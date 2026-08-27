Tânăra a povestit în mediul online cum tunsoarea de la șase ani avea să fie ultima din viața ei. Mama sa i-a ras părul din cap, însă ce a urmat a fost complet neașteptat.

Avea șase ani, iar mama ei i-a spus să își radă tot părul din cap. 30 de ani mai târziu, nu i-a mai crescut deloc. Care e motivul | Captură Instagram

Holly Faller avea doar șase ani când pierduse deja o mare parte din păr, în cap mai având doar câteva șuvițe. Atunci, mama ei a încercat o soluție pe care o auzise. Femeia spera că, dacă îi va tunde tot părul, acesta va crește la loc mai des și mai bogat, potrivit people.com.

„Când mama mi-a spus că <<părul crește mai repede dacă îl tai>>, m-am gândit că, bineînțeles, atunci ar trebui să facem asta”, a explicat tânăra, citată de sursa menționată mai sus.

Holly a afirmat că, la acea vârstă, nu avea niciun motiv să nu creadă în spusele mamei sale și nu își învinovățește ruda că, după acel episod, a rămas cheală. Iată cu ce problemă se confruntă tânăra!

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Cu ce problemă se confruntă tânăra

Holly Faller se confruntă cu alopecia încă din copilărie. Când era mică, își imagina că va începe liceul având din nou păr în cap. Pe urmă, când acest lucru nu s-a întâmplat, a sperat că situația se va îmbunătăți după absolvire. După terminarea studiilor, a continuat să creadă că părul îi va reveni până la căsătorie.

„Îmi imaginam că voi începe liceul cu păr. Ca adolescentă, îmi imaginam că voi avea păr la absolvirea liceului. Și, chiar și după absolvire, presupuneam că părul meu va crește cel puțin până când mă voi căsători”, a povestit Holly Faller pentru revista People.

Cu timpul, însă, fiecare etapă importantă din viața ei a venit fără schimbarea la care spera. A început liceul, a absolvit, s-a căsătorit, și-a găsit primul loc de muncă, însă părul pe care îl aștepta de la vârsta de șase ani nu a mai crescut la loc.

„Fiecare moment important din viața mea, pe care îl atingeam fiind încă cheală, aducea un nou sentiment de pierdere”, a mărturisit ea.

În cele din urmă, Holly a început să apeleze la peruci. După ce multă vreme a crezut că situația este una temporară, tânăra s-a împăcat cu ideea că părul pe care îl aștepta încă din copilărie s-ar putea să nu mai crească niciodată.

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Ulterior, Holly a început să participe la grupuri online care ofereau sprijin femeilor care se confruntau cu alopecia. Acolo, a descoperit și alte tinere care arătau ca ea, dar care își trăiau viața fără să aștepte ca părul lor să crească.

Între timp, perucile au continuat să fie o parte importantă din viața sa, fiind la fel de obișnuite ca încălțările.

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Situația s-a schimbat anul trecut, la petrecerea organizată de ziua ei. Atunci, Holly le-a propus invitaților un cod vestimentar atipic: cei care nu erau chei trebuiau să poarte un accesoriu pe cap care să îi facă să pară că nu au păr. Ea și-a decorat capul cu pietre strălucitoare.

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După această experiență, Holly a început să privească altfel faptul că este cheală. Mai târziu, și-a propus ca rezoluție de Anul Nou să înceapă să iasă fără perucă în public.

A început cu gesturi simple, precum scoaterea gunoiului, mersul la plimbare, urmând, apoi, ieșitul la restaurante și în cluburi alături de alte persoane fără păr. La început, experiența i s-a părut dificilă, având impresia că toți cei din jur se uitau la ea, mai transmite people.com.

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Holly Faller nu a renunțat complet la peruci și nici nu își dorește acest lucru. Pentru ea, ele au rămas o sursă de confort și siguranță.