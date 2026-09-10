Sea moss sau mușchiul de mare irlandez a devenit rapid unul dintre cele mai populare produse din zona de wellness, fiind promovat intens de celebrități și influenceri drept un „leac” universal pentru o digestie mai bună și o piele mai strălucitoare.

Ce e sea moss și de ce îl consumă tot mai mulți influenceri. Specialiștii spun cât adevăr există în beneficiile promovate online | Captură TikTok/ Shutterstok

Sea moss, cunoscut și sub denumirea de „Irish moss” sau Chondrus crispus, este o specie de algă roșie, folosită ca aliment, dar și pentru obținerea carrageenanului, un polizaharid natural utilizat, pe scară largă, în industria alimentară, cosmetică și farmaceutică ca agent de îngroșare, potrivit health.clevelandclinic.org.

Pe rețelele de socializare, sea moss a devenit un adevărat fenomen, fiind promovat intens sub formă de geluri, jeleuri, pudră și capsule pentru un organism mai bine protejat. Însă, cât de mult adevăr există în promisiunile promovate în mediul online?

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Ce beneficii pentru sănătate ar putea avea sea moss

Vândut sub formă de fulgi uscați, geluri, pudre, jeleuri și capsule, mușchiul de mare a devenit o industrie de miliarde de dolari. Piața a fost evaluată la 2,18 miliarde de dolari în 2024, iar la nivel global este estimată să ajungă la 2,60 miliarde de dolari până în 2030, potrivit Virtue Market Research, citat de nationalgeographic.com.

Deși sea moss este promovat drept un „superaliment”, o mare parte dintre produsele promovate conțin alga în forma sa naturală.

Carrageenanul, o formă ultraprocesată de mușchi de mare, este utilizat în industria alimentară pentru a emulsiona sau îngroșa alimente și băuturi. Însă, în urma procesării, acesta își pierde cea mai mare parte din nutrienți și ar putea afecta microbiomul intestinal, explică Danielle Gaffen, dietetician și nutriționist din San Diego, citată de sursa menționată mai sus.

„Nu sunt pe deplin convins de toate beneficiile promovate pentru sănătate, însă văd anumite avantaje potențiale”, a spus și Nicholas Generales, medic specialist în medicină de familie din Los Angeles.

În ceea ce privește studiile, unele dintre acestea arată că sea moss ar putea avea anumite beneficii pentru sănătate, însă o mare parte dintre dovezi se află încă în stadiu incipient, potrivit nationalgeographic.com.

Extractele de Chondrus crispus au proprietăți antimicrobiene și conțin antioxidanți care contribuie la combaterea stresului oxidativ, potrivit unei analize publicate în anul 2024 și citată de sursa menționată mai sus.

„Mușchiul de mare este o sursă bogată de antioxidanți și polifenoli, compuși care ne ajută să ne protejăm împotriva stresului oxidativ, care poate duce la apariția de boli”, a afirmat Danielle Gaffen.

De asemenea, un studiu realizat în anul 2021 a arătat că Chondrus crispus din Marea Roșie conține taninuri, flavonoide și compuși fenolici, substanțe care au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Totodată, mușchiul de mare ar putea contribui și la sănătatea intestinului, datorită conținutului său de fibre și probiotice.

„Are potențialul de a juca un rol în sănătatea intestinală, având în vedere că este o sursă bună de fibre”, a spus Nicholas Generales, citat de nationalgeographic.com.

Cu toate acestea, specialiștii nu recomandă ca oamenii să apeleze în mod deosebit la sea moss pentru a-și asigura necesarul de fibre.

„Poți obține surse foarte bune de fibre din legume, la un preț mult mai mic. Raportul dintre costuri și beneficii pur și simplu nu este unul avantajos”, a adăugat acesta.

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De ce ar putea fi o problemă faptul că sea moss conține iod

La fel ca alte tipuri de alge, sea moss conține iod, esențial pentru sănătatea tiroidei.

„Tiroida este o glandă mică, dar joacă un rol esențial în organism. Aceasta contribuie la reglarea metabolismului, a temperaturii corpului, a ritmului cardiac și a tensiunii arteriale. De asemenea, are un rol important în procesul de digestie și în sănătatea intestinală, prin modul în care organismul procesează alimentele”, a spus Danielle Gaffen.

Totuși, potrivit specialiștilor, majoritatea oamenilor din Statele Unite nu au nevoie de un aport suplimentar de iod, deoarece primesc deja suficient din alimentație. Acesta este adăugat în sarea iodată și în pâine și se găsește, în mod natural, în fructele de mare, ouă și produse lactate.

