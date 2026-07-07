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Apple ar fi ascuns „cel mai inovator produs din ultimii ani”. Experții se temeau că poate fi folosit pentru spionat

Apple ar fi ascuns „cel mai inovator produs din ultimii ani”, potrivit mai multor zvonuri care au ajuns recent pe Internet.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 15:32 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 15:34
Apple ar fi întâmpinat mai multe dificultăți cu acest dispozitiv | Shutterstock
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Apple ar fi oprit discret dezvoltarea unui produs pe care unii experți în tehnologie îl descriau drept „cel mai inovator produs al companiei din ultimii ani”.

Potrivit surselor, se pare că produsul nu va fi lansat de teama capacităților sale care ar fi permis spionajul, scrie Daily Mail.

Produsul ar fi îmbinat 2 funcții importante, audio și video, într-un design inteligent.

Dar tocmai acest design ar fi putut deveni periculos, motiv pentru care Apple ar fi optat să nu lanseze pe piață produsul, susțin sursele.

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Apple ar fi ascuns „cel mai inovator produs din ultimii ani”

Primele zvonuri potrivit cărora Apple dezvolta AirPods cu camere video integrate au apărut în 2024 și au fost lansate de cunoscutul analist Apple Ming-Chi Kuo. E recunoscut pentru faptul că a prezis cu mare precizie produse nelansate, specificații și calendare de lansare.

În urmă cu doar câteva săptămâni, un cod descoperit în versiunea beta a iOS 27 părea să indice faptul că aceste căști erau încă în dezvoltare.

Totuși, colecționarul de prototipuri Apple și sursa cunoscută Kosutami a dezvăluit că proiectul a fost „suspendat”.

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Deși Apple nu a confirmat informația, mesajul lui Kosutami de pe X a dus la mai multe speculații potrivit cărora compania ar fi încetat discret dezvoltarea căștilor AirPods echipate cu camere.

Potrivit zvonurilor, camerele integrate nu erau destinate realizării de fotografii sau videoclipuri. Ci urmau să ofere informații ca răspuns la comenzile adresate lui Siri. De exemplu, utilizatorul ar fi putut deschide frigiderul, iar camerele ar fi identificat ingredientele pentru ca Siri să propună o rețetă.

Publicația Phone Arena sugerează că, deoarece camerele ar fi monitorizat permanent mediul înconjurător și ar fi transmis informații către sistemele de inteligență artificială ale Apple, proiectul ar fi putut fi oprit din cauza îngrijorărilor legate de protecția vieții private.

Un director Apple a declarat anterior că un astfel de dispozitiv ar putea introduce riscuri importante pentru confidențialitate, fără să ofere suficiente utilizări convingătoare care să justifice acest compromis.

Produsul urma să fie lansat în 2026

Mai multe publicații au relatat că aceste căști care aveau camere urmau să fie lansate în 2026. Apple ar fi estimat o cerere ridicată pentru aceste căști și a încercat să își asigure componentele necesare, în ciuda deficitului global de cipuri de memorie și alte componente din siliciu.

Totuși, experții susțin că dificultățile Apple în domeniul inteligenței artificiale și provocările legate de dezvoltarea unor modele capabile să recunoască obiectele din jurul utilizatorului au întârziat proiectul.

Momentan nu se știe exact dacă dificultățile Apple în domeniul AI, lipsa componentelor sau îngrijorările legate de securitate au determinat suspendarea proiectului.

Între timp, Apple a confirmat luna trecută că a retras oficial suportul pentru 4 dispozitive cunoscute, MacBook Pro de 16 inci (lansat în 2019), MacBook Pro de 13 inci (2020), iMac de 27 de inci (2020) și Mac Pro (2019).

Decizia vine odată cu lansarea sistemului de operare macOS 27 Golden Gate, care renunță complet la suportul pentru toate calculatoarele Mac bazate pe procesoare Intel.

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Prin urmare, milioane de utilizatori care dețin astfel de dispozitive nu vor mai putea actualiza sistemul de operare la versiunile viitoare.

Modelele mai vechi de MacBook Air, Mac mini, iMac și MacBook Pro cu procesoare Intel își pierduseră deja suportul în actualizările precedente, însă aceste 4 modele reprezentau ultimele calculatoare Intel care mai puteau primi actualizări majore de macOS.

Prin lansarea macOS 27, Apple își finalizează tranziția către procesoarele proprii Apple Silicon. De acum înainte, utilizatorii vor avea nevoie de un Mac echipat cu un procesor M1 sau unul mai nou pentru a beneficia de viitoarele funcții și actualizări software.

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