Furnicuțele 2026. Talent managerul Monica Munteanu, despre începutul colaborării cu Emma de la ZU

Episodul 21 din data de 6 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Monica Munteanu, cunoscut talent manager, a povestit cum a cunoscut-o pe Emma Ștefan („Emma de la ZU”) și cum s-a legat colaborarea lor profesională. Monica a împărtășit detalii despre prima lor întâlnire, impresia pe care i-a lăsat-o energia Emmei și modul în care au construit de-a lungul timpului o relație bazată pe încredere, profesionalism și prietenie.

Marti, 06.10.2026, 17:23