Cel mai mare safir stelat a fost descoperit. Ce valoare fantastică are piatra prețioasă de 3.563 de carate

Cel mai mare safir stelat, cu 3.563 de carate, a fost descoperit în Sri Lanka și ar avea o valoare fantastică.

Cel mai mare safir stelat din lume, Star of Pure Land, a fost descoperit în Sri Lanka | Profimedia Images

Safirul stelat rar a fost numit Star of Pure Land și e considerat cel mai mare safir stelat natural de acest fel din lume.

Astfel de safire, așa cum sugerează și numele, prezintă un efect de lumină similar cu o stea, numit asterism, scrie Daily Mail.

Efectul optic e vizibil la lumină și e căutat de colecționari din întreaga lume.

Ca urmare, valoarea acestei pietre prețioase ar putea fi fantastică, potrivit experților.

Cel mai mare safir stelat a fost descoperit

„Acesta este cel mai mare safir stea mov de acest tip,” a declarat gemologul consultant Ashan Amarasinghe. „Piatra prezintă un asterism bine definit. Are un asterism cu 6 raze. Acesta este un lucru special, diferit de toate celelalte pietre.”

Deși valoarea finală a pietrei va fi determinată de prețul vânzării, Amarasinghe crede că ar putea valora cel puțin 300 de milioane de dolari.

Dacă acest lucru se confirmă, ar face ca Star of Pure Land să fie una dintre cele mai valoroase pietre prețioase descoperite vreodată.

Safirele stelate par să aibă o stea în centru datorită asterismului. Acesta e un efect cauzat de incluziuni mici, asemănătoare unor ace, ale mineralului rutil.

„În mod ideal, steaua unui safir stelat ar trebui să fie perfect centrată atunci când e privită direct de sus, iar fiecare rază să aibă aceeași lungime,” scrie pe site-ul The Natural Sapphire Company. „Razele ar trebui să fie luminoase, clare și bine definite, nu încețoșate sau difuze, și să se întindă de la coroana cabochonului până la bază, fără întreruperi.”

Piatra e deținută de o echipă al cărei nume nu a fost făcut public. Membrii acesteia au ales să rămână anonimi din motive de securitate.

Safirul record a fost găsit în Sri Lanka

Unul dintre proprietari a declarat că piatra a fost găsită într-o mină de pietre prețioase din apropierea orașului izolat Rathnapura din Sri Lanka, cunoscut drept „orașul pietrelor prețioase”, în anul 2023.

A fost cumpărată împreună cu alte pietre prețioase în acel an. Aproximativ 2 ani mai târziu proprietarii au descoperit că era o piatră specială. Ulterior, aceasta a fost certificată de 2 laboratoare.

Amarasinghe susține că valoarea pietrei a fost estimată între 300 și 400 de milioane de dolari de evaluatori internaționali.

Ca urmare, Star of Pure Land ar fi una dintre cele mai scumpe pietre din lume și ar depăși cu mult mai multe diamante celebre.

De exemplu, Oppenheimer Blue, un diamant albastru de 14.62 carate, s-a vândut cu 57.5 milioane de dolari în 2016.

Williamson Pink Star, de 11.15 carate, s-a vândut pentru suma de 57.7 milioane de dolari în 2022.

„Diamantele, safirele, rubinele și alte pietre prețioase sunt intens dorite în întreaga lume,” scrie pe site-ul Jeweler’s Touch. „Deși aceste pietre sunt frumoase, cele mai valoroase pietre prețioase din lume oferă calități specifice.Precum detalii rare, culori unice sau o istorie bogată, care le ridică dincolo de valoarea obișnuită și le transformă în adevărate comori de neprețuit.”