Ce poate indica, de fapt, culoarea capacului unei sticle de apă. Detaliul pe care mulți cumpărători nu îl cunosc

Culoarea capacului unei sticle de apă poate ridica semne de întrebare pentru mulți cumpărători. Puțini știu însă că acest detaliu poate avea o anumită semnificație, în funcție de producător și de tipul produsului. Ce poate indica, de fapt.

Ce poate indica, de fapt, culoarea capacului unei sticle de apă | Profimediaimages.ro

Toată lumea observă culoarea capacului unei sticle de apă, însă puțini știu că aceasta poate oferi indicii despre tipul de apă din interior și poate avea un rol important în diferențierea produselor. Nu există însă o regulă valabilă pentru toate mărcile. Fiecare producător își poate alege propriul design și poate folosi culori diferite pentru capace. În cazul multor branduri, acestea sunt folosite pentru a deosebi mai ușor anumite tipuri de apă.

Ce poate indica, de fapt, culoarea capacului unei sticle de apă

Sticlele de apă au capace de culori diferite. Albastru, alb, verde, negru, galben sau chiar roșu. Pentru mulți, culoarea capacului este doar un element de design, și, ce-i drept, nu există o regulă universală privind culoarea capacelor. Fiecare producător poate folosi propriile culori și propriul sistem de identificare. De aceea, informațiile de pe etichetă sunt cele care trebuie verificate înainte de cumpărare. Cu toate acestea, în funcție de marcă și de produs, culorile pot fi asociate cu anumite categorii de apă, scrie secrete.sanatate.

Capac albastru – apă potabilă

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Capacul albastru poate fi întâlnit la sticlele cu apă potabilă obișnuită. Este vorba despre apă destinată consumului zilnic, fără ca această culoare să indice, în sine, o anumită calitate sau o compoziție specială.

Totuși, un capac albastru nu înseamnă automat că orice sticlă de apă cu acest tip de capac conține apă potabilă standard. Producătorii pot folosi aceeași culoare în mod diferit.

Capac alb – apă purificată

Capacul alb poate fi folosit pentru apa care a trecut printr-un proces de filtrare sau de purificare suplimentară. Astfel de produse pot fi obținute prin diferite metode de tratare, în funcție de producător și de caracteristicile apei.

Cel mai bine este să verifici totuși eticheta. Acolo sunt prezentate informațiile despre produs și despre metoda de tratare, atunci când acestea sunt relevante.

Capac verde – apă minerală

Verdele poate fi asociat, la unele branduri, cu apa minerală. Apa minerală naturală are o compoziție caracteristică și conține minerale și oligoelemente.

Capac negru – apă premium sau alcalină

Capacul negru este folosit uneori pentru produse prezentate ca fiind premium sau pentru anumite tipuri de apă alcalină. În cazul apei alcaline, un element important este valoarea pH-ului, care poate fi mai ridicată decât cea a apei obișnuite.

Totuși, negrul este adesea și o alegere de design. Prin urmare, nu trebuie presupus automat că o sticlă cu capac negru conține apă alcalină sau că este „mai pură” decât alte tipuri de apă.

Capac galben – apă îmbogățită

Galbenul poate fi întâlnit la produse care au fost îmbogățite cu vitamine, minerale sau alte componente. Acestea pot fi comercializate ca ape cu beneficii sau caracteristici suplimentare.

Pentru a vedea ce conține exact produsul, trebuie citită eticheta. Acolo sunt menționate vitaminele, mineralele sau celelalte ingrediente adăugate, dacă există.

Capac roșu – apă aromatizată sau carbogazoasă

Roșul poate fi folosit pentru a diferenția anumite produse aromatizate sau carbogazoase. În cazul apei carbogazoase, dioxidul de carbon este responsabil pentru efervescență.

Unele produse pot avea și arome sau alte ingrediente adăugate. Din nou, culoarea capacului nu este suficientă pentru a identifica produsul. Informațiile de pe ambalaj sunt cele care oferă răspunsul exact.

Culoarea capacului nu spune totul

Deși culorile pot fi utile pentru diferențierea rapidă a produselor, ele nu trebuie privite ca un cod universal. Un capac verde la un anumit brand poate avea o semnificație complet diferită la un alt producător.

Așadar, dacă vrei să afli ce tip de apă se află într-o sticlă, nu te baza doar pe culoarea capacului. Verifică denumirea produsului, eticheta și informațiile nutriționale. Acestea îți oferă cele mai clare informații despre apa pe care urmează să o bei.

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