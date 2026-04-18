Cât costă, de fapt, trofeul oficial al Cupei Mondiale FIFA construit din LEGO după reclama virală. Suma nu e deloc mică

LEGO a lansat recent o reclamă care face referire la Cupa Mondială.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Aprilie 2026, 08:00 | Actualizat Joi, 16 Aprilie 2026, 13:24
Cele patru staruri din lumea fotbalului au colaborat pentru noua campanie LEGO. | Profimedia

În noua reclamă, cele mai mari staruri din fotbal precum Mbappe, Cristiano Ronaldo, Messi și Vinicius Jr. au făcut senzație. Reclama a devenit imediat virală, fiind una dintre cele mai scumpe apărute recent în media, după ce LEGO a ales cei mai mari fotbaliști care să se alăture proiectului său.

Cei patru fotbaliști au fost plătiți cu sume colosale pentru reclama de câteva minute în care ei construiesc trofeul oficial al Cupei Mondiale din piese de LEGO.

Cât costă trofeul oficial al Cupei Mondiale FIFA din piese de LEGO

Citește și: Melania Trump și Georgina Rodriguez s-au întrecut în eleganță la cina oficială de la Casa Albă. Cum arată ținutele lor

Bugetul pentru această reclamă a fost de 6 milioane de euro, iar banii s-au împărțit astfel: Ronaldo a primit 3 milioane de euro, Messi a luat 2,25 milioane de euro, Mbappe a primit 740.000 de euro, iar Vinicius Junior a luat 280.000 euro.

Reclama a devenit virală la doar câteva ore după ce a fost lansată. Spotul publicitar a făcut înconjurul internetului, având în prim plan Cupa Mondială din 2026. Cei patru mari jucători de fotbal și-au dat mâna pentru a crea o reclamă cu adevărat memorabilă și fiecare dintre ei a devenit figurină LEGO.

Asocierea dintre cele patru mari nume demonstrează că LEGO a avut o campanie de marketing incredibilă, iar calitatea animației este la cel mai înalt nivel.

Starurile din fotbal au acceptat să împartă scena comercială, iar figurinele lor dezvoltate de LEGO s-au ridicat la înălțimea așteptărilor fanilor. Reacția publicului a fost una pe măsură, cu milioane de aprecieri și comentarii pozitive ale fanilor înfocați.

Citește și: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stabilit data și locația nunții. Unde și când va avea loc evenimentul anului 2026

Cei care așteaptă cu sufletul la gură marile meciuri ale Cupei Mondiale 2026 cu siguranță vor fi printre clienții LEGO care vor dori să achiziționeze o astfel de amintire, trofeul oficial al Cupei Mondiale construit în totalitate din piese de LEGO.

În ultimii ani LEGO a demonstrat că nu e mai e doar brandul care face jucării pentru copii și atrage acum mai mult atenția adulților cu piese și povești care îi fac chiar și pe cei mari să se apuce de construit.

Se pare că această campanie a LEGO este prima dintr-un șir lung de colaborări și cu alte staruri din fotbal, menit să trezească emoția și pasiunea pentru fotbal în suporteri.

Prețul trofeului oficial al Cupei Mondiale FIFA ajunge la 950 lei pe site-ul LEGO, fiind unul dintre cele mai scumpe figurine de construit ale brandului.

Citește și: Cristiano Ronaldo a făcut anunțul despre retragere: „Am dat totul pentru fotbal”. E oficial

Cât costă să mănânci un burger la restaurantul lui Gigi Nicolae de la Survivor. Ce prețuri are concurentul la localul să...
AS.ro Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Observatornews.ro Mireasă stropită cu vopsea neagră în ziua nunţii de propria cumnată. Motivul din spatele gestului şocant Mireasă stropită cu vopsea neagră în ziua nunţii de propria cumnată. Motivul din spatele gestului şocant
Antena 3 O fostă vedetă de filme pentru adulți a luat examenul de barou și devine avocată. Este în clubul celor mai inteligenți oameni din lume O fostă vedetă de filme pentru adulți a luat examenul de barou și devine avocată. Este în clubul celor mai inteligenți oameni din lume
SpyNews Ce reguli stricte le-a impus Nicușor Dan copiilor lui! Medicii i-au recomandat Ce reguli stricte le-a impus Nicușor Dan copiilor lui! Medicii i-au recomandat

Cât costă să mănânci un burger la restaurantul lui Gigi Burger de la emisiunea Survivor. Ce prețuri are concurentul la localul său
Cât costă să mănânci un burger la restaurantul lui Gigi Burger de la emisiunea Survivor. Ce prețuri are...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Un român candidează la alegerile locale din Birmingham. Cine este Julian Nistor și cum vrea să câștige
Un român candidează la alegerile locale din Birmingham. Cine este Julian Nistor și cum vrea să câștige
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste rebelă
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă” Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!”
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!” BZI
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE Jurnalul
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din lume...
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
