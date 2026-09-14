O turbină eoliană veche a fost transformată într-o casă complet utilată. Cum arată în interior și ce s-a întâmplat cu palele

O turbină eoliană veche a fost transformată într-o casă inedită, într-un proiect care a atras atenția la nivel mondial.

Mai multe componente ale unei turbine eoliene pot fi reciclate și transformate în noi materiale | Shutterstock

Cum prețurile la locuințe cresc semnificativ, mulți încep să caute alternative mai ieșite din comun pentru casele lor.

În acest context, compania Vattenfall, din Suedia, a creat un proiect pentru reutilizarea componentelor unor turbine eoliene care nu mai pot fi folosite pentru scopul lor inițial.

În cadrul acestui proiect, nacela turbinei (unde se află, de obicei, mecanismul acestei construcții) a fost transformată într-o locuință tiny house.

Aceasta e complet funcțională, care a atras atenția la nivel mondial.

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O turbină eoliană veche a fost transformată într-o casă complet utilată

Proiectul a fost creat de Vattenfall în parteneriat cu studioul de design Superuse. Cele 2 companii au refolost nacela unei turbine eoliene care a fost scoasă din funcțiune pentru acest proiect, scrie Euronews.

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Turbina eoliană veche care a fost transformată într-o casă complet utilată era un model V80 de 2 MW. Înainte să devină o locuință de tip tiny house, a funcționat în parcul eolian Gols, Austria, timp de 20 de ani.

În această perioadă, a produs aproximativ 73 GWh, adică echivalentul unui consum anual pentru 29.000 de gospodării, potrivit companiei Vattenfall.

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Chiar dacă atunci când e montată pe o turbină eoliană nacela pare mică, în realitate are dimensiuni impresionante. Respectiv 10 metri lungime, 4 metri lățime și 3 metri înălțime.

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Cu această nacelă, cele 2 companii au amenajat spațiul într-o locuintă complet utilată. Casă include bucătărie, baie, sufragerie și e dotată cu panouri solare și pompă de căldură. Apa din casă e încălzită tot printr-un sistem solar.

Locuința a fost complet amenajată cu piese de mobilier produse în mod sustenabil sau la mâna a 2-a.

Masa din casă a fost creată chiar din materialul provenit de la o pală de turbină eoliană, ce a fost reciclată.

Ce s-a întâmplat cu palele turbinei eoliene

Casa a fost dezvăluită inițial în cadrul evenimentului Dutch Design Week 2024. Scopul principal nu a fost doar crearea unei locuințe ieșite din comun, ci și reutilizarea componentelor turbinei, pentru a demonstra că o abordare de reciclare poate avea succes.

Potrivit Vattenfall, fundația, turnul, generatorul și alte componente ale unei turbine eoliene pot fi reciclate relativ ușor, dat fiind faptul că sunt create din metal sau beton.

Dar palele turbinelor reprezintă un caz mai complicat, dat fiind faptul că acestea sunt create din fibră de sticlă, fibră de carbon și rășini, printre altele. Materialele au fost alese pentru a rezista la condiții meteo dificile timp de decenii. Ca urmare, faptul că sunt atât de rezistente înseamnă că și reciclarea lor e mai complicată.

Vattenfall a găsit soluție și pentru astfel de componente. Compania a reciclat 57 de pale care au provenit din parcul eolian Norre Okse So, din Danemarca.

Acestea au fost folosite pentru a construi fațada unei parcări din Lund, Suedia. Acestea nu au fost camuflate pentru a le ascunde originea, tocmai pentru a scoate în evidență faptul că pot fi folosite în numeroase alte scopuri.

În cadrul unui alt proiect, aceste pale au fost utilizate pentru fabricarea schiurilor. Pentru această inițiativă, Vattenfall a colaborat cu Gjenkraft, o companie de reciclare din Norvegia, ș producătorul EVI Ski.

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Aceste pale au provenit din parcul eolian Irene Vorrink, din Olanda. Experții au extras fibrele de sticlă din ele pentru a construi schiurile.

Potrivit Vattenfall, astfel de proiecte reprezintă dovada unui concept, dar încă nu au fost eficientizate până în punctul în care pot permite producția în masă. Prin aceste proiecte, compania testează potențiale utilizări ale turbinelor eoliene dezafectate, pentru a crește piața materialelor sustenabile.

Deși de la distanță pot să pară mai mici, aceste turbine au înălțimi cuprinse între 50 și 100 de metri. În general, pot funcționa până la 25 de ani. Ca urmare, primele generații de parcuri eoliene se apropie de limita duratei lor de vârstă, așa că e necesară dezvoltarea unor metode prin care materialele lor pot fi reciclate într-un mod sustenabil.

Vattenfall vrea ca, până în 2030, să pună la punct un sistem de reciclare 100% a palelor turbinelor eoliene, în proiecte precum acesta.