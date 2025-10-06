Misterul Templului de la Karnak din Egipt a fost dezvăluit. De ce ar fi fost construit, de fapt

Experții susțin că au deslușit misterul Templului de la Karnak din Egipt, una dintre cele mai impresionante construcții antice.

Misterul Templului de la Karnak din Egipt ar fi fost descoperit, după decenii întregi de dezbateri legate de motivul pentru care a fost construit.

Aflat la câteva sute de kilometri de Cairo, templul face parte din Patrimoniul UNESCO și e vizitat de milioane de turiști în fiecare an, scrie Daily Mail.

Templul de la Karnak a fost descris drept cel mai important complex religios din Egiptul antic.

Ca urmare, experții au tot căutat originile sale, care au rămas un mister până acum.

Misterul Templului de la Karnak din Egipt a fost dezvăluit

Misterul Templului de la Karnak din Egipt a fost dezvăluit în urma celui mai vast studiu geoarheologic din acea zonă, realizat de experți din cadrul Universității din Southampton.

Potrivit experților, templul a fost construit în urmă cu aproximativ 4.000 de ani de un grup de elite. Templul ar fi fost conceput ca loc de cult dedicat zeului suprem Amon-Ra.

Amon-Ra era venerat în tot Egiptul antic în acea perioadă. Zeitatea era o fuziune nou creată între zeul aerului, Amon, și zeul Soarelui, Ra.

Autorul studiului, dr. Ben Pennington, a numit Karnak „cel mai important templu” din Egipt.

„Această nouă cercetare oferă detalii fără precedent despre evoluția Templului de la Karnak, de la o mică insulă la una dintre instituțiile definitorii ale Egiptului Antic,” a declarat expertul.

Templul de la Karnak din Egipt cuprinde un vast ansamblu de temple individuale, piloni, capele și alte construcții sub forma unui complex.

Structurile impresionante din gresie, calcar și granit se întind pe o suprafață de 81 de hectare și sunt „extrem de bine conservate”, potrivit dr. Pennington.

Investigațiile arheologice sunt în desfășurare de aproximativ 150 de ani. Însă vechimea rolului original al templului a fost îndelung dezbătută. Dar, acum, experții susțin că misterul Templului de la Karnak din Egipt a fost dezvăluit.

Pentru a afla mai multe, dr. Pennington și colegii săi au analizat 61 de mostre de sedimente și zeci de mii de fragmente ceramice din interiorul și din jurul sitului templului.

Acest lucru le-a permis să cartografieze modul în care peisajul din jurul sitului s-a schimbat de-a lungul istoriei. Dar și să obțină noi dovezi despre vechimea Templului de la Karnak.

Ce rol a avut Templul de la Karnak

Potrivit echipei conduse de arheologul dr. Angus Graham, de la Universitatea Uppsala din Suedia, situl ar fi fost nepotrivit pentru o așezare permanentă înainte de aproximativ anul 2520 î.Hr.. Pentru că ar fi fost inundat în mod regulat de apele Nilului.

În schimb, cercetătorii estimează că primele semne de ocupare la Karnak au apărut probabil în timpul Vechiului Regat (cca. 2591–2152 î.Hr.), ca urmare a modificării cursurilor râului.

Fragmentele ceramice descoperite la sit confirmă această concluzie. Cele mai vechi dintre ele provin din perioada cuprinsă între cca. 2305 și 1980 î.Hr.

Potrivit experților, descoperirile lor clarifică o dezbatere „puternic contestată” privind construcția Templului de la Karnak.

„Au existat două ipoteze principale. Prima, că templul ar putea fi foarte vechi, datând din jurul anului 3000 î.Hr.”, a declarat dr. Pennington. „A 2-a, că ar fi fost construit mai târziu, în timpul Primei Perioade Intermediare sau puțin înainte, în jurul anului 2000 î.Hr. Am descoperit că o dată mai timpurie nu este viabilă, iar cea mai târzie este susținută de dovezi.”

Templul de la Karnak este situat la aproximativ 500 de metri la est de cursul actual al Nilului. Se află lângă Luxor, în vechea capitală religioasă a Egiptului, Teba, în apropierea faimoasei Văi a Regilor.

Cercetătorii spun că terenul pe care a fost construit templul s-a format atunci când canalele fluviului s-au adâncit spre vest și est. Procesul a creat o insulă de pământ înălțat înconjurată de apă.