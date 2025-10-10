Cuburi magice de "Vegeta" sau "Delikat", făcute acasă. Vezi rețeta

Într-o vreme în care consumatorii devin tot mai atenţi la ce pun în farfurie, cuburile Vegeta pregătite acasă sunt alternativa firească la cele din comerţ, pline de glutamat de sodiu, coloranţi şi conservanţi. Din legume proaspete, tăiate, mixate şi portionate, rezultă o bază de gust naturală, care aduce savoare oricărui fel de mâncare.

Prepararea lor este simplă şi se poate adapta în funcţie de anotimp şi de preferinţe. Legumele clasice (morcov, ţelină, pătrunjel, păstârnac, ceapă, ardei sau roşii) se mixează împreună cu frunze aromatice precum pătrunjelul verde, ţelina sau leuşteanul. Pasta obţinută se repartizează în tăviţe pentru cuburi de gheaţă, se congelează şi se păstrează apoi în pungi ermetice. Astfel, la nevoie, un singur cub poate fi adăugat direct în oală, oferind gust intens şi culoare preparatului.

Un truc important este ca legumele să fie bine scurse de apă după spălare, pentru ca pasta să nu devină prea lichidă şi să cristalizeze neuniform la congelare. Se poate adăuga o lingură de ulei de măsline pentru textură şi o linguriţă de sare grunjoasă, care acţionează ca potenţiator natural de gust. Pentru un plus de aromă, se pot folosi şi frunze de busuioc, cimbru sau chiar puţin usturoi.

Cum poți personaliza Vegeta de casă

Variantele sunt nelimitate. Pentru o aromă mai dulce se pot adăuga dovlecei sau porumb, pentru una mai intensă se pot mixa ciuperci, iar pentru note mediteraneene se pot introduce roşii uscate şi oregano. În sezonul rece, când legumele proaspete sunt mai greu de găsit, se pot folosi şi legume congelate din comerţ, dar fără adaosuri de sosuri sau condimente.

Cuburile rezistă în congelator până la şase luni, cu condiţia să fie păstrate în pungi sau cutii bine închise, pentru a nu prinde mirosuri străine. Dacă sunt uscate parţial la cuptor sau în deshidrator înainte de congelare, durata lor de viaţă poate creşte chiar şi la opt luni.

Se folosesc în supe, ciorbe, tocăniţe, sosuri sau pilafuri, adăugate direct în lichidul fierbinte. Un cub echivalează cu o porţie generoasă de condimente naturale, iar gustul final este mult mai proaspăt decât cel dat de cuburile industriale. Pentru mâncărurile rapide, cuburile vegeta făcute în casă sunt aliatul ideal: transformă o supă simplă într-una savuroasă şi dau viaţă unei garnituri banale de orez sau legume.

Rețetă de cuburi magice de Vegeta sau Delikat

Ingrediente

200 g morcovi curățați

150 g țelină rădăcină curățată

100 g pătrunjel rădăcină curățat

100 g păstârnac curățat

1 ceapă albă, aproximativ 100 g

100 g ardei gras roșu

50 g roșii bine coapte

30 g frunze de țelină proaspete

30 g frunze de pătrunjel proaspete

30 g frunze de leuștean

30 ml ulei de măsline extravirgin

10 g sare grunjoasă neiodată

Mod de preparare

Legumele se curăță și se spală bine, apoi se taie bucăți mici pentru a fi mai ușor de mixat. Morcovul, țelina, pătrunjelul rădăcină, păstârnacul, ceapa, ardeiul și roșiile se pun în robotul de bucătărie și se mixează până se obține o pastă fină, ușor umedă. Frunzele de țelină, pătrunjel și leuștean se toacă separat și se adaugă în compoziție, pentru a păstra cât mai mult din aromă. Se încorporează uleiul și sarea, apoi se amestecă din nou până devin o pastă omogenă.

Compoziția rezultată se repartizează în forme de cuburi pentru gheață, presând ușor pentru a elimina aerul. Tăvile se introduc în congelator pentru 12 ore, până când cuburile sunt complet înghețate. Ulterior, cuburile se scot din forme și se depozitează într-o pungă sau cutie închisă ermetic, în congelator.