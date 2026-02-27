„Parada planetelor” din 2026. Când vor fi aliniate pe cer 6 planete

Antena Căutare
„Parada planetelor” din 2026 promite un spectacol inedit pe cer, cu 6 planete vizibile și aliniate în acest weekend.

Publicat: Vineri, 27 Februarie 2026, 15:18 | Actualizat Vineri, 27 Februarie 2026, 15:20
Când va avea loc „parada planetelor” din 2026 | Shutterstock

Potrivit experților, „parada planetelor” din 2026 va fi vizibilă la scurt timp după apus, într-o linie ce va fi vizibilă de pe Pământ.

Mercur, Venus, Saturn și Jupiter vor fi vizibile cu ochiul liber. În funcție de zonă și poluarea luminoasă, Uranus și Neptun vor fi vizibile doar cu ajutorul unui binoclu sau al unui telescop, scrie BBC News.

„Parada planetelor” va fi vizibilă pe cer în acest weekend, în funcție de condițiile meteo.

Deși planetele vor părea aliniate pe cer, ele se află, de fapt, la distanțe fantastice și e vorba doar de o iluzie optică.

„Parada planetelor” din 2026

O „paradă a planetelor” descrie un moment în care mai multe planete par să se alinieze pe cer din perspectiva Pământului.

„Vor fi într-o linie dreaptă, dar e o linie dreaptă pe un cer curbat. Toate planetele orbitează în același plan plat,” susține d. Becky Smethurst, expertă din cadrul Universității Oxford.

„Dacă vă imaginați că luați un bol de aluat de pizza și îl rotiți deasupra capului, acesta se aplatizează,” a explicat Smethurst. „Asta s-a întâmplat cu norul de gaz din jurul Soarelui care a dus la formarea planetelor și de aceea toate se află în același plan.”

„Când privim cerul nopții, toate obiectele din Sistemul Solar urmează aproximativ aceeași traiectorie. Nu sunt aliniate una în spatele celeilalte pe orbitele lor, ci se află pur și simplu cam în aceeași parte a Sistemului Solar în acest moment,” susține experta.

Imediat după apus, Mercur, Venus, Saturn și Neptun vor apărea jos pe cerul vestic, aproape de orizont.

Citește și: Planeta care s-ar ascunde în Sistemul Solar. La ce distanță de Pământ s-ar afla Planeta Y, potrivit experților

Un loc de observație cu o vedere cât mai clară asupra orizontului este ideal, mai ales pentru a vedea Mercur și Venus, care vor apărea foarte jos pe cer.

Mai sus pe boltă, Uranus va fi vizibil în constelația Taurul și nu va apune decât în jurul miezului nopții. Dar, de obicei, pentru a vedea Uranus și Neptun e nevoie să folosești un binoclu sau telescop.

Jupiter va fi cel mai ușor de găsit dintre cele 6 planete. Va străluci puternic în constelația Gemeni și va fi suficient de sus pe cer pentru a rămâne vizibil o mare parte din noapte, chiar și din orașe afectate de poluare luminoasă.

Când va avea loc „parada planetelor”

O „paradă a planetelor” cu 6 planete are loc aproximativ în fiecare an, dar una cu 7 planete e mult mai rară. Ultima a avut loc în februarie 2025 și va mai fi vizibilă pe cer în jurul anului 2040.

Potrivit experților, planetele vor părea cel mai apropiate una de alta pe 28 februarie, deși data exactă depinde de locație. Cele mai bune locații de observare pe 28 februarie sunt Sao Paulo, Atena, New York, Ciudad de Mexico și Tokyo. Pe 1 martie, fenomenul se va vedea cel mai bine în Beijing, Berlin, Londra și Mumbai și în Reykjavik pe 2 martie.

„O aliniere planetară ca aceasta poate fi deosebit de captivantă, deoarece oferă oportunitatea de a vedea mai multe lumi într-o singură seară,” a declarat Jess Lee, astronom la Royal Observatory Greenwich.

Citește și: Ce vârstă au planetele din Sistemul Solar. Puțini știu care e cea mai „tânără”

Potrivit experților, un pas esențial e să le oferi ochilor timp să se adapteze la lumina slabă a stelelor.

„Îmi place să stau câteva minute în întunericul bucătăriei mele, la căldură, timp de 5 sau 10 minute înainte să ies afară,” susține Smethurst.

În loc să îți forțezi gâtul, ea sugerează „să întinzi o pătură de picnic pe sol sau să stai într-un șezlong”. Dacă vremea e rece, „să te îmbraci bine, pentru că dacă nu te miști, frigul se simte rapid”.

NASA a dezvăluit numele astronautului care a dus la prima evacuare de urgență de pe ISS. Ce probleme de sănătate a avut...
Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
