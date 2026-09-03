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De ce ne simțim mereu mai obosiți duminică seara. Experții au dezvăluit ce se întâmplă în creierul tău, de fapt

Te-ai întrebat de ce ne simțim mereu mai obosiți duminică seara? Fenomenul modern pare să fie global, potrivit experților.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 15:41 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 15:44
Starea de neliniște de duminică seara e un fenomen larg răspândit | Shutterstock
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Creșterea stării de oboseală și anxietate duminică seara e un fenomen mult mai răspândit decât ai crede la prima vedere.

Senzația de teamă și neliniște care apare în seara dinaintea unei noi săptămâni poate afecta ultimele ore de timp liber și crea o stare de teamă pentru ziua de luni, scrie Health Line.

Potrivit experților, aceasta e o formă de anxietate anticipatorie, scrie Psychology Today.

Fenomenul se manifestă prin nervozitate și teamă legate de ceva ce încă nu s-a întâmplat, respectiv săptămâna care urmează.

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De ce ne simțim mereu mai obosiți duminică seara

Pe măsură ce trec orele în după-amiaza de duminică, cei afectați de acest fenomen pot observa diferite simptome de anxietate. Printre acestea se numără probleme digestive, neliniște, iritabilitate și o senzație de disconfort sau teamă.

Deși ne simțim mereu mai obosiți duminică seara, senzația poate să apară în orice zi a săptămânii, în funcție de programul fiecăruia. Dacă, de exemplu, pentru cei care lucrează sau merg la cursuri de marți până sâmbătă, e posibil ca starea să apară luni seara.

Un sondaj realizat de LinkedIn în 2018 sugerează că această stare e foarte răspândită. Dintre cei 1.017 adulți chestionați, 80% au spus că se confruntă cu anxietate duminica seara.

Potrivit unui sondaj realizat de Academia Americană de Medicină a Somnului (AASM) în 2022, mai mult de un sfert dintre americani spun că, de obicei, le ia mai mult timp să adoarmă duminică seara decât în celelalte seri ale săptămânii.

În cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 45 de ani între și al membrilor Generației Z, procentele sunt și mai mari. 34%, respectiv 32%. Dar fenomenul e global, nu apare doar în SUA.

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Starea e provocată de o particularitate a creierului care a evoluat să estimeze din timp potențiale riscuri. Deși viața modernă e foarte diferită de cea a strămoșilor noștri de acum zeci de mii de ani, sistemul nervos interpretează stresul, chiar și cel cauzat de un email întârziat, drept un pericol.

Ca urmare, corpul intră în această stare duminică seara, pentru că sistemul nervos și creierul anticipează astfel de „pericole” în săptămâna de lucru. O astfel de stare are un efect notabil asupra corpului, motiv pentru care ne simțim și mai obosiți.

Din fericire, potrivit experților, există câteva metode care pot ajuta la gestionarea acestei stări.

Cum poți ameliora starea de oboseală și anxietate de duminică seara

Anxietatea de duminică are cauze complexe.Pentru mulți oameni, zilele devin din ce în ce mai aglomerate.

Atunci când anxietatea e legată de o sarcină sau de un proiect care trebuie rezolvat, de obicei nu dispare până când problema nu e soluționată.

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Pentru cei care nu lucrează în weekend, experții sugerează să își facă o listă cu toate sarcinile rămase. În 15 minute, ei sugerează ca aceste sarcini să fie împărțite în 3 categorii, respectiv sarcini urgente, importante și cele care pot fi rezolvate în echipă cu altcineva.

În plus, un program încărcat poate potența această stare. Experții sugerează crearea unui program ușor de gestionat pe termen lung, când e posibil.

În plus, e indicat ca serile de duminică să includă propriul program, dar unul de relaxare. Astfel, creierul nu va mai percepe săptămâna care urmează la același nivel de pericol, dacă trece prin aceeași rutină în fiecare săptămână.

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