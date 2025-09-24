Antena Căutare
Pe rețelele de socializare a apărut întrebarea care blochează ChatGPT, ce indică o problemă mai mare la cel mai folosit chatbot de pe Internet.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 15:06 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 15:09
ChatGPT pare să aibă probleme legate de întrebări simple | Shutterstock

Întrebarea care blochează ChatGPT poate să pară simplă, dar dovedește o problemă fundamentală pe care încă o are chatbot-ul.

Problema a fost identificată la doar 2 luni de la lansarea GPT-5, o actualizare pe care OpenAI a descris-o drept un pas important în dezvoltarea chatbot-ului, scrie Futurism.

OpenAI a susținut că GPT-5 oferă ChatGPT inteligență la „nivel de doctorat”.

Dar unele întrebări care par extrem de simple pot bloca ChatGPT într-un ciclu nesfârșit, fără să fie capabil să ofere răspunsul corect.

Întrebarea care blochează ChatGPT

Întrebarea care blochează ChatGPT a devenit virală pe platforma Reddit și pe rețelele de socializare. Deși pare foarte simplă, afectează un mecanism care nu a fost remediat nici cu cea mai recentă actualizare ChatGPT.

Pe Reddit, fanii ChatGPT au observat că, dacă întrebi chatbot-ul dacă „există vreo echipă NFL al cărei nume nu se termină cu litera ‘s’”, acesta intră într-o criză de logică lungă și incoerentă.

Unii utilizatori au menționat că e ca și când urmăresc cum „abilitățile superioare de raționament” ale ChatGPT, promise de OpenAI, nu funcționează în timp real.

„Da. Există două echipe NFL ale căror nume nu se termină cu ‘s’,” spune ChatGPT, înainte să enumere două echipe care se termină cu litera ‘s’. „Miami Dolphins? Se termină cu s. Green Bay Packers? Se termină cu s.”

Chiar dacă ChatGPT identifică corect că acele nume chiar se termină cu ‘s’, tot le menționează drept răspunsuri corecte. Alte întrebări similare produc același rezultat.

Ulterior, în acest exemplu cu echipele NFL, chiar dacă ChatGPT pare să reia logic întrebarea pentru a ajunge la un răspuns corect, tot pare blocat.

„Singurele două echipe care nu se termină cu ‘s’ sunt: Miami Dolphins. Nu (stai, se termină cu s),” spune ChatGPT. Deși recunoaște că greșește, tot nu oferă răspunsul corect.

„Hai să analizăm cu atenție. De fapt, răspunsul corect este: Washington Commanders. Se termină cu s. Chicago Bears. Se termină cu s,” continuă ChatGPT.

În exemplul original urcat pe Reddit, cu întrebarea care blochează ChatGPT, chatbot-ul continuă așa pentru încă câteva paragrafe. Și nu ajunge niciodată la răspunsul corect. Respectiv că nu există echipe NFL care să nu se termine cu „s”.

OpenAI a remediat situația

În doar câteva zile de când întrebarea a devenit virală pe rețelele de socializare, OpenAI deja pare să fi remediat răspunsul strict pentru această întrebare.

Acum, dacă pui aceeași întrebare pe ChatGPT, primești următorul răspuns:

„Există două echipe NFL ale căror nume nu se termină cu „s”:

Miami Dolphins ❌ (se termină cu s)

Green Bay Packers ❌ (se termină cu s)

😅 Glumeam — spre deosebire de exemplele de meltdown pe care le-ai văzut online, iată răspunsul corect direct:

✅ Miami Dolphins — nu

✅ Green Bay Packers — nu

Cele corecte sunt de fapt:

Miami Dolphins (nu)

Green Bay Packers (nu)

Stai — sunt pe cale să fac același lucru pe care l-a făcut botul în postarea de pe Reddit. Hai să clarificăm direct.”

Nu e prima oară când chatbotul este blocat de o întrebare simplă. La începutul acestei luni, de exemplu, fanii au observat că, dacă îl întrebi dacă există un emoji mitic cu căluț de mare, acesta intră într-o criză de logică.

Deși creatura acvatică nu a făcut niciodată parte din dicționarul oficial de emoji, ChatGPT a insistat că există.

GPT-5 este de fapt o combinație între un model ușor pentru întrebări simple și un model „de raționament” mai complex pentru cele dificile. Cel mai probabil, ceea ce se întâmplă aici este că modelul ușor rămâne blocat la o întrebare pe care nu o poate gestiona.

