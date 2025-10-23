Antena Căutare
Cea mai mică bere din lume e cât un bob de orez. Cum a fost creată sticla

Carlsberg a creat cea mai mică bere din lume, ce are dimensiunea unui bob de orez și include chiar și alcool în sticlă.

Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 15:19
Cea mai mică bere din lume e umplută cu lichid | Shutterstock

Cea mai mică bere din lume are o înălțime de doar 12 milimetri, adică aproximativ dimensiunea unui bob de orez.

În plus, sticla conține și 0.05 mililitri de lichid, adică doar 0.0008% din lichidul dintr-o sticlp de bere obișnuită, scrie Daily Mail.

În imagini, sticla minusculă e prezentată lângă o sticlă obișnuită, tocmai pentru a scoate în evidență diferența de dimensiune.

Potrivit Carlsberg, sticla e o operă de artă creată pentru „a inspira oamenii să bea într-un mod responsabil și moderat”.

Cea mai mică bere din lume e cât un bob de orez

„Pentru a promova consumul responsabil de alcool, prezentăm cea mai moderată idee a noastră de până acum,” a declarat Casper Danielsson, director de comunicare la Carlsberg Suedia.

„Cea mai mică bere din lume conține doar o douăzecime de mililitru și e atât de mică încât poți trece ușor pe lângă ea fără să o observi,” a continuat Danielsson. „Dar mesajul e mult mai mare. Vrem să le reamintim oamenilor importanța consumului responsabil.”

Mica sticlă de bere a fost creată special de Glaskomponent, o companie suedeză specializată în sticlărie pentru echipamente de laborator. Asa Strand, o artistă suedeză specializată în miniaturi, care realizează piese pentru case de păpuși, a creat și aplicat capacul detașabil, eticheta și cerneala.

O porție de 0.05 mililitri nu ar fi suficientă pentru ca cineva să se îmbete. Însă, ca parte a campaniei sale pentru a încuraja moderația și consumul responsabil, Carlsberg a umplut sticla cu bere fără alcool.

Aceasta a fost preparată special la berăria experimentală Carlsberg din Falkenberg, Suedia, pentru a oferi o „experiență de gust intensă”. Ceea ce ar compensa pentru cantitatea minusculă de lichid. Institutul suedez de cercetare și inovare RISE a făcut posibilă umplerea sticlei. Experții au folosit tuburi ultrafine concepute pentru fibre optice.

„Realizarea și aplicarea culorii, a capacului și a etichetei pentru o sticlă de doar 12 milimetri înălțime a fost incredibil de dificilă, dar și foarte amuzantă,” a spus Asa Strand despre cea mai mică bere din lume.

„Nu exista o metodă prestabilită pentru a face asta. Dar cu precizie, răbdare și creativitate, am reușit să o aducem la viață,” a declarat artista.

Sticla record va fi expusă publicului

Specialiștii au realizat mai multe prototipuri. Dar aceasta este cea mai mică dintre ele și urmează să fie expusă public la Muzeul Carlsberg din Copenhaga.

Compania lansează și o provocare studenților de la KTH Royal Institute of Technology din Stockholm, de a crea o sticlă și mai mică.

În cadrul competiției, creatorul unei beri și mai mici va câștiga aproximativ 1.000 de euro și o vizită la Laboratorul de Cercetare Carlsberg din Copenhaga.

Carlsberg afirmă că noua sa creație face parte din tradiția sa bogată de inovație și cercetare, începută în 1847. Atunci, compania a fost fondată de industriașul danez J. C. Jacobsen.

Tot la Laboratorul Carlsberg din Copenhaga, în 1883, Emil Christian Hansen a dezvoltat o metodă de purificare a drojdiei. Ceea ce a făcut posibilă producerea de bere de calitate constantă la fiecare fermentare.

