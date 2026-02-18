Bacteria veche de 5.000 de ani care poate provoca haos global, descoperită în România. De ce e atât de periculoasă

O bacterie veche de 5.000 de ani, capabilă să provoace haos global, a fost descoperită în România, în Peștera Scărișoara.

Experți de la Academia Română au descoperit un tip de bacteria care a rămas înghețat timp de 5.000 de ani în Peștera Scărișoara.

Mostra a fost prelevată cu atenție, după care a fost testată cu 10 tipuri comune de antibiotice, inclusiv cele care tratează tuberculoza, scrie Daily Mail.

Potrivit rezultatelor, deși bacteria are o vechime de peste 5.000 de ani, e rezistentă la toate cele 10 antibiotice pe care le-au testat.

Mai mult, experții au estimat că bacteria ar putea provoca haos la nivel global dacă va „scăpa” din gheață.

Bacteria veche de 5.000 de ani care poate provoca haos global e similară cu alți patogeni antici care pot deveni periculoși în contextul în care temperaturile globale continuă să crească.

„Tulpina bacteriană Psychrobacter SC65A.3, izolată din Peștera de Gheață Scărișoara, în ciuda originii sale străvechi, prezintă rezistență la multiple antibiotice moderne și poartă peste 100 de gene asociate rezistenței,” a declarat autoarea studiului, dr. Cristina Purcărea.

„Dacă topirea gheții eliberează acești microbi, aceste gene s-ar putea răspândi la bacteriile moderne, amplificând provocarea globală a rezistenței la antibiotice,” a continuat dr. Purcărea.

De la Stația Spațială Internațională până la solul acid din jurul vulcanilor, bacteriile au evoluat pentru a supraviețui aproape oriunde. În noul lor studiu, echipa și-a propus să înțeleagă cum s-au adaptat bacteriile la mediile reci.

Cercetătorii au forat în gheață groasă de 25 de metri, adică echivalentul a 13.000 de ani de depuneri, dintr-o zonă a Peșterii Scărișoara numită Sala Mare.

Pentru a evita contaminarea, fragmentele de gheață au fost puse în pungi sterile și păstrate înghețate pe durata transportului către laborator. Acolo, cercetătorii au izolat diverse tulpini bacteriene și le-au secvențiat genomul pentru a determina ce gene permit supraviețuirea în condiții înghețate.

Cea mai interesantă tulpină recuperată e Psychrobacter SC65A.3, o tulpină din genul Psychrobacter. Cercetări anterioare au arătat că alte tulpini din acest gen pot provoca infecții la oameni și animale.

Pentru a testa rezistența tulpinii Psychrobacter SC65A.3, cercetătorii au expus-o la 28 de antibiotice din 10 clase, utilizate frecvent la oameni.

Bacteria e rezistentă la antibiotice moderne

Îngrijorător, bacteria s-a dovedit rezistentă la toate cele 10 clase, inclusiv la trimetoprim, clindamicină și metronidazol. Aceste antibiotice sunt administrate în mod obișnuit pentru tratarea infecțiilor urinare, pulmonare, cutanate, sanguine sau ale sistemului reproducător.

„Cele 10 antibiotice la care am constatat rezistență sunt utilizate pe scară largă în terapiile orale și injectabile pentru tratarea unei game variate de infecții bacteriene grave în practica clinică,” a explicat dr. Purcărea.

Cercetătorii au secvențiat apoi genomul bacteriei și au identificat 11 gene care ar putea distruge sau opri dezvoltarea altor bacterii, fungi și virusuri. În plus, au descoperit aproape 600 de gene cu funcții necunoscute.

Potrivit experților, acest lucru sugerează că superbacteria reprezintă „o sursă încă neexploatată pentru descoperirea unor mecanisme biologice noi”.

Deși majoritatea pandemiilor au fost cauzate de virusuri, oamenii de știință au avertizat anterior că următoarea ar putea fi declanșată de o bacterie rezistentă la antibiotice, precum aceasta.

„Aceste bacterii antice sunt esențiale pentru știință și medicină, dar manipularea atentă și măsurile stricte de siguranță în laborator sunt esențiale pentru a reduce riscul unei răspândiri necontrolate,” a concluzionat dr. Purcărea.