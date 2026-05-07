Antena Căutare
Home News Inedit Alertă alimentară în peste 200 de magazine din România din cauza unei bacterii. Ce produs contaminat a fost retras de la raft

Alertă alimentară în peste 200 de magazine din România din cauza unei bacterii. Ce produs contaminat a fost retras de la raft

Alertă alimentară în România.Un produs a fost retras din peste 200 de magazine din cauza bacteriei Listeria. Vezi ce trebuie să faci dacă ai cumpărat produsul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 Mai 2026, 13:46 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 13:47
Alertă alimentară în România.Un produs a fost retras din peste 200 de magazine din cauza bacteriei Listeria. Vezi ce trebuie să faci dacă ai cumpărat produsul. | Shutterstock
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

O alertă alimentară a luat prin surprindere întreaga țară. Peste 200 de magazine din România sunt vizate, după ce un produs contaminat a fost retras de urgență de la raft din cauza unei bacterii periculoase.

Alertă alimentară în peste 200 de magazine din România din cauza unei bacteri

Mai multe instituții au tras un semnal de alarmă în acest caz. Se pare că un lot de salată de icre a fost retras din peste 200 de magazine Penny, după ce s-a descoperit contaminarea cu Listeria monocytogenes. Anunțul a fost făcut de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care a precizat că măsura este una preventivă, pentru protejarea consumatorilor.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Produsul vizat este „Gran Mare – salată cu icre de hering”, ambalaj de 150 de grame. Conform informațiilor oficiale, este vorba despre lotul 981, cu data de expirare 18.05.2026. Produsul a fost retras la nivel național, iar alerta a fost transmisă și de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, precum și de Ministerul Agriculturii.

„ANSVSA aduce la cunoștința consumatorilor că producătorul NEGRO 2000 SRL a inițiat rechemarea voluntară a produsului menționat, ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății publice. Motivul rechemării: detectarea prezenței Listeria monocytogenes”, se arată în comunicatul oficial.

Citește și: Ce e hantavirusul și de ce e atât de periculos. 3 persoane deja au murit la bordul unui vas de croazieră blocat pe apă

Listeria este o bacterie care poate provoca infecții grave, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile, precum femeile însărcinate, vârstnicii sau cei cu un sistem imunitar slăbit. Simptomele pot include febră, dureri musculare, greață sau alte probleme digestive.

Ce trebuie să faci într-o astfel de situație

Dacă ai achiziționat produsul din lotul menționat, specialiștii recomandă să nu îl consumi sub nicio formă. Chiar dacă produsul pare în regulă, riscul pentru sănătate este ridicat.

ANSVSA anunță că produsul poate fi returnat în orice magazin Penny, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Contravaloarea va fi restituită integral, fără alte condiții.

Citește și: Zeci de tone de fructe de padure contaminate cu virusul hepatic A

În total, produsul a fost distribuit în aproximativ 202 magazine Penny din întreaga țară. Autoritățile subliniază că astfel de situații pot apărea în cazul produselor perisabile, care au un termen de valabilitate scurt. De multe ori, acestea ajung pe raft înainte de finalizarea tuturor analizelor de laborator.

Totuși, sistemul de siguranță alimentară funcționează pe baza autocontrolului operatorilor economici. În momentul în care este identificată o problemă, procedura de retragere este declanșată imediat, pentru a limita orice risc pentru consumatori.

Singura Lună Albastră a anului va avea loc în curând. Când poate fi admirată... Creatura cu „dinți de ace” care a speriat localnicii. Ce e, de fapt, animalul neobișnuit...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: “Realitatea e asta” Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: &#8220;Realitatea e asta&#8221;
Observatornews.ro La 19 ani, Cristian a ales o moarte cruntă în Constanţa. Şi-a pus capul pe şine şi şi-a aşteptat sfârşitul La 19 ani, Cristian a ales o moarte cruntă în Constanţa. Şi-a pus capul pe şine şi şi-a aşteptat sfârşitul
Antena 3 Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love” Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
SpyNews Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Singura Lună Albastră a anului va avea loc în curând. Când poate fi admirată
Singura Lună Albastră a anului va avea loc în curând. Când poate fi admirată
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Creatura surprinzătoare care domina oceanele acum 100 de milioane de ani. Descoperirea care rescrie istoria
Creatura surprinzătoare care domina oceanele acum 100 de milioane de ani. Descoperirea care rescrie istoria
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Dominic Fritz, dezvăluiri fără precedent! Ce a negociat președintele Nicușor Dan cu USR!
Dominic Fritz, dezvăluiri fără precedent! Ce a negociat președintele Nicușor Dan cu USR! BZI
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când am votat la parlamentare”
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când... Jurnalul
Oana Pellea sare în apărarea lui Ilie Bolojan: Cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România
Oana Pellea sare în apărarea lui Ilie Bolojan: Cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Concedieri masive pe şantierul naval Damen Mangalia. Peste 1.000 de angajaţi rămân fără loc de muncă
Concedieri masive pe şantierul naval Damen Mangalia. Peste 1.000 de angajaţi rămân fără loc de muncă Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x