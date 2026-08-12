Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, sensibilizată până la lacrimi de o văcuță: Am simțit că o iubesc!
Episodul 12 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 12 august 2026. Raluca a fost impresionată de frumusețea vacii și a plâns minute în șir. Regina a mărturisit că nu a mai stat niciodată atât de aproape de o văcuță și că a descoperit ce animal minunat este.
În timp ce Florin Stamin mulgea vaca, Raluca Bădulescu, fosta lui soție, mângâia bovina. Regina a fost emoționată până la lacrimi și și-a propus să nu mai consume carne de vită.
Miercuri, 12.08.2026, 21:30