalul ou din ciocolata cu Obelix

Influencerul a explicat că toată ciocolata vândută în acel magazin este realizată manual, ceea ce justifică, cel puțin parțial, prețul piperat al produsului.

Cât cântărește oul de ciocolată

Oul de Paște cântărește aproximativ un kilogram. Acesta are o glazură delicată de ciocolată și un design complex, decorat cu coroane aurii și dungi elegante care se întind pe întreaga suprafață a capodoperei din ciocolată neagră.

Citește și: Gigantul delicios! Cel mai înalt ou de Paște din ciocolată are zece metri înălțime și arată spectaculos! (FOTO)

„Este o bestie. Trebuie să fii foarte atent, pentru că este o adevărată capodoperă de artă. Uite-te la detalii. Trebuie să fac niște poze acestui ou pentru că va intra în istorie”, a spus Carmie.

Acesta a fost surprins atunci când a gustat pentru prima dată din oul de ciocolată.

„Am mâncat de câteva ori și deja ciocolata este incredibil de bună. Are gustul celei mai scumpe ciocolate pe care am încercat-o vreodată în viața mea. Probabil pentru că așa este. Este 100% cel mai bun ou de Paște pe care l-am gustat vreodată. Îi dau un rating solid de 10 din 10”, a spus influencerul pe TikTok.

Comentatorii postării sale au avut reacții împărțite. Mulți l-au criticat pentru prețul „scandalos” plătit pentru oul de ciocolată, în timp ce alții au spus că produsul arată banal, în ciuda sumei exorbitante. Cei mai mulți au susținut că banii ar fi fost suficienți pentru a hrăni o familie întreagă, acuzându-l pe influencer de risipă.

În ciuda comentariilor primite, Carmie Sellitto a părut extrem de mândru de noua sa achiziție.