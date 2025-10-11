Antena Căutare
Home News Inedit Angajații în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI. Ce joburi prezintă cel mai mare risc, potrivit OpenAI

Angajații în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI. Ce joburi prezintă cel mai mare risc, potrivit OpenAI

Un nou raport OpenAI a scos la iveală angajații care sunt în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 11 Octombrie 2025, 06:00 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 17:06
Unele joburi riscă să dispară din cauza AI | Shutterstock

OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a lansat recent un raport cu angajații care sunt în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI.

Compania a dezvăluit cele 44 de joburi care vor fi preluate, cel mai probabil, de inteligența artificială, scrie Daily Mail.

Lista a fost creată cu ajutorul unui test numit GPDval. Cu acesta, experții au comparat AI cu angajații din 9 dintre cele mai importante industrii din SUA.

Astfel, au determinat cele 44 de joburi unde există cel mai mare risc de înlocuire cu AI.

Articolul continuă după reclamă

Angajații în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI

Cu acest test, experții OpenAI au dezvăluit angajații care sunt în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI. Aceștia au evaluat sarcini realizate cu AI, dar și de către angajați umani. Ulterior, au analizat care a avut rezultatul mai bun.

Potrivit testelor, Claude Opus 4.1, creat de Anthropic, i-a depășit pe experți umani în 47.6% dintre cazuri, în medie. A avut și un un scor și mai mare în anumite profesii. De exemplu, în competiția cu funcționari de ghișeu și agenți de închiriere, AI-ul a fost mai bun în 81% dintre cazuri.

„Am descoperit că modelele de ultimă generație de astăzi se apropie deja de calitatea muncii produse de experții din industrie,” au declarat reprezentanții AI.

Citește și: ChatGPT deja ar distruge căsnicii. Cum folosesc utilizatorii chatbot-ul pentru a-și ataca partenerii

Cele 44 de profesii analizate au fost testate în raport cu AI-ul pe seturi de sarcini specifice pe care un om le-ar efectua în mod obișnuit în acel rol.

De exemplu, asistenții medicali autorizați au trebuit să evalueze imagini cu leziuni cutanate și să redacteze un raport de consultație. Inginerii de producție au trebuit să creeze un model 3D al unui tambur.

Cei care au evaluat rezultatele sarcinilor nu știau care dintre ele aparțineau unui om și care au fost create de AI. Ei doar au ales rezultatul care li s-a părut mai bun.

Citește și: Întrebarea care blochează ChatGPT. De ce nu poate răspunde corect la sarcina simplă

OpenAI admite că testul nu surprinde întreaga gamă de activități reale dintr-o profesie. Potrivit reprezentanților, „majoritatea joburilor înseamnă mai mult decât o colecție de sarcini care pot fi scrise.”

Totuși, compania susține că acest tip de test este un indicator solid al modului în care AI-ul ar putea influența profesiile în lumea reală și ar indica angajații în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI.

Ce joburi vor fi înlocuite cu inteligența artificială

Potrivit raportului, industria informațională, din care fac parte regizori, jurnaliști etc, e cel mai sigur domeniu în acest moment. Modelele AI au câștigat testul în doar 39% din cazuri în această industrie.

Joburile care sunt în cel mai mare pericol, potrivit OpenAI, sunt:

  • Funcționari - 81%
  • Manageri de vânzări - 79%
  • Joburi de expediere - 76%
  • Editori online - 75%
  • Dezvoltatori software - 70%
  • Detectivi particulari - 70%
  • Ofițeri de conformitate - 69%
  • Supervizori vânzări - 69%
  • Reprezentanți vânzări B2B - 68%
  • Manageri operaționali - 67%
  • Manageri servicii medicale - 65%
  • Agenți de achiziții - 64%
  • Consilieri financiari - 64%
  • Manageri administrativi - 62%
  • Reprezentanți service clienți - 59%
  • Supervizori vânzări - 59%
  • Supervizori producție - 58%
  • Asistenți medicali - 56%
  • Agenți imobiliari - 54%
  • Jurnaliști/analiști de știri - 53%
  • Manageri IT - 52%
  • Supervizori poliție - 49%
  • Reprezentanți tehnici - 47%
  • Avocați - 46%
  • Specialiști în management de proiect - 42%
  • Asistenți sociali - 42%
  • Secretar în domeniul medical - 42%
  • Agenți de investiții - 42%
  • Supervizori administrativi - 41%
  • Analiști financiari - 41%
  • Angajați în domenii de divertisment - 37%
  • Asistenți medicali autorizați - 37%
  • Administratori imobiliari - 34%
  • Manageri financiari - 32%
  • Producători/regizori - 31%
  • Tehnicieni audio-video - 30%
  • Angajați în domeniul HoReCa - 29%
  • Operator comenzi - 28%
  • Agenți imobiliari - 27%
  • Farmaciști - 26%
  • Contabili - 24%
  • Ingineri mecanici - 23%
  • Ingineri industriali - 17%
  • Editorii de film/video - 17%
Detaliul ascuns într-un tablou celebru a fost descoperit cu ajutorul AI. Ce au găsit experții în opera de artă... Bebelușul care a bătut recordul medical la greutate! Cum arată nou-născutul de aproape 6 kg care i-a surprins pe medici...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin” Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: &#8220;Ies mult mai ieftin&#8221;
Observatornews.ro "Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere "Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru” Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Detaliul ascuns într-un tablou celebru a fost descoperit cu ajutorul AI. Ce au găsit experții în opera de artă
Detaliul ascuns într-un tablou celebru a fost descoperit cu ajutorul AI. Ce au găsit experții în opera de artă
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
Cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte. Ce obicei periculos poate cauza probleme grave
Cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte. Ce obicei periculos poate cauza probleme grave
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din București
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din... Kudika
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng clienţii
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x