Persoanele care urmează o dietă vegană sau una restrictivă, care exclud aceste alimente, pot fi mai expuse riscului de a avea un nivel scăzut de iod.

Terry Davies, codirector al „The Thyroid Center” din cadrul Mount Sinai Union Square, recomandă efectuarea unor teste pentru verificarea nivelului de iod înainte de a crește cantitatea acestuia prin alimentație.

Dacă o persoană primește deja aproximativ 150 de micrograme de iod pe zi prin alimentație și începe să consume și sea moss „poate ajunge rapid la un aport excesiv de iod”, a mai avertizat medicul, potrivit nationalgeographic.com.

De ce efectele asupra sănătății s-ar putea să nu merite riscul

Deși există anumite beneficii potențiale ale consumului de sea moss, acesta vine și cu o serie de riscuri.

La fel ca orice altă algă, sea moss poate absorbi substanțe chimice sau metale grele din mediul în care se dezvoltă. Ulterior, prin consum, acestea se pot acumula în organism.

„Metalele grele se acumulează în mușchiul de mare, iar atunci când îl consumăm noi sau alte animale, cu cât este consumat mai mult, cu atât se acumulează mai mult. (...) Arsenic, mercur, plumb sau orice altceva se află în apă”, a explicat Danielle Gaffen.

Aceste metale grele pot afecta capacitatea organismului de a absorbi și utiliza mineralele și pot avea consecințe negative asupra sănătății.

Un studiu publicat în Journal of Agriculture and Food Research, în iunie 2025, citat de sursa menționată mai sus, a arătat că produsele pe bază de alge marine pot duce la acumularea metalelor grele în organism. Potrivit cercetării, acest lucru poate provoca probleme de sănătate, printre care afectarea funcției rinichilor, leziuni neurologice, un risc crescut de cancer și modificări ale funcției cognitive.

De asemenea, mușchiul de mare poate fi problematic și pentru persoanele care suferă de anumite afecțiuni.

„Persoanele cu probleme ale tiroidei, cele predispuse la toxicitatea cu metale grele și persoanele sensibile la carrageenan ar trebui să fie prudente”, a mai avertizat Gaffen, care recomandă femeilor însărcinate și celor care alăptează să discute cu medicul înainte de a utiliza produse pe bază de sea moss.

Și persoanele care iau anticoagulante ar trebui să evite complet acest produs, deoarece sea moss are deja proprietăți anticoagulante naturale.

O analiză publicată în 2024 în revista Marine Drugs a arătat că extractele de Chondrus crispus au proprietăți anticoagulante care ar putea influența formarea cheagurilor de sânge.

Suplimentele pe bază de mușchi de mare pot ridica anumite probleme chiar și în cazul persoanelor sănătoase.

„Suplimentele au potențialul de a interacționa cu anumite medicamente”, a spus Nicholas Generales, citat de nationalgeographic.com.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) nu reglementează suplimentele alimentare în același mod în care sunt reglementate medicamentele.

„Producătorii pot pune aproape orice doresc pe etichetă, iar produsul s-ar putea să nu semene exact cu ceea ce consumi”, a explicat medicul.

De asemenea, nici produsele pe bază de mușchi de mare nu sunt toate la fel.

„Preparatele cu mușchi de mare disponibile în comerț sunt foarte diferite. (...) Și foarte puține dintre ele par să precizeze cât iod conțin”, a spus Terry Davies, care a mai atras atenția că mulți oameni nici măcar nu știu că mușchiul de mare conține iod și pot ajunge, astfel, să consume o cantitate suplimentară fără să își dea seama.

„Suplimentele pot avea niveluri de iod, pot fi contaminate cu metale grele sau pot conține ingrediente adăugate, precum îndulcitori artificiali sau substanțe de umplere”, a mai explicat și Danielle Gaffen, potrivit nationalgeographic.com.

Ce ai putea face în loc să urmezi trendul din mediul online

În loc să urmărească fiecare nouă tendință de pe rețelele de socializare, specialiștii le recomandă oamenilor o alimentație sănătoasă, bogată în cereale integrale, fructe și legume.

La rândul său, Danielle Gaffen subliniază că sea moss nu ar trebui considerat un „superaliment-minune”.

„Lipsa studiilor pe termen lung și faptul că deficitul de iod este rar în Statele Unite fac dificilă recomandarea mușchiului de mare ca element esențial al alimentației”, a spus aceasta.

Așadar, deși sea moss poate avea anumite beneficii potențiale, cercetările existente nu sunt încă suficiente pentru a susține toate afirmațiile promovate pe internet. Iar, atunci când vine vorba de sănătate, un trend promovat pe TikTok nu este neapărat și o recomandare medicală.