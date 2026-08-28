Apple a dezvăluit data de lansare pentru iPhone 18. Când va avea loc evenimentul mult așteptat

Apple a dezvăluit data de lansare pentru iPhone 18, eveniment la care ar putea fi dezvăluit și un nou dispozitiv mult așteptat.

Apple ar pregăti o surpriză pentru fani la evenimentul de lansare | Shutterstock

Gigantul tech din California a trimis invitații la un eveniment intitulat Surprise and Shine, care va avea loc la sediul companiei, în Apple Park.

Evenimentul e așteptat să marcheze lansarea iPhone Ultra, primul dispozitiv pliabil din istoria Apple, scrie Daily Mail.

Vestea vine după numeroase luni de speculații potrivit cărora Apple vrea să intre pe piața smartphone-urilor pliabile, momentan dominată de Samsung.

Fanii Apple nu vor avea mult timp de așteptat până la eveniment.

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Apple a dezvăluit data de lansare pentru iPhone 18

Evenimentul Apple va începe pe 9 septembrie, la ora locală 10:00. Evenimentul va avea loc la doar 8 zile după ce John Ternus îi va înlocui pe Tim Cook în funcția de CEO al Apple.

Ternus e cunoscut drept „omul produselor” al Apple și pentru interesul său deosebit în promovarea celor mai noi dispozitive hardware.

Ceea ce înseamnă că fanii Apple ar putea avea parte de o surpriză plăcută, mai multe dispozitive noi urmând să fie lansate alături de iPhone Ultra.

Invitația trimisă reprezentanților presei prezintă logo-ul Apple luminos și translucid, iluminat pe un fundal care pare să fie un cer albastru însorit.

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Alături de mesajul Surprise and Shine, pe invitație scrie „Te invităm să ni te alături în persoană la un eveniment special Apple, la Steve Jobs Theater din Apple Park.”

Designul transparent al logo-ului ar putea face aluzie la controversatul afișaj Liquid Glass, lansat cu iOS 2026, în iunie 2025.

De asemenea, o versiune video a graficii prezintă logo-ul strălucind, ceea ce ar putea fi o referire la modul în care noua versiune a asistentului AI Siri se iluminează.

Totuși, indiferent care ar fi indiciul subtil ascuns în invitație, Apple păstrează secretul în privința surprizelor pregătite pentru 9 septembrie.

Experții cred că Apple va lansa un smartphone pliabil

În ciuda absenței unei confirmări oficiale, experții din industrie sunt convinși că Apple se pregătește să lanseze iPhone Ultra.

Acest smartphone pliabil va reprezenta prima abatere majoră de la designul clasic consacrat odată cu lansarea primului iPhone.

Potrivit zvonurilor, iPhone Ultra va avea un format similar cu Samsung Galaxy Z Fold8, cu un ecran exterior de 5.5 inchi și un ecran interior comparabil cu cel al unui iPad Mini.

„Persoanelor care au testat modelul Apple le place modul în care încape în buzunar, senzația și rezistența oferite de mecanismul avansat al balamalei, precum și noile interfețe ale aplicațiilor, asemănătoare celor de pe iPad, care profită de ecranul intern mai mare,” susține Mark Gurman, o sursă cunoscută în domeniul tech.

Gurman susține că Apple Ultra va fie un produs ultra-premium, cu un preț pe măsură. Prețul de lansare ar putea depăși 2.000 de dolari.

E un preț comparabil cu modelele pliabile premium de la Samsung, dar cu mult peste prețul actual al celui mai scump iPhone, iPhone 17 Pro Max.

Totuși, Gurman notează și că iPhone Ultra nu va avea Face ID și nici obiectiv telefoto, ceea ce ar putea fi un dezavantaj major pentru fanii dispozitivelor high-end.

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Pe lângă iPhone Ultra, zvonurile online sugerează că Apple se pregătește să lanseze și următoarea generație de iPhone-uri, cu iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, dar nu și modelul standard iPhone 18.

Potrivit unor speculații, fanii vor trebui să aștepte până la începutul lui 2027 pentru lansarea modelului standard iPhone 18.

De asemenea, fanii ar putea avea parte de noua generație de Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 12 și, posibil, chiar de un nou HomePod Mini.