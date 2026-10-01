Bărbatul care riscă 10 ani de închisoare din cauza unei imagini AI cu un crocodil. De ce a fost declarată periculoasă

Un bărbat ar putea ajunge la închisoare timp de 10 ani și ar primi o amendă considerabilă din cauza unei imagini AI cu un crocodil.

Ye Lin, un bărbat din Singapore, riscă 10 ani de închisoare din cauza unei imagini cu un crocodil pe care a generat-o cu ajutorul inteligenței artificiale.

Poliția din Singapore l-a pus pe Lin sub acuzare după ce acesta a distribuit o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apărea un crocodil de apă sărată într-un rezervor de apă local, scrie BBC News.

Ye Lin e acuzat că a transmis un mesaj fals și că a obstrucționat cursul justiției, după ce ar fi șters imaginea și aplicația pe care a folosit-o pentru a o crea.

Acum, bărbatul riscă 10 ani de închisoare și o amendă considerabilă.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul care riscă 10 ani de închisoare din cauza unei imagini AI cu un crocodil

Autoritățile susțin că imaginea falsă a provocat îngrijorare în rândul publicului. Agenția națională pentru apă și-a suspendat timp de 2 zile activitatea la rezervor luna trecută, după ce a primit informații potrivit cărora un crocodil ar fi fost observat în zonă, scrie The Strait Times.

Ye Lin, originar din Myanmar, le-a spus magistraților, prin intermediul unui interpret, că intenționează să pledeze vinovat.

Agenția națională pentru apă din Singapore, PUB, a anunțat că a fost informată pe 20 august cu privire la observarea unui crocodil în rezervorul Pandan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Angajații PUB și cei ai autorității naționale pentru parcuri au desfășurat operațiuni de căutare și capturare în zonă. Asociația de Canotaj din Singapore și Federația de Canoe din Singapore au fost informate să își suspende activitățile.

Însă, în ziua următoare, agenția a confirmat că imaginea cu crocodilul era falsă și a sesizat poliția.

Cazul va reveni în instanță în noiembrie, iar Ye Lin riscă o pedeapsă cu închisoarea și o amendă considerabilă dacă va fi găsit vinovat.

Citește și: Ce specializări vor supraviețui erei AI. Avertismentul cofondatorului Anthropic legat de abilitățile care vor fi căutate

În Singapore, transmiterea unui mesaj fals se pedepsește cu până la 3 ani de închisoare, o amendă de până la 10.000 de dolari singaporezi (aproximativ 7.800 de dolari americani) sau ambele pedepse. Obstrucționarea justiției se pedepsește cu până la 7 ani de închisoare, amendă sau ambele.

Poliția susține că Ye Lin a creat imaginea cu crocodilul folosind inteligența artificială, înainte de a o trimite unui coleg.

„Ulterior, bărbatul a șters imaginea și aplicația asociată, în încercarea de a-și ascunde faptele,” susțin autoritățile.

Nu e clar cum au fost informați oficialii PUB despre fotografia falsă pe care Ye Lin i-a trimis-o colegului său.

Ye Lin nu a făcut publică imaginea

„Poliția nu va ezita să ia măsuri împotriva oricărei persoane care răspândește informații false,” a declarat Poliția din Singapore într-un comunicat. „Pe lângă faptul că provoacă teamă și neplăceri în rândul populației, astfel de informații false duc și la mobilizarea inutilă a resurselor publice pentru a gestiona aceste incidente.”

Potrivit poliției, Ye Lin a trimis imaginea unui singur coleg, în loc să o publice online. Ulterior, el a șters imaginea și aplicația Gemini pe care o folosise pentru a o crea.

Citește și: Un agent AI de doar 12 zile și-a căutat singur de muncă. Motivul pentru care are nevoie de bani

Reacțiile din mediul online arată că unii oameni sunt înțelegători cu Ye Lin, mulți susținând că fapta inițială nu a fost deosebit de gravă, mai ales că acesta nu a distribuit imaginea pe scară largă.

Totuși, au apărut întrebări cu privire la motivul pentru care bărbatul nu a intervenit și nu le-a spus autorităților că imaginea era falsă după ce accesul la rezervor a fost restricționat, scrie TechRadar.

Dacă imaginea a fost într-adevăr creată cu Gemini, așa cum susțin sursele locale, atunci aceasta ar fi trebuit să conțină un simbol invizibil, încorporat în imagine, care să indice că a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale. Nu e clar dacă acest simbol a fost eliminat într-un fel sau dacă nimeni nu s-a gândit să verifice autenticitatea imaginii după ce aceasta a început să circule.