Cazul ireal al femeii de 38 de ani care s-a dat drept o fetiță de 11 ani și a reușit să fie adoptată de o familie. Cum i-a păcălit

Femeia în vârstă de 38 de ani din Brazilia a reușit să convingă cuplul că este o fetiță de 11 ani și a trăit, în casa lor, timp de 14 luni. Cum a fost posibil!

S-a dat drept o fetiță de 11 ani și a fost adoptată de o familie. Cum a reușit femeia de 38 de ani să îi păcălească | Captură Instagram

Amanda Maria Souza de Oliveira i-a cunoscut pe cei care aveau să îi devină părinți adoptivi la biserică. Profitând de faptul că erau vulnerabili emoționali, fiindcă fiul lor plecase de acasă, ea le-a spus că are mari probleme cu banii, potrivit The Sun.

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Cuplul a început să o îndrăgească ca pe propriul lor copil

Treptat, familia a început să o creadă și să o trateze ca pe propriul lor copil. I-au amenajat propria cameră, i-au cumpărat jucării și au început să vorbească despre ea ca despre un membru al familiei.

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Amanda vorbea cu voce de copil, folosea o suzetă, bea din biberon și umbla nedespărțită de păturica ei. În public, își ținea gluca pe cap, evitând privirile adulților pentru a nu atrage atenția asupra ei, mai transmite sursa citată mai sus.

În cazul în care cineva observa că e prea matură, femeia avea deja pregătită explicația. Ea spunea că a fost obligată să ia hormoni în timpul unei perioade de abuz.

Amanda a reușit să îi convingă pe noii ei părinți să nu o înscrie la școală și nici să nu oficializeze adopția. Ea le-a spus că, dacă vor apărea documente oficiale, tatăl ei violent, de care pretindea că fuge, o va găsi.

Astfel, femeia de 38 de ani a putut, pentru o perioadă, să își continue rolul. A reușit să păcălească cuplul atât de bine, încât cei doi i-au organizat inclusiv o petrecere aniversară la 12 ani.

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Cum a fost prinsă, în cele din urmă, femeia de 38 de ani

Minciuna a ieșit la suprafață în momentul în care o rudă a familiei a început să caute mai multe informații despre Amanda și a descoperit pe internet relatări despre cazuri aproape identice.

La scurt timp, a fost anunțată și poliția. Când i-a văzut pe oamenii legii, Amanda a renunțat la comportamentul de copil și a întrebat pe un ton foarte serios: „Trebuie să vin cu dumneavoastră?”, potrivit The Sun.

Ulterior, polițiștii au descoperit că femeia nu se afla la prima abatere. De-a lungul anilor, ea s-a prezentat drept Julia, Emily, Duda și a inventat povești ca să îi facă și pe alții să creadă că este doar un copil.

Evaluarea psihiatrică oficială a stabilit că Amanda Maria Souza de Oliveira prezintă o tulburare de personalitate antisocială, dar că era conștientă de propriile acțiuni. Femeia a fost condamnată la un an, zece luni și 28 de zile de închisoare pentru fraudă și falsă identitate, mai transmite sursa citată mai sus.