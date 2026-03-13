Pericolul ascuns în Oceanul Atlantic care ar putea schimba lumea. Europa va fi grav afectată

Experții trag un semnal de alarmă despre pericolul ascuns în Oceanul Atlantic care ar putea schimba lumea și afecta grav Europa.

Curentul Golfului (sau Curentul Nord-Atlantic) e un fenomen natural extrem de important pentru clima globală.

Curentul provine din Golful Mexicului și părăsește coasta de est a SUA în zona Cape Hatteras, scrie Live Science.

Acest curent face parte din sistemul Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), ce aduce temperaturi mai ridicate în emisfera nordică și mai ales în Europa.

Din acest motiv, orice schimbare la nivelul sistemului poate afecta semnificativ clima din Europa.

Un număr tot mai mare de dovezi sugerează că sistemul AMOC se apropie rapid de un punct periculos, care ar putea transforma complet clima în multe regiuni ale lumii, inclusiv în Europa și în zonele tropicale cu musoni.

Nu se știe exact când s-ar putea prăbuși AMOC. Dar un semnal de avertizare ascuns în Curentul Golfului ar putea ajuta experții să prezică evenimentul cu ani înainte să se producă, potrivit unui nou studiu.

„Mai întâi apare această deplasare foarte lentă spre nord, care e legată de o anumită slăbire a AMOC. Dar aparent există și un salt brusc atunci când AMOC devine prea slab. Iar acesta e indicatorul de avertizare,” a declarat autorul principal al studiului, Rene van Westen, expert de la Universitatea Utrecht.

Spre deosebire de alți curenți care formează AMOC, Curentul Golfului e dependent de vânt. După ce trece pe lângă Florida, el urmează coasta estică a SUA spre nord până la Cape Hatteras, apoi se îndreaptă spre est, în nordul Oceanului Atlantic.

Deși Curentul Golfului e un curent de suprafață, poziția sa e controlată de curenți mult mai adânci, care fac parte tot din AMOC. Creează vârtejuri puternice atunci când interacționează cu straturile superioare ale apei. Aceste spirale împing Curentul Golfului spre sud. Însă, pe măsură ce AMOC devine din ce în ce mai slăbit și vârtejurile se relaxează, curentul poate începe să derive spre nord.

Van Westen și Henk Dijkstra, profesor de oceanografie fizică de la Universitatea Utrecht, au simulat un colaps al AMOC într-un model oceanic cu rezoluție foarte mare în zona Curentului Golfului. În modelele climatice folosite de obicei pentru studierea AMOC, Curentul Golfului „e netezit, astfel încât aproape că nu vezi caracteristici și dinamica nu e bine captată”, susține van Westen.

Clima Europei e în pericol

Cercetătorii au declanșat în model un colaps AMOC mult mai treptat decât cel pe care oamenii îl pot provoca prin încălzirea planetei și accelerarea topirii gheții arctice, proces care împiedică formarea curenților oceanici adânci. Ei au observat reacția Curentului Golfului în detaliu. Astfel, a fost dezvăluită pentru prima dată o deplasare bruscă spre nord a curentului cu 25 de ani înainte de începerea colapsului.

Rezultatele au fost publicate pe 26 februarie în jurnalul Communications Earth & Environment.

Cercetătorii au identificat două etape în răspunsul Curentului Golfului, măsurate în largul Cape Hatteras.

În prima etapă, pe măsură ce AMOC s-a prăbușit treptat în 392 de ani simulați, Curentul Golfului s-a deplasat încet spre nord cu 133 de kilometri.

În următoarea etapă, pe parcursul a încă 2 ani simulați, curentul a sărit brusc spre nord cu 219 de kilometri.

Această schimbare abruptă s-a produs cu 25 de ani înainte de începutul colapsului AMOC. Ceea ce sugerează că ar putea fi folosit drept semnal de avertizare timpurie.

„Am descoperit această relație în modelul nostru climatic, iar următorul pas a fost să vedem dacă rezultatele apar și în observații,” a spus van Westen. „Ceea ce am găsit este că, într-adevăr, Curentul Golfului s-a deplasat spre nord în ultimele 3 decenii.”

Colapsul sistemului AMOC ar avea efecte semnificative la nivel mondial. Clima Europei, mai ales în partea vestică, e dependentă de acest sistem. Fără prezența sa, ne-am putea confrunta cu o nouă Eră Glaciară, dincolo de colapsul ecosistemului acvatic.