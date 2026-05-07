Alertă alimentară în peste 200 de magazine din România din cauza unei bacterii. Ce produs contaminat a fost retras de la raft

Alertă alimentară în România.Un produs a fost retras din peste 200 de magazine din cauza bacteriei Listeria. Vezi ce trebuie să faci dacă ai cumpărat produsul.

O alertă alimentară a luat prin surprindere întreaga țară. Peste 200 de magazine din România sunt vizate, după ce un produs contaminat a fost retras de urgență de la raft din cauza unei bacterii periculoase.

Mai multe instituții au tras un semnal de alarmă în acest caz. Se pare că un lot de salată de icre a fost retras din peste 200 de magazine Penny, după ce s-a descoperit contaminarea cu Listeria monocytogenes. Anunțul a fost făcut de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care a precizat că măsura este una preventivă, pentru protejarea consumatorilor.

Produsul vizat este „Gran Mare – salată cu icre de hering”, ambalaj de 150 de grame. Conform informațiilor oficiale, este vorba despre lotul 981, cu data de expirare 18.05.2026. Produsul a fost retras la nivel național, iar alerta a fost transmisă și de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, precum și de Ministerul Agriculturii.

„ANSVSA aduce la cunoștința consumatorilor că producătorul NEGRO 2000 SRL a inițiat rechemarea voluntară a produsului menționat, ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății publice. Motivul rechemării: detectarea prezenței Listeria monocytogenes”, se arată în comunicatul oficial.

Listeria este o bacterie care poate provoca infecții grave, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile, precum femeile însărcinate, vârstnicii sau cei cu un sistem imunitar slăbit. Simptomele pot include febră, dureri musculare, greață sau alte probleme digestive.

Ce trebuie să faci într-o astfel de situație

Dacă ai achiziționat produsul din lotul menționat, specialiștii recomandă să nu îl consumi sub nicio formă. Chiar dacă produsul pare în regulă, riscul pentru sănătate este ridicat.

ANSVSA anunță că produsul poate fi returnat în orice magazin Penny, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Contravaloarea va fi restituită integral, fără alte condiții.

În total, produsul a fost distribuit în aproximativ 202 magazine Penny din întreaga țară. Autoritățile subliniază că astfel de situații pot apărea în cazul produselor perisabile, care au un termen de valabilitate scurt. De multe ori, acestea ajung pe raft înainte de finalizarea tuturor analizelor de laborator.

Totuși, sistemul de siguranță alimentară funcționează pe baza autocontrolului operatorilor economici. În momentul în care este identificată o problemă, procedura de retragere este declanșată imediat, pentru a limita orice risc pentru consumatori.