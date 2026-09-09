Monica Tatoiu a făcut o serie de declarații controversate în timpul unei discuții despre femei și egalitatea de drepturi. Femeia de afaceri a povestit inclusiv despre o regulă pe care susține că o aplica angajatelor sale în perioada în care conducea o companie.

Monica Tatoiu, dezvăluire uluitoare despre angajatele sale. Ce le interzicea femeilor din firmă în anumite zile | Captură Instagram/Captură Youtube

Monica Tatoiu este cunoscută pentru declarațiile sale tranșante, iar cea mai recentă apariție a sa nu a făcut excepție. Invitată în podcastul „Aproximativ discuții”, moderat de Gojira, alături de Aluziva și Anisia Gafton, aceasta și-a exprimat punctul de vedere despre femei, relații, copii și responsabilitate socială, potrivit romaniatv.net.

La un moment dat, discuția a ajuns la diferențele dintre femei și bărbați, iar Monica Tatoiu a făcut o dezvăluire complet neașteptată despre perioada în care conducea o companie.

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Ce spune Monica Tatoiu că le interzicea angajatelor sale

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Femeia de afaceri a afirmat că angajatele sale nu aveau voie să semneze documente care presupuneau cheltuieli atunci când se aflau la menstruație:

„La mine în firmă, femeile nu aveau voie să semneze niciun act care implica cheltuieli când erau la ciclu”, a declarat Monica Tatoiu în podcast.

Femeia de afaceri și-a justificat regula prin schimbările hormonale care apar în perioada menstruației, susținând că acestea ar influența capacitatea femeilor de a lua anumite decizii.

Monica Tatoiu a mai povestit că declarațiile sale pe această temă au atras, în trecut, o reclamație la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. În podcast, aceasta a susținut că ar fi avut câștig de cauză, mai notează sursa citată mai sus.

Există, însă, informații publice care contrazic această versiune în ceea ce privește procedura de la CNCD. Potrivit relatărilor care citează documente ale Centrului FILIA și jurisprudența Consiliului, în urma unei sesizări din 2008, CNCD ar fi considerat discriminatorii afirmațiile și ar fi aplicat un avertisment, notează stiripesurse.ro.

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Ce a spus Monica Tatoiu despre copiii care învață în condiții dificile

Un alt moment care a provocat reacții a apărut după ce Aluziva a adus în discuție situația copiilor din medii defavorizate și a celor care merg la școli în care nu există condiții corespunzătoare.

„Vă e milă de copiii ăia care îngheață în școli?”, a întrebat-o Aluziva.

Răspunsul Monicăi Tatoiu a venit imediat: „Am alte priorități. Deci nu.”

Femeia de afaceri și-a continuat apoi argumentul, spunând că responsabilitatea pentru copii le revine în primul rând părinților și că ea plătește deja taxe și impozite.

Mai mult, Monica Tatoiu a făcut o comparație care a stârnit reacții în timpul discuției, spunând că îi este mai milă de pisicile care îngheață pe stradă, deoarece acestea nu au părinți care să le poarte de grijă.

Monica Tatoiu a mai afirmat că nu obișnuiește să ofere bani pentru renovarea școlilor din mediul rural și și-a argumentat poziția prin faptul că nu oferă ajutor financiar necondiționat nici membrilor propriei familii.

Discuția dintre Monica Tatoiu și Aluziva a fost una aprinsă și pe tema relațiilor și a divorțului. Cele două au susținut puncte de vedere diferite inclusiv în privința situațiilor în care părinții ar trebui sau nu să rămână împreună de dragul copiilor, relatează romaniatv.net și stiripesurse.ro.