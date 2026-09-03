Are 60 de ani, dar pare cu zeci de ani mai tânăr! Cum arată Chuando Tan și care sunt regulile de la care nu se abate | FOTO

Chuando Tan a devenit viral pe internet după ce a dezvăluit că a împlinit 60 de ani. Fotograful și fostul model din Singapore pare mult mai tânăr decât vârsta din buletin, iar imaginile publicate de ziua lui au stârnit mii de reacții. Descoperă care este secretul său!

Descoperă cum arată și ce secrete folosește Chuando Tan ca să arate cu zeci de ani mai tânăr, deși are vârsta de 60 de ani | profimedia

Bărbatul recunoaște că nu există un secret miraculos al tinereții, ci mai degrabă un set de reguli pe care le respectă cu multă strictețe.

Chuando Tan a stârnit numeroase reacții după ce imaginile cu el au devenit virale. Ceea ce i-a intrigat pe mulți a fost chiar aspectul fizic, în ciuda faptului că are 60 de ani. Îmbrăcat într-o cămașă albă și pantaloni gri, bărbatul a pozat lângă un Jeep și două baloane aurii uriașe care formau numărul 60. Și nu este vorba despre o glumă sau despre o vârstă trecută greșit pe internet. Chuando Tan s-a născut pe 3 martie 1966 și a împlinit incredibila vârstă de 60 de ani pe 3 martie 2026.

Chuando Tan a împlinit 60 de ani, dar arată cu zeci de ani mai tânăr. Care este secretul său

Nu este pentru prima dată când

Chuando Tan, fost model și actual fotograf de modă, a devenit viral la nivel internațional în 2017, atunci când internauții au descoperit faptul că bărbatul, care părea mult mai tânăr, trecuse deja de pragul de 50 de ani! De atunci, bărbatul a câștigat tot mai mulți urmăritori și fotografiile sale i-au făcut pe mulți să se întrebe cum reușește acesta să se mențină atât de bine.

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Înainte de a deveni fotograf, Tan a lucrat ca model încă din adolescență și a avut inclusiv o perioadă de lucru în industria muzicală. Ulterior, acesta s-a orientat către fotografia de modă și a lucrat la proiecte importante, printre care și la coperta albumului Discipline, lansat de Janet Jackson în 2008.

Care este secretul folosit de Chuando Tan ca să arate cu zeci de ani mai tânăr, deși are vârsta de 60 de ani. De la ce reguli nu se abate

Chuando Tan recunoaște că organismul său nu este de neatins odată cu trecerea timpului, însă acordă o atenție foarte mare stilului său de viață. Una dintre cele mai importante reguli ale sale privește alimentația. Într-un interviu acordat pentru straitstimes.com, fotograful a explicat că preferă să consume alimente cât mai puțin procesate.

Dieta sa include carnea de pui, peștele, carnea de vită, ouăle, legumele, afinele, usturoiul, ceapa și mierea. Pentru gătit folosește puțin ulei și preferă uleiul de măsline extravirgin. Un interviu mai vechi dezvăluie și un detaliu devenit celebru despre micul său dejun: Tan obișnuia să consume mai multe ouă fierte, însă limita numărul gălbenușurilor.

Chuando Tan uimește pe toț cu modul în care arată

Tan a explicat în trecut că, din perspectiva sa, felul în care arată corpul este determinat în proporție de aproximativ 70% de alimentație și 30% de exercițiile fizice. Sportul ocupă însă un loc important în viața lui. Într-un interviu recent pentru The Straits Times, fotograful a spus că își propune cinci antrenamente pe săptămână, dar în realitate ajunge, de regulă, la aproximativ trei ședințe, fiecare de cel mult 90 de minute. Programul său cuprinde exerciții precum genuflexiuni cu gantere, îndreptări, împins la piept, tracțiuni și exerciții pentru umeri, alături de mers pe bandă. În trecut a vorbit și despre înot ca parte a activității sale fizice. La 60 de ani, Tan spune că pune un accent deosebit pe musculatura picioarelor și evită să ridice greutăți exagerat de mari doar pentru a-și demonstra forța, fiind atent la articulații.

Chuando Tan la piscină