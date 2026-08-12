Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa galbenă! Liviu Vârciu i-a felicitat pe învingători!

Episodul 12 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 12 august 2026. Vedetele prezente au avut de-a face cu vaci și viței. Alina Pușcău a hrănit vițeii, iar coechipierul Serghei Mizil a încercat să o grăbească pe traseu. La final echipa câștigătoare a fost tot cea galbenă, spre dezamăgirea lui Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu!

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