Antena Căutare
Home News Inedit Cazul ireal al femeii de 38 de ani care s-a dat drept o fetiță de 11 ani și a reușit să fie adoptată de o familie. Cum i-a păcălit

Cazul ireal al femeii de 38 de ani care s-a dat drept o fetiță de 11 ani și a reușit să fie adoptată de o familie. Cum i-a păcălit

Femeia în vârstă de 38 de ani din Brazilia a reușit să convingă cuplul că este o fetiță de 11 ani și a trăit, în casa lor, timp de 14 luni. Cum a fost posibil!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 August 2026, 13:39 | Actualizat Joi, 27 August 2026, 14:03
S-a dat drept o fetiță de 11 ani și a fost adoptată de o familie. Cum a reușit femeia de 38 de ani să îi păcălească | Captură Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Amanda Maria Souza de Oliveira i-a cunoscut pe cei care aveau să îi devină părinți adoptivi la biserică. Profitând de faptul că erau vulnerabili emoționali, fiindcă fiul lor plecase de acasă, ea le-a spus că are mari probleme cu banii, potrivit The Sun.

Citește și: Avea șase ani, iar mama ei i-a spus să își radă tot părul din cap. 30 de ani mai târziu, nu i-a mai crescut deloc. Care e motivul

Cuplul a început să o îndrăgească ca pe propriul lor copil

Treptat, familia a început să o creadă și să o trateze ca pe propriul lor copil. I-au amenajat propria cameră, i-au cumpărat jucării și au început să vorbească despre ea ca despre un membru al familiei.

Articolul continuă după reclamă

Amanda vorbea cu voce de copil, folosea o suzetă, bea din biberon și umbla nedespărțită de păturica ei. În public, își ținea gluca pe cap, evitând privirile adulților pentru a nu atrage atenția asupra ei, mai transmite sursa citată mai sus.

În cazul în care cineva observa că e prea matură, femeia avea deja pregătită explicația. Ea spunea că a fost obligată să ia hormoni în timpul unei perioade de abuz.

Amanda a reușit să îi convingă pe noii ei părinți să nu o înscrie la școală și nici să nu oficializeze adopția. Ea le-a spus că, dacă vor apărea documente oficiale, tatăl ei violent, de care pretindea că fuge, o va găsi.

Astfel, femeia de 38 de ani a putut, pentru o perioadă, să își continue rolul. A reușit să păcălească cuplul atât de bine, încât cei doi i-au organizat inclusiv o petrecere aniversară la 12 ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată în costum de baie tânăra acoperită de semne din naștere pe tot corpul. Oamenii nu se pot opri din privit

Cum a fost prinsă, în cele din urmă, femeia de 38 de ani

Minciuna a ieșit la suprafață în momentul în care o rudă a familiei a început să caute mai multe informații despre Amanda și a descoperit pe internet relatări despre cazuri aproape identice.

La scurt timp, a fost anunțată și poliția. Când i-a văzut pe oamenii legii, Amanda a renunțat la comportamentul de copil și a întrebat pe un ton foarte serios: „Trebuie să vin cu dumneavoastră?”, potrivit The Sun.

Ulterior, polițiștii au descoperit că femeia nu se afla la prima abatere. De-a lungul anilor, ea s-a prezentat drept Julia, Emily, Duda și a inventat povești ca să îi facă și pe alții să creadă că este doar un copil.

Evaluarea psihiatrică oficială a stabilit că Amanda Maria Souza de Oliveira prezintă o tulburare de personalitate antisocială, dar că era conștientă de propriile acțiuni. Femeia a fost condamnată la un an, zece luni și 28 de zile de închisoare pentru fraudă și falsă identitate, mai transmite sursa citată mai sus.

Avea șase ani, iar mama ei i-a spus să își radă tot părul din cap. 30 de ani mai târziu, nu i-a mai crescut deloc. Care ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri
Observatornews.ro Cea mai scumpă casă din România. Are 20 de băi şi e în Nordul Capitalei Cea mai scumpă casă din România. Are 20 de băi şi e în Nordul Capitalei
Antena 3 Țara care se pregătește să folosească din nou propria monedă după 35 de ani de dependență de dolarul american Țara care se pregătește să folosească din nou propria monedă după 35 de ani de dependență de dolarul american
SpyNews Alina Eriko a fost surprinsă în noi ipostaze îngrijorătoare! „Pantera Neagră”, filmată în timp ce căuta prin gunoaie Alina Eriko a fost surprinsă în noi ipostaze îngrijorătoare! „Pantera Neagră”, filmată în timp ce căuta prin gunoaie
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Avea șase ani, iar mama ei i-a spus să își radă tot părul din cap. 30 de ani mai târziu, nu i-a mai crescut deloc. Care e motivul
Avea șase ani, iar mama ei i-a spus să își radă tot părul din cap. 30 de ani mai târziu, nu i-a mai crescut...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cornelia Mihail face senzație cu Trabantul pe străzi, la 82 de ani! Ce nume inedit are mașina și care e povestea femeii
Cornelia Mihail face senzație cu Trabantul pe străzi, la 82 de ani! Ce nume inedit are mașina și care e povestea...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alina Eriko a fost surprinsă în noi ipostaze îngrijorătoare! „Pantera Neagră”, filmată în timp ce căuta prin gunoaie
Alina Eriko a fost surprinsă în noi ipostaze îngrijorătoare! „Pantera Neagră”, filmată în timp ce căuta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Țara care se pregătește să folosească din nou propria monedă după 35 de ani de dependență de dolarul american
Țara care se pregătește să folosească din nou propria monedă după 35 de ani de dependență de dolarul american Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Ilie Bolojan explică în ce condiții ar susține PNL viitorul Guvern: „Contează și persoana primului-ministru!”
Ilie Bolojan explică în ce condiții ar susține PNL viitorul Guvern: „Contează și persoana primului-ministru!” BZI
Manevre de cumpărat pe 2 lei Șantierul Naval Mangalia
Manevre de cumpărat pe 2 lei Șantierul Naval Mangalia Jurnalul
Horoscop 28 august 2026: Top 3 zodii care au parte de noroc pe toate planurile
Horoscop 28 august 2026: Top 3 zodii care au parte de noroc pe toate planurile Kudika
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor... Redactia.ro
Momentul în care Andrei Bordeianu este aruncat de pe motocicletă. A ajuns la ATI după impactul devastator
Momentul în care Andrei Bordeianu este aruncat de pe motocicletă. A ajuns la ATI după impactul devastator Observator
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să ai un weekend relaxant în familie fără stres
Cum să ai un weekend relaxant în familie fără stres DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x