Cât costă, de fapt, trofeul oficial al Cupei Mondiale FIFA construit din LEGO după reclama virală. Suma nu e deloc mică

LEGO a lansat recent o reclamă care face referire la Cupa Mondială.

În noua reclamă, cele mai mari staruri din fotbal precum Mbappe, Cristiano Ronaldo, Messi și Vinicius Jr. au făcut senzație. Reclama a devenit imediat virală, fiind una dintre cele mai scumpe apărute recent în media, după ce LEGO a ales cei mai mari fotbaliști care să se alăture proiectului său.

Cei patru fotbaliști au fost plătiți cu sume colosale pentru reclama de câteva minute în care ei construiesc trofeul oficial al Cupei Mondiale din piese de LEGO.

Cât costă trofeul oficial al Cupei Mondiale FIFA din piese de LEGO

Citește și: Melania Trump și Georgina Rodriguez s-au întrecut în eleganță la cina oficială de la Casa Albă. Cum arată ținutele lor

Bugetul pentru această reclamă a fost de 6 milioane de euro, iar banii s-au împărțit astfel: Ronaldo a primit 3 milioane de euro, Messi a luat 2,25 milioane de euro, Mbappe a primit 740.000 de euro, iar Vinicius Junior a luat 280.000 euro.

Reclama a devenit virală la doar câteva ore după ce a fost lansată. Spotul publicitar a făcut înconjurul internetului, având în prim plan Cupa Mondială din 2026. Cei patru mari jucători de fotbal și-au dat mâna pentru a crea o reclamă cu adevărat memorabilă și fiecare dintre ei a devenit figurină LEGO.

Asocierea dintre cele patru mari nume demonstrează că LEGO a avut o campanie de marketing incredibilă, iar calitatea animației este la cel mai înalt nivel.

Starurile din fotbal au acceptat să împartă scena comercială, iar figurinele lor dezvoltate de LEGO s-au ridicat la înălțimea așteptărilor fanilor. Reacția publicului a fost una pe măsură, cu milioane de aprecieri și comentarii pozitive ale fanilor înfocați.

Citește și: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stabilit data și locația nunții. Unde și când va avea loc evenimentul anului 2026

Cei care așteaptă cu sufletul la gură marile meciuri ale Cupei Mondiale 2026 cu siguranță vor fi printre clienții LEGO care vor dori să achiziționeze o astfel de amintire, trofeul oficial al Cupei Mondiale construit în totalitate din piese de LEGO.

În ultimii ani LEGO a demonstrat că nu e mai e doar brandul care face jucării pentru copii și atrage acum mai mult atenția adulților cu piese și povești care îi fac chiar și pe cei mari să se apuce de construit.

Se pare că această campanie a LEGO este prima dintr-un șir lung de colaborări și cu alte staruri din fotbal, menit să trezească emoția și pasiunea pentru fotbal în suporteri.

Prețul trofeului oficial al Cupei Mondiale FIFA ajunge la 950 lei pe site-ul LEGO, fiind unul dintre cele mai scumpe figurine de construit ale brandului.

Citește și: Cristiano Ronaldo a făcut anunțul despre retragere: „Am dat totul pentru fotbal”. E oficial