Antena Căutare
Home News Inedit Bacteria veche de 5.000 de ani care poate provoca haos global, descoperită în România. De ce e atât de periculoasă

Bacteria veche de 5.000 de ani care poate provoca haos global, descoperită în România. De ce e atât de periculoasă

O bacterie veche de 5.000 de ani, capabilă să provoace haos global, a fost descoperită în România, în Peștera Scărișoara.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026, 17:04 | Actualizat Miercuri, 18 Februarie 2026, 17:05
O bacterie preistorică a fost descoperită într-o peșteră din România | Shutterstock

Experți de la Academia Română au descoperit un tip de bacteria care a rămas înghețat timp de 5.000 de ani în Peștera Scărișoara.

Mostra a fost prelevată cu atenție, după care a fost testată cu 10 tipuri comune de antibiotice, inclusiv cele care tratează tuberculoza, scrie Daily Mail.

Potrivit rezultatelor, deși bacteria are o vechime de peste 5.000 de ani, e rezistentă la toate cele 10 antibiotice pe care le-au testat.

Mai mult, experții au estimat că bacteria ar putea provoca haos la nivel global dacă va „scăpa” din gheață.

Articolul continuă după reclamă

Bacteria veche de 5.000 de ani care poate provoca haos global, descoperită în România

Bacteria veche de 5.000 de ani care poate provoca haos global e similară cu alți patogeni antici care pot deveni periculoși în contextul în care temperaturile globale continuă să crească.

„Tulpina bacteriană Psychrobacter SC65A.3, izolată din Peștera de Gheață Scărișoara, în ciuda originii sale străvechi, prezintă rezistență la multiple antibiotice moderne și poartă peste 100 de gene asociate rezistenței,” a declarat autoarea studiului, dr. Cristina Purcărea.

„Dacă topirea gheții eliberează acești microbi, aceste gene s-ar putea răspândi la bacteriile moderne, amplificând provocarea globală a rezistenței la antibiotice,” a continuat dr. Purcărea.

De la Stația Spațială Internațională până la solul acid din jurul vulcanilor, bacteriile au evoluat pentru a supraviețui aproape oriunde. În noul lor studiu, echipa și-a propus să înțeleagă cum s-au adaptat bacteriile la mediile reci.

Cercetătorii au forat în gheață groasă de 25 de metri, adică echivalentul a 13.000 de ani de depuneri, dintr-o zonă a Peșterii Scărișoara numită Sala Mare.

Citește și: Terapia virală veche de 100 de ani care ne-ar putea salva de bacteriile rezistente la antibiotice. Cum funcționează

Pentru a evita contaminarea, fragmentele de gheață au fost puse în pungi sterile și păstrate înghețate pe durata transportului către laborator. Acolo, cercetătorii au izolat diverse tulpini bacteriene și le-au secvențiat genomul pentru a determina ce gene permit supraviețuirea în condiții înghețate.

Cea mai interesantă tulpină recuperată e Psychrobacter SC65A.3, o tulpină din genul Psychrobacter. Cercetări anterioare au arătat că alte tulpini din acest gen pot provoca infecții la oameni și animale.

Pentru a testa rezistența tulpinii Psychrobacter SC65A.3, cercetătorii au expus-o la 28 de antibiotice din 10 clase, utilizate frecvent la oameni.

Bacteria e rezistentă la antibiotice moderne

Îngrijorător, bacteria s-a dovedit rezistentă la toate cele 10 clase, inclusiv la trimetoprim, clindamicină și metronidazol. Aceste antibiotice sunt administrate în mod obișnuit pentru tratarea infecțiilor urinare, pulmonare, cutanate, sanguine sau ale sistemului reproducător.

„Cele 10 antibiotice la care am constatat rezistență sunt utilizate pe scară largă în terapiile orale și injectabile pentru tratarea unei game variate de infecții bacteriene grave în practica clinică,” a explicat dr. Purcărea.

Cercetătorii au secvențiat apoi genomul bacteriei și au identificat 11 gene care ar putea distruge sau opri dezvoltarea altor bacterii, fungi și virusuri. În plus, au descoperit aproape 600 de gene cu funcții necunoscute.

Citește și: Bolile care se răspândesc cel mai repede. Ce afecțiune ocupă prima poziție

Potrivit experților, acest lucru sugerează că superbacteria reprezintă „o sursă încă neexploatată pentru descoperirea unor mecanisme biologice noi”.

Deși majoritatea pandemiilor au fost cauzate de virusuri, oamenii de știință au avertizat anterior că următoarea ar putea fi declanșată de o bacterie rezistentă la antibiotice, precum aceasta.

„Aceste bacterii antice sunt esențiale pentru știință și medicină, dar manipularea atentă și măsurile stricte de siguranță în laborator sunt esențiale pentru a reduce riscul unei răspândiri necontrolate,” a concluzionat dr. Purcărea.

Iluzie optică virală! Privește atent fotografie și găsește fluturele în cel mult 10 secunde. Unde se află insecta, de fa...
Înapoi la Homepage
AS.ro Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Observatornews.ro Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură
Antena 3 Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă
SpyNews Cum a explicat Emil în fața judecătorului faptul că a vrut să răpească o fetiță în Italia: ”Nici măcar nu știam...” Cum a explicat Emil în fața judecătorului faptul că a vrut să răpească o fetiță în Italia: ”Nici măcar nu știam...”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Iluzie optică virală! Privește atent fotografie și găsește fluturele în cel mult 10 secunde. Unde se află insecta, de fapt
Iluzie optică virală! Privește atent fotografie și găsește fluturele în cel mult 10 secunde. Unde se află...
Pudra de curmale. De ce să o incluzi în dietă și care sunt beneficiile sale
Pudra de curmale. De ce să o incluzi în dietă și care sunt beneficiile sale Catine.ro
Provocare doar pentru experți! Găsește broasca din această iluzie optică. Unde se află vietatea, de fapt
Provocare doar pentru experți! Găsește broasca din această iluzie optică. Unde se află vietatea, de fapt
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’... Libertatea.ro
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata,... AntenaSport
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație... Elle
„Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă
„Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă
Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a... Antena3.ro
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri useit
Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! Kelemen Hunor a lămurit totul!
Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! Kelemen Hunor a lămurit totul! BZI
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026 Jurnalul
Dr. Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă! Prăjitura faimoasă care topește neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului
Dr. Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă! Prăjitura faimoasă care topește neuronii și accelerează... Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x