Antena Căutare
Home News Inedit Are 60 de ani, dar pare cu zeci de ani mai tânăr! Cum arată Chuando Tan și care sunt regulile de la care nu se abate | FOTO

Are 60 de ani, dar pare cu zeci de ani mai tânăr! Cum arată Chuando Tan și care sunt regulile de la care nu se abate | FOTO

Chuando Tan a devenit viral pe internet după ce a dezvăluit că a împlinit 60 de ani. Fotograful și fostul model din Singapore pare mult mai tânăr decât vârsta din buletin, iar imaginile publicate de ziua lui au stârnit mii de reacții. Descoperă care este secretul său!

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 19:18 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 21:26
Galerie
Descoperă cum arată și ce secrete folosește Chuando Tan ca să arate cu zeci de ani mai tânăr, deși are vârsta de 60 de ani | profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Bărbatul recunoaște că nu există un secret miraculos al tinereții, ci mai degrabă un set de reguli pe care le respectă cu multă strictețe.

Chuando Tan a stârnit numeroase reacții după ce imaginile cu el au devenit virale. Ceea ce i-a intrigat pe mulți a fost chiar aspectul fizic, în ciuda faptului că are 60 de ani. Îmbrăcat într-o cămașă albă și pantaloni gri, bărbatul a pozat lângă un Jeep și două baloane aurii uriașe care formau numărul 60. Și nu este vorba despre o glumă sau despre o vârstă trecută greșit pe internet. Chuando Tan s-a născut pe 3 martie 1966 și a împlinit incredibila vârstă de 60 de ani pe 3 martie 2026.

Chuando Tan a împlinit 60 de ani, dar arată cu zeci de ani mai tânăr. Care este secretul său
Nu este pentru prima dată când

Chuando Tan, fost model și actual fotograf de modă, a devenit viral la nivel internațional în 2017, atunci când internauții au descoperit faptul că bărbatul, care părea mult mai tânăr, trecuse deja de pragul de 50 de ani! De atunci, bărbatul a câștigat tot mai mulți urmăritori și fotografiile sale i-au făcut pe mulți să se întrebe cum reușește acesta să se mențină atât de bine.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cu ce se dă pe față Cristi Borcea în fiecare dimineață pentru a arăta mai tânăr: „Mă întrece!”. Ce a dezvăluit Valentina Pelinel

Înainte de a deveni fotograf, Tan a lucrat ca model încă din adolescență și a avut inclusiv o perioadă de lucru în industria muzicală. Ulterior, acesta s-a orientat către fotografia de modă și a lucrat la proiecte importante, printre care și la coperta albumului Discipline, lansat de Janet Jackson în 2008.

Care este secretul folosit de Chuando Tan ca să arate cu zeci de ani mai tânăr, deși are vârsta de 60 de ani. De la ce reguli nu se abate

Chuando Tan recunoaște că organismul său nu este de neatins odată cu trecerea timpului, însă acordă o atenție foarte mare stilului său de viață. Una dintre cele mai importante reguli ale sale privește alimentația. Într-un interviu acordat pentru straitstimes.com, fotograful a explicat că preferă să consume alimente cât mai puțin procesate.

Dieta sa include carnea de pui, peștele, carnea de vită, ouăle, legumele, afinele, usturoiul, ceapa și mierea. Pentru gătit folosește puțin ulei și preferă uleiul de măsline extravirgin. Un interviu mai vechi dezvăluie și un detaliu devenit celebru despre micul său dejun: Tan obișnuia să consume mai multe ouă fierte, însă limita numărul gălbenușurilor.

imagine cu Chuando Tan

Chuando Tan uimește pe toț cu modul în care arată

Tan a explicat în trecut că, din perspectiva sa, felul în care arată corpul este determinat în proporție de aproximativ 70% de alimentație și 30% de exercițiile fizice. Sportul ocupă însă un loc important în viața lui. Într-un interviu recent pentru The Straits Times, fotograful a spus că își propune cinci antrenamente pe săptămână, dar în realitate ajunge, de regulă, la aproximativ trei ședințe, fiecare de cel mult 90 de minute. Programul său cuprinde exerciții precum genuflexiuni cu gantere, îndreptări, împins la piept, tracțiuni și exerciții pentru umeri, alături de mers pe bandă. În trecut a vorbit și despre înot ca parte a activității sale fizice. La 60 de ani, Tan spune că pune un accent deosebit pe musculatura picioarelor și evită să ridice greutăți exagerat de mari doar pentru a-și demonstra forța, fiind atent la articulații.

Chuando Tan la piscină

colaj foto cu chuando tan
+2
Mai multe fotografii

Chuando Tan la piscină

De ce ne simțim mereu mai obosiți duminică seara. Experții au dezvăluit ce se întâmplă în creierul tău, de fapt...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Dieta „minune” prin care Gică Popescu se menține într-o formă fizică de invidiat, la 58 de ani. Ritualul de la care nu se abate Dieta „minune” prin care Gică Popescu se menține într-o formă fizică de invidiat, la 58 de ani. Ritualul de la care nu se abate
Observatornews.ro Oraşul din România terorizat de o lună de o haită de lupi. "Vin pe stradă pur şi simplu" Oraşul din România terorizat de o lună de o haită de lupi. "Vin pe stradă pur şi simplu"
Antena 3 O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil
SpyNews Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie” Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
Au 14 copii, dar nu vor să se oprească aici! Ce îi împiedică să își mărească familia. În mod surprinzător, nu banii sunt problema
Au 14 copii, dar nu vor să se oprească aici! Ce îi împiedică să își mărească familia. În mod...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
A lucrat vreme de cinci ani ca gunoier ca să își plătească Facultatea de Drept. Ce a făcut după ce a obținut diploma
A lucrat vreme de cinci ani ca gunoier ca să își plătească Facultatea de Drept. Ce a făcut după ce a obținut...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
„Am fost în comă, aveam 5% șanse de supraviețuire!” Povestea absolut incredibilă a omului despre care vorbesc toți americanii
„Am fost în comă, aveam 5% șanse de supraviețuire!” Povestea absolut incredibilă a omului despre care... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier! Ce variante ia în calcul
Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier! Ce variante ia în calcul BZI
Campionul dezastrului: cine este cel mai mare profitor al crizelor suprapuse din România. Ce firme o duc bine când clienții o duc rău
Campionul dezastrului: cine este cel mai mare profitor al crizelor suprapuse din România. Ce firme o duc bine când... Jurnalul
Donald Trump, reacție dură despre Meghan Markle și prințul Harry: „Nu i-aș primi înapoi”
Donald Trump, reacție dură despre Meghan Markle și prințul Harry: „Nu i-aș primi înapoi” Kudika
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are Redactia.ro
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x