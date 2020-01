Au fost găsite obiecte ciudate în apropierea unei gauri negre care mânca absolut totul! Astrologii au realizat o filmare - VIDEO

Potrivit oamenilor de știință, obiectele neobișnuite „arată ca gazul și se comportă ca niște stele”, care par compacte de cele mai multe ori. S-a raportat că gaura neagră din centrul galaxiei noastre, Săgetătorul A*, mânca mult și făcea schimbări neașteptate.

La 26.000 de ani-lumină de Pământ, este cea mai apropiată gaură neagră pe care o putem vedea, chiar dacă este în mare măsură întunecată de praf. Un obiect a fost observat pentru prima dată în 2005, dar încă patru au fost descoperite recent.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV