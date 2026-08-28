Antena Căutare
Home News Inedit Apple a dezvăluit data de lansare pentru iPhone 18. Când va avea loc evenimentul mult așteptat

Apple a dezvăluit data de lansare pentru iPhone 18. Când va avea loc evenimentul mult așteptat

Apple a dezvăluit data de lansare pentru iPhone 18, eveniment la care ar putea fi dezvăluit și un nou dispozitiv mult așteptat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 August 2026, 13:49 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 13:50
Apple ar pregăti o surpriză pentru fani la evenimentul de lansare | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Gigantul tech din California a trimis invitații la un eveniment intitulat Surprise and Shine, care va avea loc la sediul companiei, în Apple Park.

Evenimentul e așteptat să marcheze lansarea iPhone Ultra, primul dispozitiv pliabil din istoria Apple, scrie Daily Mail.

Vestea vine după numeroase luni de speculații potrivit cărora Apple vrea să intre pe piața smartphone-urilor pliabile, momentan dominată de Samsung.

Fanii Apple nu vor avea mult timp de așteptat până la eveniment.

Articolul continuă după reclamă

Apple a dezvăluit data de lansare pentru iPhone 18

Evenimentul Apple va începe pe 9 septembrie, la ora locală 10:00. Evenimentul va avea loc la doar 8 zile după ce John Ternus îi va înlocui pe Tim Cook în funcția de CEO al Apple.

Ternus e cunoscut drept „omul produselor” al Apple și pentru interesul său deosebit în promovarea celor mai noi dispozitive hardware.

Ceea ce înseamnă că fanii Apple ar putea avea parte de o surpriză plăcută, mai multe dispozitive noi urmând să fie lansate alături de iPhone Ultra.

Invitația trimisă reprezentanților presei prezintă logo-ul Apple luminos și translucid, iluminat pe un fundal care pare să fie un cer albastru însorit.

Citește și: Apple a dat în judecată OpenAI. De ce e acuzată compania AI

Alături de mesajul Surprise and Shine, pe invitație scrie „Te invităm să ni te alături în persoană la un eveniment special Apple, la Steve Jobs Theater din Apple Park.”

Designul transparent al logo-ului ar putea face aluzie la controversatul afișaj Liquid Glass, lansat cu iOS 2026, în iunie 2025.

De asemenea, o versiune video a graficii prezintă logo-ul strălucind, ceea ce ar putea fi o referire la modul în care noua versiune a asistentului AI Siri se iluminează.

Totuși, indiferent care ar fi indiciul subtil ascuns în invitație, Apple păstrează secretul în privința surprizelor pregătite pentru 9 septembrie.

Experții cred că Apple va lansa un smartphone pliabil

În ciuda absenței unei confirmări oficiale, experții din industrie sunt convinși că Apple se pregătește să lanseze iPhone Ultra.

Acest smartphone pliabil va reprezenta prima abatere majoră de la designul clasic consacrat odată cu lansarea primului iPhone.

Potrivit zvonurilor, iPhone Ultra va avea un format similar cu Samsung Galaxy Z Fold8, cu un ecran exterior de 5.5 inchi și un ecran interior comparabil cu cel al unui iPad Mini.

„Persoanelor care au testat modelul Apple le place modul în care încape în buzunar, senzația și rezistența oferite de mecanismul avansat al balamalei, precum și noile interfețe ale aplicațiilor, asemănătoare celor de pe iPad, care profită de ecranul intern mai mare,” susține Mark Gurman, o sursă cunoscută în domeniul tech.

Gurman susține că Apple Ultra va fie un produs ultra-premium, cu un preț pe măsură. Prețul de lansare ar putea depăși 2.000 de dolari.

E un preț comparabil cu modelele pliabile premium de la Samsung, dar cu mult peste prețul actual al celui mai scump iPhone, iPhone 17 Pro Max.

