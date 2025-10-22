Mormântul lui Tutankhamon riscă să fie distrus. Anunțul îngrijorător al arheologilor

Mormântul lui Tutankhamon riscă să fie distrus, potrivit experților, care trag un semnal de alarmă privind starea actuală a monumentului

Mormântul lui Tutankhamon e considerat una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din secolul 20 | Shutterstock

Mormântul lui Tutankhamon a fost găsit în 1922, moment în care a fost considerat una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din secolul 20.

Dar, acum, arheologii avertizează că mormântul cu o vechime de 3.300 de ani riscă să se prăbușească, scrie Daily Mail.

Experții au descoperit fisuri semnificative care se răspândesc în pietre.

Dacă problema nu e remediată, întregul mormânt riscă să fie distrus.

Mormântul lui Tutankhamon riscă să fie distrus

Mormântul lui Tutankhamon riscă să fie distrus și din cauza umidității, care încurajează dezvoltarea ciupercilor care mănâncă treptat picturile neprețuite de pe pereți.

Într-un nou studiu, arheologii de la Universitatea din Cairo au descoperit că mormântul are o fisură care traversează tavanul camerelor de intrare și de înmormântare.

Această rețea tot mai extinsă de crăpături permite apei de ploaie să se infiltreze de sus. Ceea ce erodează detaliile complexe și afectează integritatea structurală a mormântului.

Mormântul e construit dintr-un tip de piatră numit șist Esna. Aceasta se dilată și se contractă în funcție de umiditate. Umezeala tot mai răspândită în mormânt înseamnă că prăbușirea completă reprezintă e acum un pericol real.

„Mormintele regale din Valea Regilor necesită intervenție urgentă și studii științifice precise pentru a analiza riscurile și modalitățile de a le reduce,” a declarat Sayed Hemada, autorul studiului.

Valea Regilor e situată la vest de Luxor. Acolo se află zeci de morminte regale. Mormântul lui Tutankhamon e unul dintre cele mai mici. Deși aceste structuri au rezistat mii de ani, geologia lor le face extrem de vulnerabile la inundații.

„Aceste morminte au fost săpate în poalele munților din vale. Ceea ce le-a expus și continuă să le expună pericolului inundațiilor bruște cauzate de ploi torențiale, mai ales atunci când apele poartă cu ele resturi, pietre și nămol,” a continuat Hemada.

Cea mai gravă dintre aceste inundații a avut loc în octombrie 1994. Atunci, majoritatea mormintelor regale din Valea Regilor au fost complet inundate.

Profesorul Hemada spune că acel dezastru a reprezentat un punct de cotitură pentru integritatea structurală a mormântului lui Tutankhamon.

Inundațiile pot afecta mormintele din Valea Regilor

În 1994, apele noroioase au pătruns în camera funerară. Au deschis noi fisuri, ridicat nivelul de umiditate și au favorizat dezvoltarea ciupercilor, care au deteriorat picturile murale.

În studiul său, profesorul Hemada a explicat că fisura a „permis apei de ploaie să pătrundă și a agravat crăpăturile. A supus tavanul la presiuni care depășesc capacitatea rocii de șist Esna de a rezista. Mai ales având în vedere tendința acesteia de a se dilata și contracta odată cu variațiile de umiditate.”

Cum roca fragilă aflată acum sub presiune intensă, raportul avertizează că pereții s-ar putea surpa. Există riscul să apară un fenomen în care piatra se fracturează brusc și violent. Deși profesorul Hemada afirmă că mormântul „nu se va prăbuși prea curând”, daunele actuale înseamnă că nu va rezista la fel de mult timp ca altădată.

„Există riscuri actuale și viitoare care vor afecta integritatea structurală a mormântului pe termen lung, iar acesta s-ar putea să nu mai reziste mii de ani, așa cum a fost construit,” spune el.