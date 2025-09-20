Antena Căutare
Câte persoane au murit în Europa în vara anului 2025 din cauza schimbării climei. România a fost grav afectată

Experții au dezvăluit câte persoane au murit în Europa în vara 2025 din cauza schimbării climatice și temperaturile extreme din acest an.

Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 17:26
Încălzirea globală a avut un efect alarmant în Europa | Shutterstock

Experții au calculat câte persoane au murit în Europa în 2025, după ce continentul s-a confruntat cu una dintre cele mai fierbinți veri din istorie.

Vara anului 2025 a avut temperaturi extreme care au produs pagube și decese, scrie Daily Mail.

Experții au calculat câte persoane și-au pierdut viața în Europa din cauza valurilor de căldură extreme din acest an.

Numărul e mai mare decât preziceau estimările inițiale.

Câte persoane au murit în Europa în vara 2025 din cauza schimbării climatice

Experții au calculat acum câți oameni au murit în Europa din cauza schimbărilor climatice în vara anului 2025.

Potrivit calculelor lor, încălzirea globală a fost responsabilă pentru peste 1.000 de decese în România. Situația e similară în numeroase alte

„Poate să nu pară mult, dar studiul nostru arată că variații ale temperaturii de vară de doar câteva grade pot face diferența dintre viață și moarte pentru mii de oameni,” a declarat dr. Clair Barnes, cercetător la Centre for Environmental Policy, Imperial College London.

„E un alt semnal de alarmă legat de impactul pe care îl poate avea încălzirea globală. Cu cât guvernele întârzie mai mult renunțarea la combustibilii fosili și reducerea emisiilor, cu atât căldura verii va deveni mai mortală. Chiar și cu eforturi de adaptare la temperaturi extreme,” a continuat expertul.

Analiza a arătat că, în cele 854 de orașe europene studiate, schimbările climatice au fost responsabile pentru 68% din cele 24.400 de decese estimate din cauza căldurii în această vară.

Aceasta înseamnă că încălzirea globală a provocat 16.500 de decese suplimentare comparativ cu o vară care nu ar fi fost influențată de activitățile umane, au avertizat cercetătorii.

În această vară, Europa a avut mai multe luni de temperaturi intense. Decese cauzate de căldură au fost raportate pe tot continentul, inclusiv cazul unui gunoier de 51 de ani în Barcelona și al unui muncitor în construcții de 47 de ani în San Lazzaro di Savena, Italia.

Țările cel mai grav afectate de un singur val de căldură au fost România, Bulgaria, Grecia și Cipru, între 21–27 iulie. Atunci, s-au înregistrat aproximativ 950 de decese la temperaturi cu până la 6°C peste medie. Acum, experții au calculat câte persoane au murit în Europa în vara 2025.

România a fost grav afectată

Capitalele cu cele mai ridicate rate de mortalitate per capita au fost Roma, Atena și București. Ceea ce reflectă expunerea acestor orașe la unele dintre cele mai extreme temperaturi din Europa.

Schimbările climatice au cauzat 4.597 dintre decesele estimate în Italia, 2.841 în Spania, 1.477 în Germania, 1.444 în Franța, 1.147 în Marea Britanie, 1.064 în România, 808 în Grecia, 552 în Bulgaria și 268 în Croația, potrivit studiului.

Persoanele de peste 65 de ani au reprezentat aproximativ 85% din totalul deceselor, dintre care 41% aveau peste 85 de ani.

Aceasta reflectă modul în care căldura devine o amenințare tot mai mare pentru populația îmbătrânită a Europei, au spus cercetătorii.

Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid. Va continua să aibă veri din ce în ce mai fierbinți până când combustibilii fosili vor fi înlocuiți cu energie regenerabilă, au adăugat ei.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

