Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa galbenă! Liviu Vârciu i-a felicitat pe învingători!
Episodul 12 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 12 august 2026. Vedetele prezente au avut de-a face cu vaci și viței. Alina Pușcău a hrănit vițeii, iar coechipierul Serghei Mizil a încercat să o grăbească pe traseu. La final echipa câștigătoare a fost tot cea galbenă, spre dezamăgirea lui Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu!
Miercuri, 12.08.2026, 22:00