ChatGPT deja ar distruge căsnicii. Cum folosesc utilizatorii chatbot-ul pentru a-și ataca partenerii

ChatGPT deja ar distruge căsnicii, după ce unii utilizatori apelează la chatbot pentru a-și ataca partenerii.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 15:00
ChatGPt poate oferi sfaturi periculoase | Shutterstock

ChatGPT deja ar distruge căsnicii, inclusiv pentru că unii utilizatori apelează la chatbot pentru a cere sfaturi în momente tensionate.

Unii utilizatori au vorbit despre cum apelarea la ChatGPT a dus la nemulțumiri în cadrul relațiilor, scrie Futurism.

Anumite persoane folosesc chatbot-ul precum un fel de jurnal sau terapeut. Dar aceste programe AI nu au fost antrenate pentru astfel de situații nuanțate.

Uneori, sfaturile oferite de ChatGPT pot avea un impact negativ semnificativ asupra relației, susțin experții.

ChatGPT deja ar distruge căsnicii

ChatGPT deja ar distruge căsnicii potrivit declarațiilor mai multor parteneri care au trecut prin momente tensionate care au fost intensificate de chatbot.

Un soț și o soție, împreună de aproape 15 ani, au ajuns la divorț după ce soția a decis să analizeze evenimente din viața lor.

„Suntem împreună de puțin sub 15 ani, în total. Avem doi copii,” a explicat soțul. „Am avut suișuri și coborâșuri, ca orice relație, și în 2023, aproape că ne-am despărțit. Dar am reușit să ne împăcăm și am avut, după părerea mea, doi ani foarte buni. Ani foarte apropiați.”

„Și apoi s-a întâmplat toată chestia cu ChatGPT,” a dezvăluit el. Cei 2 sunt în proces de divorț acum.

„Ceea ce se întâmpla, fără știrea mea, era că ea scormonea toate lucrurile asupra cărora lucrasem în trecut și le băga în ChatGPT,” a spus el.

Pe măsură ce soția lui se baza pe tehnologie, procesul a început să funcționeze ca un „cerc vicios”.

Citește și: Întrebarea care blochează ChatGPT. De ce nu poate răspunde corect la sarcina simplă

„Am putut să văd răspunsurile ChatGPT care se acumulau,” a spus el. „Iar apoi soția mea răspundea la ceea ce spunea ChatGPT, și tot așa, tot mai departe, tot mai departe.”

„Nu oferă o analiză obiectivă,” a adăugat el. „Îi dă doar înapoi ceea ce introduce ea.”

Căsnicia lor s-a destrămat rapid, în aproximativ patru săptămâni, iar soțul dă vina pe ChatGPT. Acesta e doar un exemplu într-un fenomen nou, în care ChatGPT deja ar distruge căsnicii.

Pe măsură ce boții AI precum ChatGPT sunt din ce în ce mai folosiți, ei provoacă crize noi și imprevizibile.

Cum afectează ChatGPT relațiile romantice

Cu introducerea acestor platforme, a apărut un fenomen nou. O persoană dintr-un cuplu devine mult prea atentă pe ChatGPT sau un alt bot, pentru terapie, sfaturi de relație sau „înțelepciune spirituală”. Astfel, poate ajunge să distrugă parteneriatul, pe măsură ce AI-ul oferă sugestii tot mai radicale.

Unii parteneri au relatat povești despre cum s-au trezit copleșiți de pagini întregi de jargon pseudo-terapeutic generat de ChatGPT. Sau au văzut cum partenerii lor deveneau reci și distanți, pentru că credeau povestea despre relația lor generată de AI.

Citește și: OpenAI deja întâmpină probleme cu GPT-5. Ce se întâmplă cu noul model AI

Există și posibilitatea ca unele dintre aceste relații să fi fost chiar tensionate și că AI-ul a dat sfaturi necesare, chiar dacă acestea au dus spre divorț sau despărțire.

Dar aceste programe au fost antrenate pentru a sugera lucruri care să placă utilizatorului. Așa că există un risc fantastic ca „sfaturile” oferite de ChatGPT să nu fie corecte. Sau interpretarea situației să fie deficitară în numeroase puncte cheie.

Din acest motiv, experții sfătuiesc utilizatorii să nu folosească ChatGPT pentru astfel de sfaturi sau analizarea relațiilor.