Totuși, Gurman notează și că iPhone Ultra nu va avea Face ID și nici obiectiv telefoto, ceea ce ar putea fi un dezavantaj major pentru fanii dispozitivelor high-end.

Citește și: Apple ar fi ascuns „cel mai inovator produs din ultimii ani”. Experții se temeau că poate fi folosit pentru spionat

Pe lângă iPhone Ultra, zvonurile online sugerează că Apple se pregătește să lanseze și următoarea generație de iPhone-uri, cu iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, dar nu și modelul standard iPhone 18.

Potrivit unor speculații, fanii vor trebui să aștepte până la începutul lui 2027 pentru lansarea modelului standard iPhone 18.

De asemenea, fanii ar putea avea parte de noua generație de Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 12 și, posibil, chiar de un nou HomePod Mini.

Țările în care au loc cele mai multe atacuri cu șerpi. Australia nu intră nici în top 20... Monumentul mai vechi decât Stonehenge care poate schimba istoria. Cum a rămas ascuns în Europa până acum...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Poliția a blocat roata unui Mercedes de 230.000 de euro! Surpriză când au descoperit cine era proprietarul: „Intrase la frizer!” Poliția a blocat roata unui Mercedes de 230.000 de euro! Surpriză când au descoperit cine era proprietarul: „Intrase la frizer!”
Observatornews.ro Noi imagini cu momentul în care Andrei Bordeianu este lovit pe motocicletă. Medicii l-au scos de la ATI Noi imagini cu momentul în care Andrei Bordeianu este lovit pe motocicletă. Medicii l-au scos de la ATI
Antena 3 Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori
SpyNews Betty Salam este însărcinată pentru a doua oară! Fiica lui Florin Salam a fost cerută în căsătorie de Robert Tudor, bărbatul cu care are o relație după divorț Betty Salam este însărcinată pentru a doua oară! Fiica lui Florin Salam a fost cerută în căsătorie de Robert Tudor, bărbatul cu care are o relație după divorț
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Comentarii


Citește și
Care e cel mai sigur loc de pe Pământ în caz de catastrofă globală. Experții au dezvăluit zona în care s-ar putea refugia oamenii
Care e cel mai sigur loc de pe Pământ în caz de catastrofă globală. Experții au dezvăluit zona în care s-ar...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Schimbare neașteptată pe Instagram. Utilizatorii sunt încântați de noua funcție
Schimbare neașteptată pe Instagram. Utilizatorii sunt încântați de noua funcție
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Betty Salam este însărcinată pentru a doua oară! Fiica lui Florin Salam a fost cerută în căsătorie de Robert Tudor, bărbatul cu care are o relație după divorț
Betty Salam este însărcinată pentru a doua oară! Fiica lui Florin Salam a fost cerută în căsătorie de Robert... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit
Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Ilie Bolojan, acuzat că și-ar fi rezolvat o problemă sentimentală cu ajutorul poliției!
Ilie Bolojan, acuzat că și-ar fi rezolvat o problemă sentimentală cu ajutorul poliției! BZI
Alertă de țeapă imobiliară model Nordis, la Brașov! Peste 400 de familii riscă să-și piardă casele și îi cer ajutorul lui Nicușor Dan
Alertă de țeapă imobiliară model Nordis, la Brașov! Peste 400 de familii riscă să-și piardă casele și îi... Jurnalul
6 zodii IMUNE la bârfe și răutate. NIMIC nu le poate atinge!
6 zodii IMUNE la bârfe și răutate. NIMIC nu le poate atinge! Kudika
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor... Redactia.ro
Oraşul din România în care are loc cel mai mare festival al berii. Ţine 11 zile
Oraşul din România în care are loc cel mai mare festival al berii. Ţine 11 zile Observator
Factori de risc pentru obezitate. Ce te poate face să acumulezi mai multe kilograme în plus
Factori de risc pentru obezitate. Ce te poate face să acumulezi mai multe kilograme în plus MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să ai un weekend relaxant în familie fără stres
Cum să ai un weekend relaxant în familie fără stres DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x