Andrea Ivanova, femeia cu cele mai mari buze din lume, a trezit noi controverse în mediul online după ce s-a filmat luând cina

Andrea Ivanova și-a surprins din nou fanii cu o ieșire la restaurant. Iată ce reacție au avut internauții la imaginile postate pe rețelele de socializare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 10:17 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 15:21
Andrea Ivanova și-a surprins din nou urmăritorii | ProfiMedia

Andrea Ivanova are 28 de ani, este originară din Bulgaria și este model și influenceriță. Aceasta este cunoscută și ca femeia cu cele mai mari buze din lume.

Cum și-a surprins recent Andrea Ivanova fanii

Andrea Ivanova a investit în aspectul ei, mai ales în zona buzelor. Ea se bucură de statutul de a avea cele mai mari buze din lume, fără să se demoralizeze din cauza părerilor celorlalți.

Deși familia este mai conservatoare și consideră că aspectul ei este înfricoșător, prietenii sunt alături de ea și chiar și unii străini pe care nu i-a întâlnit niciodată, însă o susțin în mediul online.

Andrea Ivanova nu ține cont de părerea răuvoitorilor și consideră că doar ea are dreptul de a face cu prorpiul trup ceea ce dorește.

Recent, aceasta a postat o serie de fotografii de la o ieșire în oraș la cină. Ea a poza mâncarea comandată, printre care pizza, paste cu brânză și salată.

Internauții au reacționat imediat. În timp ce unuii o susțin, sunt și alții care fie nu își pot imagina ce fel de viață duce, fie o judecă pentru alegerile făcute.

Unii internauți se întreabă dacă este nevoită să mănânce cu paiul din cauza buzelor imense. În timp ce alții îi recomandă antihistaminice, pentru reacții alergice. De asemenea, alții îi recomandă dizolvarea substanțelor injectate în buze pentru a duce o viață normală.

Sunt și voci care o consideră curajoasă și care îi apreciază aspectul.

Andrea Ivanova este însă împlinită cu felul în care arată și este mândră de aspectul ei. Tânăra are sprijinul prietenilor și nu trebuie să înfrunte criticile de una singură. Aceasta este fericită să aibă oportunitatea și libertatea de a putea arăta fix așa cum își dorește.

andrea ivanova la restaurant
Cu toate acestea, de-a lungul timpului tânăra a avut numeroase dificultăți fie profesionale, fie în situația în care a avut nevoie de anumite îngrijiri medicale, precum intervenții stomatologice.

Videoclipul zilei
Citește și
