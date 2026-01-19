Antena Căutare
Home News Inedit Cel mai mare safir stelat a fost descoperit. Ce valoare fantastică are piatra prețioasă de 3.563 de carate

Cel mai mare safir stelat a fost descoperit. Ce valoare fantastică are piatra prețioasă de 3.563 de carate

Cel mai mare safir stelat, cu 3.563 de carate, a fost descoperit în Sri Lanka și ar avea o valoare fantastică.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 14:38 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 14:56
Cel mai mare safir stelat din lume, Star of Pure Land, a fost descoperit în Sri Lanka | Profimedia Images

Safirul stelat rar a fost numit Star of Pure Land și e considerat cel mai mare safir stelat natural de acest fel din lume.

Astfel de safire, așa cum sugerează și numele, prezintă un efect de lumină similar cu o stea, numit asterism, scrie Daily Mail.

Efectul optic e vizibil la lumină și e căutat de colecționari din întreaga lume.

Ca urmare, valoarea acestei pietre prețioase ar putea fi fantastică, potrivit experților.

Articolul continuă după reclamă

Cel mai mare safir stelat a fost descoperit

„Acesta este cel mai mare safir stea mov de acest tip,” a declarat gemologul consultant Ashan Amarasinghe. „Piatra prezintă un asterism bine definit. Are un asterism cu 6 raze. Acesta este un lucru special, diferit de toate celelalte pietre.”

Deși valoarea finală a pietrei va fi determinată de prețul vânzării, Amarasinghe crede că ar putea valora cel puțin 300 de milioane de dolari.

Citește și: A găsit un cufăr cu diamante! Patru oameni au murit căutând comoara ascunsă în munți, estimată la peste un milion de dolari

Dacă acest lucru se confirmă, ar face ca Star of Pure Land să fie una dintre cele mai valoroase pietre prețioase descoperite vreodată.

Safirele stelate par să aibă o stea în centru datorită asterismului. Acesta e un efect cauzat de incluziuni mici, asemănătoare unor ace, ale mineralului rutil.

„În mod ideal, steaua unui safir stelat ar trebui să fie perfect centrată atunci când e privită direct de sus, iar fiecare rază să aibă aceeași lungime,” scrie pe site-ul The Natural Sapphire Company. „Razele ar trebui să fie luminoase, clare și bine definite, nu încețoșate sau difuze, și să se întindă de la coroana cabochonului până la bază, fără întreruperi.”

Piatra e deținută de o echipă al cărei nume nu a fost făcut public. Membrii acesteia au ales să rămână anonimi din motive de securitate.

Safirul record a fost găsit în Sri Lanka

Unul dintre proprietari a declarat că piatra a fost găsită într-o mină de pietre prețioase din apropierea orașului izolat Rathnapura din Sri Lanka, cunoscut drept „orașul pietrelor prețioase”, în anul 2023.

A fost cumpărată împreună cu alte pietre prețioase în acel an. Aproximativ 2 ani mai târziu proprietarii au descoperit că era o piatră specială. Ulterior, aceasta a fost certificată de 2 laboratoare.

Amarasinghe susține că valoarea pietrei a fost estimată între 300 și 400 de milioane de dolari de evaluatori internaționali.

Ca urmare, Star of Pure Land ar fi una dintre cele mai scumpe pietre din lume și ar depăși cu mult mai multe diamante celebre.

Citește și: Cel mai mare filon de safire din lume a fost descoperit accidental, într-o curte. Ce valoare fantastică are

De exemplu, Oppenheimer Blue, un diamant albastru de 14.62 carate, s-a vândut cu 57.5 milioane de dolari în 2016.

Williamson Pink Star, de 11.15 carate, s-a vândut pentru suma de 57.7 milioane de dolari în 2022.

„Diamantele, safirele, rubinele și alte pietre prețioase sunt intens dorite în întreaga lume,” scrie pe site-ul Jeweler’s Touch. „Deși aceste pietre sunt frumoase, cele mai valoroase pietre prețioase din lume oferă calități specifice.Precum detalii rare, culori unice sau o istorie bogată, care le ridică dincolo de valoarea obișnuită și le transformă în adevărate comori de neprețuit.”

(P) A început anul cu peste 1 milion de euro în cont! Un jucător Unibet din Ardeal a câștigat marele Jackpot... Temperatura ideală pentru birou ca toți angajații să fie fericiți. La cât trebuie setat termostatul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca
Observatornews.ro Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el
Antena 3 O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
SpyNews Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Dacia lansează un nou model în 2026. Cum arată și ce preț de pornire ar avea
Dacia lansează un nou model în 2026. Cum arată și ce preț de pornire ar avea
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști Catine.ro
Apariția neașteptată pe Bega care a devenit virală. Puțini și-au dat seama ce animale s-au strâns la un „brunch” pe malul râului
Apariția neașteptată pe Bega care a devenit virală. Puțini și-au dat seama ce animale s-au strâns la un...
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său coleg de platou
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia” Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos HelloTaste.ro
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor continuă să crească
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor... BZI
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani Jurnalul
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x