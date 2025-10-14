O tânără a fost la un pas de moarte, după ce a crezut că a făcut întindere de mușchi. Ce descoperire au făcut medicii

Antena Căutare
Medicii i-au mai dat doar 24 de ore de viață. Iată ce s-a întâmplat cu tânăra care și-a ignorat simptomele.

O tânără a fost la un pas de moarte, după ce a crezut că a făcut întindere de mușchi după o sesiune de alergat | Instagram

Lauren Carson a ajuns la spital la câteva săptămâni după ceea ce părea o întindere de mușchi. Medicii au decis însă să o opereze de urgență.

Ce au descoperit medicii în cazul lui Lauren Carson. Ce simptome îngrijorătoare nu ar fi trebuit să ignore

Lauren Carson, în vârstă de 31 de ani, a acuzat dureri de spate după o sesiunde de jogging, la începutul lunii august. A pus totul pe seama unui întinderi musculare. De asemenea, în perioada respectivă suferea și de o infecție urinară și era sub antibiotic. În ciuda medicamentației, durerile au persistat.

În timp ce se afla în vacanță în Mallorca, Lauren a simțit și bufeuri, însă a pus totul pe seama exercițiilor fizice, precum și schimbării geografice. Pe 22 august, însă, după ce durerile s-au intensificat, iar tânăra nu mai putea merge, s-a prezentat la spital.

În doar șase ore, medicii au investigat cazul și au descoperit că avea pietre la rinichi. Acestea ar fi putut fi și cauza infecției urinare. De asemenea, i-au spus că era la un pas de septicemie.

Lauren Carson a fost îngrozită să afle că, dacă nu se operează, în 24 de ore și-ar putea pierde viața. Pietrele i-au fost scoase la Spitalul Royal Victoria din Belfast, Irlanda de Nord, iar recuperarea a durat cinci zile.

Tânăra dorește să ridice un semnal de alarmă pentru ca oamenii să nu treacă prin ceea ce a trecut ea și să-și asculte corpul, să apeleze la specialiști pentru simptomele pe care le au.

„Nu mam așteptat să fie atât de grav. Infecțiile urinare sunt comune în cazul femelor, nu te-ai aștepta să fie fatale”, a declarat ea, conform unei surse.

Cu toate acestea, de la rinichi, infecția se poate transmite în sânge, ceea ce duce la o situație critică.

„Am avut deseori infecție urinară. Cred că multe femei trec prin asta. Ca femeie, cred că presupui că este o infecție urinară și că trebuie să bei mai multă apă și suc de merișoare”, a mai spus ea.

Deși este în recuperare, Lauren mărturisește că încă se confruntă cu simptomele infecției și că nu își poate relua activitățile care presupun mult efort fizic.

„Am fost operată de urgență, iar când am ieșit din sală mi s-a spus că nu o să pot merge în primele săptămâni”, a relatat ea. „Duceam o viață destul de activă, făcea yoga, pilates, alergam. A venit ca un șoc. Nu mai puteam face nimic din toate acestea. O simplă infecție urinară mi-a schimbat întreaga viață. (...)

Pot conduce acum o mașină, însă nu pot efectiv să merg prea departe, deoarece încă mai am unele simptome”, a mai adăugat Lauren.

Ea le roagă pe femei să își ia în serios simptomele și să apeleze la ajutor specializat: „Dacă antibioticele nu dau rezultate în trei zile, ar trebui să te duci la medic și să îi spui că nu a funcționat. Ia infecțiile urinare în serios, pentru că suntem predispuse să ne confruntăm cu asta și nu ar trebui să ignorăm simptomele precum oboseala și confuzia.”

