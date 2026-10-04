Cum văd suedezii România înaintea meciului de pe Arena Națională. Ce scrie presa lor despre Hagi și tricolori

România și Suedia se întâlnesc luni, 5 octombrie 2026, pe Arena Națională, într-un meci extrem de important pentru tricolori.

Dacă România vine după trei înfrângeri consecutive și caută primele puncte din actuala ediție de Nations League, suedezii sunt liderii grupei și au ajuns la București cu șapte puncte după primele trei partide.

Cu mai puțin de 24 de ore înaintea meciului, presa suedeză acordă spații largi României și situației în care se află Gică Hagi. Jurnaliștii veniți la București vorbesc despre presiunea existentă în jurul selecționerului, despre rezultatele slabe din ultimele partide, dar și despre problemele de lot cu care se confruntă tricolorii. România - Suedia se joacă luni, 5 octombrie, de la ora 21:45 și poate fi urmărit în direct la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cum văd suedezii România înainte de meciul de pe Arena Națională

Presa din Suedia nu trece deloc cu vederea situația dificilă în care a ajuns naționala României. După primele trei partide din Nations League, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupă, fără niciun punct și cu un golaveraj de 3-12.

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România a pierdut mai întâi cu Suedia, scor 1-2, apoi cu Bosnia și Herțegovina, 2-4, iar vineri a venit înfrângerea categorică împotriva Poloniei, scor 0-6. Într-un material publicat înaintea partidei de luni, www.aftonbladet.se vorbește despre criticile puternice apărute în jurul lui Gică Hagi după începutul slab de campanie.

Publicația suedeză amintește că situația s-a complicat și mai mult după rezultatul din Polonia și notează că în România au apărut inclusiv voci care cer schimbarea selecționerului înaintea meciului cu Suedia. Suedezii sunt interesați în mod special de ceea ce se întâmplă în jurul lui Gică Hagi.

Jurnaliștii de la Fotbollskanalen, aflați la București, au fost prezenți la conferința de presă a selecționerului și au remarcat că acesta a fost nevoit să răspundă în repetate rânduri întrebărilor legate de viitorul său.

Ce scrie Fotbollskanalen despre Gică Hagi

Titlul ales de www.fotbollskanalen.se este sugestiv: „Hagi, presat înaintea întâlnirii cu Suedia - nu intenționează să demisioneze”.

Publicația suedeză scrie că, după trei înfrângeri, Gică Hagi se află „sub o presiune puternică” înaintea partidei de luni. Selecționerul a încercat însă să transmită un mesaj diferit: „Când nu câștigi, ești criticat, așa este întotdeauna. Pentru mine este doar un început slab”, le-a spus Hagi jurnaliștilor prezenți la conferință, conform www.fotbollskanalen.se. Gică Hagi a insistat că este abia la începutul drumului său ca selecționer și că are încredere că poate schimba situația: „Sper să întorc lucrurile. Este foarte important. Este o onoare pentru mine să fiu selecționerul României”, a mai spus acesta. Întrebat direct dacă ar mai rămâne pe banca naționalei în cazul unei noi înfrângeri, răspunsul lui Hagi a fost scurt: „Nu există «dacă».” Selecționerul a transmis și că România intră pe teren cu un singur obiectiv în partida de luni: victoria.

Suedezii au remarcat și explicațiile lui Hagi pentru cele trei înfrângeri

Un alt lucru pe care Fotbollskanalen îl scoate în evidență este modul în care Gică Hagi a explicat parcursul României. Selecționerul le-a amintit suedezilor că România a făcut un meci bun în primele 60 de minute ale partidei tur, pierdută cu 1-2, și că lucrurile s-au complicat în confruntarea cu Polonia după eliminarea lui Radu Drăgușin: „În Suedia am făcut un meci bun timp de 60 de minute. Cu Bosnia am marcat două goluri, dar nu am reușit să rămânem solizi în apărare. În Polonia am fost foarte buni cât timp am jucat 11 contra 11”, a explicat Hagi, conform www.fotbollskanalen.se.

Pentru partida de pe Arena Națională, selecționerul speră la o cu totul altă desfășurare. Hagi a vorbit și despre avantajul de a juca la București și a spus că se bazează pe suportul fanilor.

Presa suedeză scrie și despre problemele României înaintea meciului

Nu doar rezultatele tricolorilor au atras atenția presei suedeze. www.aftonbladet.se a dedicat un material separat absențelor din apărarea României și scrie că Hagi nu va putea folosi „cea mai bună echipă” împotriva Suediei. Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați și nu vor putea evolua luni. Suedezii amintesc că Drăgușin a fost eliminat în meciul pierdut de România cu Polonia, după faza în urma căreia Robert Lewandowski a obținut penalty-ul. În același meci, Virgil Ghiță a primit un cartonaș galben care îl face indisponibil pentru partida cu Suedia. Aftonbladet observă că ambii au făcut parte din defensiva folosită de România în primul meci cu Suedia și prezintă absențele celor doi drept o problemă importantă pentru tricolori.

România, văzută de suedezi ca o echipă aflată sub presiune

Imaginea care se conturează din materialele publicate în Suedia înaintea partidei este destul de clară. România este privită drept o echipă aflată într-un moment dificil, cu trei înfrângeri consecutive, probleme în defensivă și un selecționer asupra căruia presiunea a crescut considerabil. Suedezii nu ignoră însă faptul că meciul se joacă la București. Inclusiv Hagi a insistat asupra avantajului terenului propriu și al publicului, în timp ce căpitanul Nicolae Stanciu le-a spus jurnaliștilor suedezi că România respectă valoarea adversarului, dar vrea să oprească seria rezultatelor negative: „Suedia are o echipă puternică. Are jucători fantastici. Dar acum jucăm acasă și vrem să câștigăm”, a declarat Stanciu, conform www.fotbollskanalen.se.

Nici Suedia nu a avut parte de o perioadă liniștită

Dacă România are problemele sale, nici pregătirea Suediei pentru meciul de la București nu a fost lipsită de incidente. Accidentările și îmbolnăvirile au obligat staff-ul lui Graham Potter să modifice lotul în repetate rânduri.Gustaf Lagerbielke și John Mellberg s-au numărat printre jucătorii indisponibili din cauza problemelor medicale, în timp ce Carl Starfelt s-a accidentat în partida cu Bosnia și Herțegovina. Victor Eriksson a fost convocat ulterior și a ajuns la București pentru a completa lotul. Duminică, însă, Graham Potter le-a dat suedezilor vestea pe care o așteptau: „Toți sunt OK”, a declarat selecționerul, potrivit www.fotbollskanalen.se. Asta înseamnă că, dintre fotbaliștii rămași în lot și deplasați la București, nu au apărut noi probleme înaintea partidei de luni.

Ce miză are România - Suedia

Suedia ajunge pe Arena Națională din postura de lider al grupei. Nordicii au șapte puncte după trei partide, în timp ce România este pe locul patru, cu zero puncte. Presa suedeză consideră că un succes la București ar pune echipa lui Graham Potter într-o poziție foarte bună în lupta pentru câștigarea grupei și promovarea în Liga A.

Pentru România, miza este cu totul alta. Tricolorii caută primul rezultat pozitiv după trei înfrângeri și încearcă să reacționeze după acel 0-6 cu Polonia. România - Suedia se joacă luni, 5 octombrie 2026, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Meciul va fi transmis în direct la Antena 1 și în AntenaPLAY.

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