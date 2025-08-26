Antena Căutare
Bolile care se răspândesc cel mai repede. Ce afecțiune ocupă prima poziție

Experții au dezvăluit bolile care se răspândesc cel mai repede în rândul oamenilor. Din fericire, pentru multe dintre ele există vaccinuri.

Unele boli se pot răspândi extrem de repede între oameni | Shutterstock

Bolile care se răspândesc cel mai repede pot face ravagii într-un timp foarte scurt. Pentru multe dintre ele există vaccinuri.

Pentru a determina aceste afecțiuni, e folosită măsurătoarea R0, scrie Science Alert.

R0 indică exact cum o infecție se poate răspândi în rândul unei populații.

Dacă e mai mare de 1, atunci boala se poate răspândi foarte repede. R0 cu 1 înseamnă că o persoană are potențialul să infecteze o altă persoană, dar că numărul rămâne stabil.

Bolile care se răspândesc cel mai repede

Atunci când vorbim de bolile care se răspândesc cel mai repede, măsurătoarea R0 e esențială. Dacă R0 e mai mic de 1, atunci boala, adesea, dispare în timp. Dar dacă se apropie de 2, boala e mult mai contagioase.

Infecțiile se răspândesc prin diferite căi și diferă mult atunci când vorbim despre cât de contagioase sunt. Unele se transmit prin picături sau aerosoli (particulele eliberate prin tuse sau strănut), în timp ce altele se răspândesc prin sânge, insecte (precum căpușele și țânțarii) sau alimente și apă contaminate.

Un aspect important e înțelegerea modului în care se răspândesc aceste boli, tocmai pentru a combate transmiterea lor.

Pe primul loc atunci când vorbim de boli contagioase se află rujeola.

Rujeola a revenit în ultimii ani la nivel global, inclusiv în țări cu venituri ridicate precum Marea Britanie și SUA. Deși mai mulți factori contribuie la această tendință, cauza principală este scăderea ratelor de vaccinare la copii. Această scădere a fost determinată de perturbări precum pandemia de COVID și conflictele globale, dar și de răspândirea dezinformării despre siguranța vaccinurilor. Mulți părinți preferă să nu își vaccineze copiii, în ciuda dovezilor că acest proces îi poate proteja sau chiar salva viața.

Rujeola e extrem de contagioasă

Numărul R0 pentru rujeolă este între 12 și 18. La 2 cicluri de transmitere de la prima persoană infectată ar putea duce la îmbolnăvirea a 342 de oameni. Este un număr uluitor pornind de la un singur pacient. Din fericire, vaccinul reduce răspândirea prin scăderea numărului de persoane susceptibile la infecție.

Rujeola este extraordinar de virulentă. Se răspândește prin particule microscopice în aer eliberate în timpul tusei sau strănutului. Nici măcar nu este nevoie de contact direct. Este atât de contagioasă încât o persoană nevaccinată poate contracta virusul doar intrând într-o cameră unde a stat cineva infectat cu două ore mai devreme.

Persoanele infectate pot răspândi virusul chiar înainte de a dezvolta simptome sau de a avea vreun motiv să se izoleze.

Printre bolile care se răspândesc cel mai repede, cu valori ridicate ale R0, se numără tusea convulsivă (R0 între 12 și 17), varicela (între 10 și 12) și COVID-19 (variază în funcție de tulpinp, dar în general între 8 și 12).

Deși mulți pacienți se recuperează complet, aceste boli pot provoca complicații grave precum pneumonie, convulsii, meningită, orbire și, în unele cazuri, deces.

Chiar dacă o boală are un R0 mai scăzut, nu înseamnă că e mai puțin periculoasă. Tuberculoza, de exemplu, are un R0 ce variază de la sub 1 până la 4. Intervalul depinde de factori locali precum condițiile de trai și calitatea serviciilor medicale disponibile.

Cauzată de bacteria Mycobacterium tuberculosis, tuberculoza se transmite tot pe cale aeriană, dar mai lent. Necesită de obicei contact apropiat și prelungit cu cineva care are boala activă.

Pericolul real al TB este dificultatea tratamentului. Boala necesită o combinație de patru antibiotice administrate timp de cel puțin 6 luni. Antibioticele standard, precum penicilina, sunt ineficiente,. Infecția se poate răspândi dincolo de plămâni către alte părți ale corpului, la creier, oase, ficat sau articulații.

