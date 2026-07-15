Apple a dat în judecată OpenAI. De ce e acuzată compania AI

Apple a dat în judecată OpenAI, după ce compania AI ar fi recrutat angajați ai gigantului tech, care au plecat cu informații importante.

Apple a intentat un proces împotriva OpenAI, în care a acuzat compania de inteligență artificială că a furat secrete comerciale pentru a-și dezvolta propriul dispozitiv hardware.

Potrivit plângerii, OpenAI ar fi recrutat angajați ai Apple și i-ar fi convins să divulge informații confidențiale, proiecte de produse și alte materiale strict secrete, scrie The Guardian.

E cea mai nouă etapă în competiția din industria tech, care a devenit și mai acerbă în urma introducerii inteligenței artificiale.

Deși OpenAI e o companie fondată mult mai recent, a atras atenția tuturor din industria tech cu lansarea ChatGPT în noiembrie 2022.

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Apple a dat în judecată OpenAI

„Recent, au apărut dovezi semnificative care sugerează că persoane angajate de OpenAI au preluat în mod ilegal informații secrete și confidențiale ale Apple referitoare la tehnologii, procese și produse care nu au fost încă lansate,” a declarat un purtător de cuvânt al Apple.

Drew Pusateri, purtător de cuvânt al OpenAI, a spus că firma analizează documentele depuse în instanță.

„Nu avem niciun interes pentru secretele comerciale ale altor companii,” susține Pusateri. „Rămânem concentrați pe dezvoltarea unor tehnologii inovatoare care să ofere oamenilor mai multe posibilități.”

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Procesul marchează o schimbare radicală în relația dintre cei 2 giganți din tehnologie, care în 2024 au anunțat un parteneriat important.

În baza acelui acord, Apple a integrat chatbotul ChatGPT al OpenAI în sistemele de operare pentru iPhone, iPad și Mac. Însă, atunci când Apple a prezentat luna trecută noua versiune a asistentului vocal Siri, componenta de inteligență artificială era bazată pe modelul Gemini al Google, nu pe ChatGPT.

Relațiile dintre cele 2 companii au început să se răcească anul trecut, când OpenAI a plătit 6.4 miliarde de dolari pentru achiziția unui startup hardware fondat de fostul designer-șef al Apple, Jony Ive. Decizia a semnalat astfel că firma intenționează să intre și pe piața dispozitivelor hardware. Startupul lui Ive, io Products, e de asemenea menționat în procesul intentat de Apple.

„Noua divizie hardware a OpenAI se sprijină acum pe o fundație extrem de șubredă, compromisă încă din temelii prin utilizarea ilegală a unor secrete comerciale însușite în mod neautorizat,” scrie în plângerea Apple.

OpenAI a recrutat mai mulți foști angajați Apple

Procesul susține că mai mulți foști angajați Apple s-au alăturat OpenAI și au luat cu ei informații confidențiale ale companiei.

Printre cei numiți se află Tang Yew Tan, actualul director hardware al OpenAI și fost vicepreședinte Apple. Compania îl acuză că a transferat către OpenAI informații despre furnizorii Apple și că i-a încurajat pe candidații aflați încă la Apple să dezvăluie date confidențiale în timpul interviurilor de angajare.

„Le-a cerut candidaților care încă lucrau la Apple să vină cu unele „componente reale” ale companiei la interviuri, pentru sesiuni de tip prezentare, în cadrul cărora el și echipa sa de la OpenAI puteau obține și mai multe informații confidențiale despre Apple,” scrie în plângere.

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Un alt fost angajat Apple menționat în proces, Chang Liu, e acuzat că a plecat din companie cu un laptop Apple. Potrivit acuzațiilor, Liu ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului de autentificare pentru a pătrunde în rețeaua internă a companiei și ar fi descărcat „zeci de fișiere confidențiale legate de hardware-ul Apple”.

„Echipele noastre dezvoltă în permanență tehnologii revoluționare pentru a crea cele mai bune produse și servicii din lume, iar protejarea muncii și a proprietății lor intelectuale este o prioritate absolută pentru noi,” a continuat reprezentantul Apple.

Apple solicită despăgubiri și o hotărâre judecătorească prin care OpenAI să fie împiedicată să dețină sau să utilizeze secretele comerciale ale companiei.