Home News Inedit Astronauții Artemis II zboară pe lângă Lună azi. Ce misiune istorică au

Astronauții Artemis II zboară pe lângă Lună azi. Ce misiune istorică au

Astronauții Artemis II zboară pe lângă Lună azi, într-o misiune istorică menită să readucă oamenii în apropierea satelitului natural pentru prima dată în ultimii 50 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Aprilie 2026, 15:07 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 15:19
Cei 4 astronauți NASA vor survola Luna timp de aproximativ 7 ore | Hepta

Azi, pe 6 aprilie, astronauții se vor apropia de Lună și apropierea va putea fi urmărită în direct online, într-o reușită tehnologică.

Cei 4 astronauți de la bordul misiunii Artemis 2 vor zbura în jurul Lunii timp de 7 ore, scrie Space.com.

De la lansarea misiunii, cei 4 au surprins și publicat mai multe imagini impresionante din spațiu, care au devenit rapid virale pe Internet.

Apropierea de Lună poate fi urmărită în direct online și va avea loc în jur de 20:30, ora României.

Articolul continuă după reclamă

Astronauții Artemis II zboară pe lângă Lună azi

Cei 4 astronauți au vorbit despre experiența lor din misiunea istorică, ce a avut lansarea amânată în mai multe ocazii.

„Noi 4 ne-am uitat la Lună toată viața noastră, iar felul în care reacționăm la ceea ce vedem pe fereastră e exact ca și cum am fi o gașcă de copii aici sus,” a transmis prin radio comandantul Artemis 2, Reid Wiseman. „Nu ne mai săturăm. E uimitor.”

Wiseman și colegii săi din echipajul Artemis 2, pilotul Victor Glover și specialiștii de misiune Christina Koch și Jeremy Hansen, vor fi primii oameni care vor vedea Luna de aproape din ultimii 50 de ani. Ultima dată când oamenii s-ar apropiat atât de mult de planetă a fost în cadrul misiunii Apollo 17 a NASA din 1972.

Ei sunt primii astronauți care vizitează Luna în secolul XXI. Vor vedea părți ale Lunii pe care astronauții Apollo nu au reușit niciodată să le observe, cum ar fi polii de pe fața îndepărtată. De asemenea, vor vedea o eclipsă solară rară dincolo de Lună.

Kelsey Young, coordonatorul științific lunar al Artemis 2, a spus că NASA are 10 obiective științifice și 35 de ținte diferite pe care echipajul Artemis 2 trebuie să le urmărească în timpul survolului.

Ce sarcini au astronauții în timpul misiunii Artemis II

Astronauții vor lucra în schimburi de câte 2 persoane, pe parcursul celor 5 ore ale perioadei principale de survol. Ei vor folosi o aplicație de tip „Lunar Targeting Plan” pe tabletă pentru a înregistra observații vocale despre țintele lor, în timp ce vor surprinde mii de fotografii ale craterelor, câmpiilor și munților lunari.

„Avem un program extrem de încărcat pentru ei, iar totul pornește, în cele din urmă, de la obiectivele noastre,” a declarat Young.

Astronauții au avut deja mai multe oportunități să observe Luna pe măsură ce s-au apropiat de survolul lunar și și-au îndeplinit misiunea peste așteptărilor experților de la sol.

„S-au descurcat extraordinar,” a declarat Jennifer Hellmann, coordonator al echipei științifice Artemis 2. „Eram entuziasmați pentru survol și înainte, să nu mă înțelegeți greșit. Dar acum suntem super, super entuziasmați, pentru că sunt atât de buni! Sunt atât de bine pregătiți. Știu exact despre ce vorbesc.”

