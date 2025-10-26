Ce sunt ouăle lichide și unde se află prima fabrică din România. La ce sunt folosite

În România s-a deschis recent prima fabrică de ouă lichide.

Ministrul Agriculturii Florin Barbu a anunțat recent că a fost deschisă prima fabrică de ouă lichide pasteurizate din România, după o investiție de 5 milioane de euro. Noua fabrică se află în Costeștii din Vale, în județul Dâmbovița.

Ce sunt ouăle lichide

Procesul de pasteurizare a ouălor constă în încălzirea acestora la o temperatură de 54 grade Celsius. Prin această metodă se distrug complet bacteriile periculoase precum Salmonella sau alte bacterii, fără a afecta calitatea și proprietățile ouălor.

Citește și: Supă cremă de dovleac, o rețetă delicioasă de toamnă. Ce ingredient aparte poți să-i adaugi

Articolul continuă după reclamă

Grupul Toneli va comercializa 3 produse separate obținute din ouă, și anume, gălbenușurile, albușurile și un mix din cele două, toate vândute sub formă lichidă. Un kilogram de produs de gălbenuș în formă lichidă conține 58 de albușuri de la ouă mărimea L, un kilogram de albușuri conține 32 de albușuri de la ouă mărimea L.

„Producția românească este din ce în ce mai puternică, iar producătorii care dezvoltă afaceri în România demonstrează în fiecare zi că au capacitatea să concureze de la egal la egal cu orice producător din Europa.

Citește și: Cuburi magice de "Vegeta" sau "Delikat", făcute acasă. Vezi rețeta

Am participat astăzi la deschiderea primei fabrici de ouă lichide din România, o investiție a grupului Toneli, unul dintre reperele solide ale industriei agroalimentare din România.

Această investiție confirmă faptul că parteneriatul dintre stat și mediul privat funcționează și aduce rezultate concrete: dezvoltare economică, locuri de muncă, produse românești de calitate și un sector agricol care se aliniază standardelor europene.

Îi felicit pe toți cei implicați în acest proiect – echipa Toneli, partenerii, autoritățile locale – pentru perseverență și încredere în potențialul agriculturii românești.

Aceasta este rețeta de succes: integrarea întregului lanț vegetal – zootehnic – procesare, prin folosirea fondurilor europene și ajutoarelor de stat, cu o strategie clară și cu oameni dedicați dezvoltării producției românești!”, a afirmat ministrul Agriculturii, potrivit Adevărul.

Ouăle pasteurizate aduc o serie de avantaje pentru consumatori. Pe lângă faptul că sunt distruse eventualele bacterii periculoase din ele, ouăle au și o durată de conservare mai mare în frigider spre deosebire de ouăle normale.

Aceste ouă lichide pot fi folosite în diferite rețete care includ ouă crude, cum ar fi deserturi sau prepararea băuturilor cu ouă. Un beneficiu foarte important îl constituie faptul că valoarea nutrițională a ouălor nu va fi compromisă prin procesul de pasteurizare, oferind aceleași beneficii pentru sănătatea organismului.

Citește și: Rețeta incredibil de bună de ghiveci de legume pentru iarnă la borcan