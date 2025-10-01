Luna din Sistemul Solar pe care s-ar găsi viață extraterestră. Descoperirea care a uimit experții

Antena Căutare
Experții au dezvăluit Luna din Sistemul Solar pe care s-ar găsi viață extraterestră, cu o descoperire care i-a uimit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 14:21 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 14:23
Enceladus e una dintre Lunile planetei Saturn | Shutterstock

Enceladus e Luna din Sistemul Solar pe care s-ar găsi viață extraterestră, potrivit celor mai recente dovezi.

Enceladus deja a atras atenția experților pentru că e acoperită de un ocean vast, potrivit Agenției Spațiale Europene, scrie Daily Mail.

Deși satelitul natural pare gol, în zona Polului Sud, mici particule de gheață sunt constant emise în spațiu prin mici crăpături în suprafața înghețată.

Sub acest strat de gheață gros, experții cred că s-ar putea găsi forme de viață, în interiorul oceanului.

Cu ajutorul datelor colectate de sonda spațială Cassini, experții au descoperit că aceste cristale de gheață care sunt emise de pe Luna din Sistemul Solar pe care s-ar găsi viață extraterestră conțin molecule organice complexe.

Potrivit unui nou studiu, unele dintre aceste molecule ar putea face parte din lanțul de reacții chimice care pot duce la apariția vieții. Enceladus e una dintre Lunile planetei Saturn.

Experții spun că această descoperire înseamnă că Enceladus „bifează toate criteriile” pentru a fi o lume capabilă să susțină viața.

Enceladus are o sursă constantă de apă lichidă, o sursă de energie din izvoare hidrotermale și elementele chimice și molecule organice complexe potrivite pentru apariția vieții.

Acest lucru nu reprezintă neapărat dovada că viața există deja pe Enceladus. Dar cresc șansele ca acest satelit natural să aibă forme de viață.

„Chiar și nu găsim viață pe Enceladus ar fi o descoperire uriașă. Pentru că ridică întrebări serioase legate de ce viața nu este prezentă într-un astfel de mediu, atunci când condițiile potrivite există,” susține cercetătorul principal al studiului, dr. Nozair Khawaja.

Enceladus, Luna din Sistemul Solar pe care s-ar găsi viață extraterestră, are un diametru de 500 de kilometri. Enceladus e a 6-a cea mai mare lună a lui Saturn. La suprafață, condițiile sunt extrem de reci, cu temperaturi de până la –201°C.

Enceladus ascunde un ocean uriaș

Totuși, în 2005, experții au descoperit că un ocean uriaș de apă lichidă, ascuns sub scoarța înghețată.

Jeturi de apă erup precum gheizere prin crăpăturile din apropierea Polului Sud. O parte din apă cade înapoi pe suprafață. O altă parte ajunge în spațiu și formează un inel în jurul planetei Saturn.

Când sonda Cassini a trecut prin inelele lui Saturn, a prelevat mostre din acest cristale de gheață. Astfel, experții au descoperit semne de reacții chimice complexe ce ar putea fi asociate cu forme de viață.

„Cassini detecta mostre de la Enceladus tot timpul, în timp ce zbura prin inelul E al lui Saturn,” a declarat dr. Khawaja. „Descoperisem deja multe molecule organice în aceste cristale, inclusiv precursori ai aminoacizilor.”

Dar unele dintre aceste particule studiate aveau sute de ani. Așa că experții nu puteau fi siguri dacă substanțele chimice din interior nu fuseseră modificate de radiația solară.

Situația s-a schimbat în 2008, când Cassini a trecut direct prin jeturile de apă ale lui Enceladus. Atunci, a adunat cristale de gheață cu ajutorul Cosmic Dust Analyser (CDA) chiar când acestea ieșeau din interiorul Lunii.

Cassini a străbătut norul de particule cu viteză de 18 km/s. Acea viteză a făcut o diferență majoră în calitatea datelor, deoarece a permis oamenilor de știință să separe apa de alte molecule.

„La viteze mai mici de impact, gheața se sparge și semnalul de la grupurile de molecule de apă poate ascunde semnalul unor molecule organice,” explică dr. Khawaja.

