Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 12 august 2026. Alina Pușcău, enervată de Serghei Mizil: „Uite cum ne dă el ordine!”

Vedetele prezente la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere în emisia de pe 12 august 2026 au avut de-a face cu vaci și viței. Alina Pușcău a hrănit vițeii, iar coechipierul Serghei Mizil a încercat să o grăbească pe traseu.

Alina Pușcău și Rikito din echipa galbenă au avut de parcurs un traseu cu obstacole pentru a transporta viței și a-i hrăni cu laptele muls de la vacă de ceilalți membri ai echipei galbene: Sonny și Serghei Mizil. Sonny a fost cel care a muls vaca, în timp ce Serghei a fost creierul operațiunii. Alina Pușcău obosise pe traseu și nu a vrut să grăbească pasul la îndemnul lui Serghei Mizil.

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Alina Pușcău a avut un schimb de replici cu Serghei Mizil pe traseu: „Lasă-ne în pace că îmi iese sufletul”

„Ne-am întors și Serghei începuse să ne spună: hai, mă, mai repede! Hai, ce faceți? Ia uite ce dă el ordine și noi facem traseul și nu mai putem. Stai, mă! Că mă enervezi

„Lasă-ne în pace că îmi iese sufletul. Stătea Serghei. Nu făcea absolut nimic, doar dădea ordine. Numai Sonny muncea acolo să mulgă vaca!”, a spus Alina Pușcău.

Modelul a fost impresionată de gingășia vițeilor și a avut o tehnică prin care i-a convins să se deplaseze la locul unde urma să-i hrănească cu lapte din biberon.

„Vițelul era așa de drăguț și așa de dulce. Aveam mănuși și i-am băgat 2 degete în gură și l-am manipulat prin degete!”, a spus Alina Pușcău la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere.

Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău au acceptat provocările lui Nea Mărin într-o nouă etapă a sezonului 2 Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere

Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere se vede în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Nea Mărin este gata să primească noi concurenți și să-i provoace cu unele dintre cele mai neașteptate provocări. Alături de căpitanii celor două echipe – Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny, invitații vor lupta pentru miza deja cunoscută – șansa la relaxare, în timp ce adversarii muncesc!

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