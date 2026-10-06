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Furnicuțele 2026. Testul simțului tactil pentru Emma Ștefan: Ghicește obiectele fără să vadă nimic

Episodul 21 din data de 6 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Emma Ștefan a acceptat o provocare amuzantă: legată la ochi, a trebuit să identifice diverse obiecte misterioase doar prin atingere. Fără posibilitatea de a vedea ce se află pe masă, reacțiile Emmei au fost de la ezitare și teamă la amuzament total, în timp ce încerca să își dea seama ce obiecte i-au fost puse în față.
Marti, 06.10.2026, 17:30
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Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Emma Ștefan! Cătălin Măruță: „Ce ai schimba la Tavi Colen?”

Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Emma Ștefan! Cătălin Măruță: „Ce ai schimba la Tavi Colen?”

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Furnicuțele 2026. Emma Ștefan, despre relația specială cu fiul lui Tavi Colen: „Îl iubesc enorm!”

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Logo show Marti, 06.10.2026, 18:35 Furnicuțele 2026. Ce spune Gheorghe Gheorghiu despre Emma Ștefan și legătura lor: „Ce noroc au unii...”

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Furnicuțele 2026. Talent managerul Monica Munteanu, despre începutul colaborării cu Emma de la ZU

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Mireasa, sezonul 14. Un nou indiciu despre Alexandra, concurenta care va intra în competiție

Logo show Marti, 06.10.2026, 16:03 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary nu poate accepta ușor că Radu a pus stop relației

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary nu poate accepta ușor că Radu a pus stop relației

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Mireasa, sezonul 14. Beleuț și Ande vor să se cunoască! Ce și-au spus

Logo show Marti, 06.10.2026, 15:41 Mireasa, sezonul 14. Maria este interesată de Adrian și Bogdan! Pe cine va alege

Mireasa, sezonul 14. Maria este interesată de Adrian și Bogdan! Pe cine va alege

Logo show Marti, 06.10.2026, 15:29
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