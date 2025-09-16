Ce se întâmplă dacă bei apă dintr-o sticlă de plastic care s-a încălzit în mașină

Apa din sticlele de plastic lăsate în mașină în zilele călduroase poate fi dăunătoare pentru sănătate, avertizează medicii. La temperaturi ridicate, plasticul eliberează în apă substanțe chimice periculoase. Iată ce se poate întâmpla dacă bei apă dintr-o sticlă care a stat într-o mașină încinsă.

Sticlele de plastic de unică folosință sunt fabricate dintr-un plastic subțire numit polietilen tereftalat, de unde și denumirea de PET. Deși pare solid pentru ochiul liber, el este mai degrabă ca „o plasă încâlcită”, iar moleculele prinse în interior, inclusiv anumite chimicale, pot migra treptat în exterior, explică Bill Carroll, profesor adjunct de chimie la Indiana University, citat de publicația The Washington Post.

Căldura și lumina ultravioletă (UV) accelerează degradarea plasticului, astfel că lichidul din interior s-ar putea să nu mai fie atât de sigur pentru consum.

Ce substanțe eliberează sticlele expuse la căldură în mașină

Sub acțiunea temperaturilor ridicate, plasticul de unică folosință poate elibera mai multe substanțe chimice în apă:

Microplastice și nanoplastice

Fragmentele extrem de mici de plastic cunoscute ca microplastice și nanoplastice se regăsesc astăzi aproape peste tot în mediu și au fost detectate inclusiv în apa îmbuteliată. Expunerea la căldură și la lumina ultravioletă accelerează eliberarea acestor particule.

În special nanoplasticele, care au dimensiuni mai mici de un micrometru, pot pătrunde în majoritatea țesuturilor și organelor. Ele au fost identificate în sânge, ficat, rinichi, plămâni, inimă, creier și placentă.

Bisfenol A (BPA)

Acest compus chimic se găsește în recipientele din plastic policarbonat. Majoritatea sticlelor de unică folosință sunt fabricate acum din PET (polietilen tereftalat), care, în general, nu conține BPA. Totuși, el se poate găsi în capacele din plastic ale PET-urilor. De asemenea, sticlele reutilizabile de plastic pot conține BPA.

Ftalați

Acești aditivi sunt folosiți pentru a face plasticul mai flexibil și mai rezistent la rupere. Sticlele PET obișnuite sau capacele acestora pot conține cantități mici de ftalați sau alți aditivi, în funcție de producător. Aceștia pot migra din plastic în apă atunci când sticla este expusă la căldură sau radiații UV.

Care sunt riscurile pentru sănătate?

Expunerea ocazională la aceste substanțe este puțin probabil să implice riscuri mari pentru sănătate, însă „aș fi precaut în cazul expunerilor repetate sau cronice”, spune Jaime Ross, profesor asistent de neuroștiințe la University of Rhode Island.

Studiile asupra micro- și nanoplasticelor sunt relativ noi, astfel că efectele pe termen lung nu sunt complet cunoscute. Cercetările recente au arătat că aceste particule pot irita mucoasa intestinală și dezechilibra microbiomul intestinal atunci când sunt ingerate. S-a observat, de asemenea, că nanoplasticele pot să provoace inflamație cerebrală și să contribuie la apariția bolii Parkinson sau maladiei Alzheimer. Problemele reproductive și cancerul sunt alte riscuri suspectate.

Cât despre expunerea la BPA, aceasta „a fost asociată cu numeroase probleme, inclusiv infertilitate, tulburări tiroidiene, diverse tipuri de cancer, probleme metabolice și chiar tulburări de comportament la copii”, explică Dani Lebovitz, expert în educație alimentară și nutriție citat de EatingWell.

Un alt pericol al apei lăsate în mașină la temperaturi ridicate este că poate favoriza dezvoltarea bacteriilor, mai ales dacă ai băut din sticlă înainte. Mediul cald și închis este propice creșterii microorganismelor transferate în apă din gură. Chiar dacă pare limpede și curată, apa ar putea deveni nesigură pentru consum.

Cum poți evita aceste probleme

Pentru a te hidrata corect și a limita expunerea la substanțe chimice periculoase, experții recomandă să nu lași sticle de plastic cu apă în mașină, în bătaia soarelui sau când temperatura exterioară este ridicată. Chiar și câteva minute în soare pot afecta calitatea apei. Cel mai sigur este să iei sticla cu tine sau să o păstrezi într-un loc răcoros.

O altă metodă prin care poți limita riscurile este să alegi sticle reutilizabile din sticlă sau inox. Aceste materiale sunt stabile la temperaturi ridicate și nu eliberează microplastice sau substanțe chimice precum BPA și ftalați. Însă, alege sticle de plastic reutilizabile care au mențiunea „BPA-free” sau „fără BPA” pe etichetă.

Apa este cel mai sigur de băut atunci când este răcoroasă, la temperatura camerei sau puțin mai rece. Dacă apa a stat într-o sticlă de plastic la căldură, cel mai sigur este să nu o consumi.

