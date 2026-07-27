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Cel mai mare deșert din lume nu are deloc nisip. Puțini știu care e și unde se află

Puțini știu că cel mai mare deșert din lume nu are deloc nisip sau dune, ci e acoperit de gheață și zăpadă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 16:46 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 16:48
Cel mai mare deșert din lume are precipitații minime | Shutterstock
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Când auzim cuvântul deșert, cei mai mulți dintre noi se gândesc imediat la căldura sufocantă, dune și nisip.

Însă cel mai mare deșert de pe Pământ nu seamănă deloc cu această imagine, scrie BBC News.

De fapt, cel mai mare deșert din lume e un continent înghețat, acoperit de kilometri de gheață.

Acesta e caracterizat de unul dintre cele mai ostile medii de pe planetă, cu temperaturi extreme și vânturi puternice.

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Cel mai mare deșert din lume nu are deloc nisip

Cel mai mare deșert din lume e, de fapt, Antarctica. Acest peisaj înghețat schimbă complet modul în care înțelegem noțiunea de deșert.

Puțini știu că recordul nu e stabilit de temperatură, ci de lipsa precipitațiilor.

Din punct de vedere geologic, deșerturile sunt clasificate în funcție de cantitatea de precipitații, nu de temperatură.

Potrivit NASA, acestea sunt definite în principal printr-o lipsă extremă de umiditate, cauzată de precipitații anuale foarte reduse, de regulă de aproximativ 25 de centimetri sau mai puțin.

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Conform acestei definiții, Antarctica nu e doar cel mai rece continent, ci și unul dintre cele mai uscate.

Potrivit Programului Antarctic al Statelor Unite, continentul primește doar aproximativ 5 centimetri de precipitații pe an, ceea ce îl califică drept un adevărat deșert.

Cu o suprafață de aproximativ 14 milioane de kilometri pătrați, Antarctica e de aproximativ 1.5 ori mai mare decât Deșertul Sahara.

Asta înseamnă că zăpadapurtată de vânt nu provine, de cele mai multe ori, dintr-o furtună recentă. Ci reprezintă cristale vechi de gheață care sunt ridicate și transportate la nesfârșit de curenții puternici de aer.

Precipitațiile din Antarctica sunt minime

În mod paradoxal, deși primește foarte puțină ploaie sau ninsoare nouă, Antarctica e acoperită de straturi de gheață cu grosimi de câțiva kilometri.

Continentul adăpostește aproximativ 90% din gheața planetei și 70% din rezervele de apă dulce ale Pământului.

Din cauza condițiilor extrem de uscate și a temperaturilor foarte scăzute, NASA compară adesea Deșertul Antarctic cu planeta Marte.

„Condițiile de deșert din Antarctica sunt similare cu cele de pe Marte. NASA a testat în Antarctica roboți care ulterior au fost trimiși pe Marte,” precizează agenția spațială.

Antarctica demonstrează astfel că un deșert nu trebuie să fie fierbinte și acoperit de nisip. Ceea ce îl definește este, înainte de toate, lipsa extremă a precipitațiilor.

Deși Antarctica e considerată un deșert, clima sa diferă complet de cea a deșerturilor fierbinți. Temperaturile pot coborî iarna sub -80 de grade Celsius în interiorul continentului, iar aerul extrem de rece reține foarte puțină umiditate.

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Din acest motiv, norii se formează rar, iar precipitațiile sunt extrem de reduse. În unele regiuni din interior nu a mai nins semnificativ de milioane de ani, iar gheața existentă s-a acumulat foarte lent, pe parcursul unor perioade geologice îndelungate.

Condițiile extreme fac ca Antarctica să fie unul dintre cele mai dificile locuri de pe Pământ pentru supraviețuirea organismelor vii. Cu toate acestea, continentul nu e complet lipsit de viață. În zonele de coastă trăiesc pinguini, foci și numeroase specii de păsări marine. În apele din jur se găsesc balene și krill, un mic crustaceu care reprezintă baza lanțului trofic antarctic.

De asemenea, Antarctica e un laborator natural de o importanță uriașă pentru cercetători. Experții studiază aici schimbările climatice, evoluția calotelor glaciare și atmosfera Pământului, deoarece continentul oferă informații esențiale despre trecutul și viitorul climei globale.

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