Furnicuțele 2026. Testul simțului tactil pentru Emma Ștefan: Ghicește obiectele fără să vadă nimic

Episodul 21 din data de 6 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Emma Ștefan a acceptat o provocare amuzantă: legată la ochi, a trebuit să identifice diverse obiecte misterioase doar prin atingere. Fără posibilitatea de a vedea ce se află pe masă, reacțiile Emmei au fost de la ezitare și teamă la amuzament total, în timp ce încerca să își dea seama ce obiecte i-au fost puse în față.

Marti, 06.10.2026, 17:30