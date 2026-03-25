7 câini furați s-au unit și au evadat de la o fabrică de carne pentru a se întoarce acasă. Cum au știut drumul înapoi

O haită de câini a devenit vitală la nivel internațional, după ce a fost observată în timp ce patrupezii se întorceau acasă în urma unei evadări de la o fabrică de carne.

Haita de câini a fost filmată în timp ce se îndrepta spre casă | Shutterstock

Imaginile cu cei 7 câini au fost publicate pe rețelele de socializare și au devenit rapid virale. Se pare că cei 7 câini au fost furați de o fabrică de carne din China, urmând să fie sacrificați.

Dar câinii au reușit să evadeze, s-au unit și au pornit împreună în drumul spre casă, scrie Daily Mail.

Cei 7 au parcurs peste 16 kilometri până au revenit în satul din care au fost furați, în provincia Jilin, China.

Traseul lor a fost urmărit de un ONG local, care a publicat imaginile pe Internet.

„Semănau cu o bandă de frați mai mici aflați în dificultate, care se deplasau în același ritm. Nimic asemănător cu niște câini fără stăpân,” a declarat una dintre persoanele care a filmat imaginile.

Deși a încercat de mai multe ori să-i ghideze către un loc sigur, câinii i-au ignorat apelurile.

ONG-ul Bitter Coffee a declarat că animalele proveneau din același sat și, cel mai probabil, formaseră legături puternice între ele. Voluntarii au fost trimiși la fața locului, împreună cu o dronă, pentru a-i urmări și a-i ajuta să se întoarcă acasă.

Un voluntar a susținut că animalele ar fi fost furate de persoane care administrau un magazin de carne de câine și că ar fi putut scăpa dintr-un camion, deși nu au existat martori care să le vadă fugind.

În imagini, se vede cum câinii înconjoară un ciobănesc german rănit, în timp ce un corgi, care conduce grupul, se uită în mod repetat înapoi pentru a se asigura că nimeni nu rămâne în urmă. Grupul includea și labradori și un pechinez.

Cum reușesc câinii să revină acasă

Potrivit studiilor, câinii au o combinație unică de instincte de orientare și abilități senzoriale foarte dezvoltate care îi ajută să revină acasă atunci când se pierd.

Cunoscuți pentru simțul lor olfactiv, câinii pot detecta obiecte sau persoane de la distanțe de până la 19 kilometri.

În același timp, un „compas intern” îi ajută să se orienteze pe distanțe de sute de kilometri, folosind câmpurile magnetice ale Pământului.

În timp ce majoritatea oamenilor se bazează pe vedere, câinii percep lumea în principal prin miros.

„Câinii sunt programați să detecteze mirosuri”, a explicat Jacqueline Boyd, expertă de la Universitatea Nottingham Tren. „Nasul unui câine obișnuit are peste 10 milioane de receptori olfactivi, comparativ cu oamenii, care au aproximativ 6 milioane. Acest lucru face ca nasul câinelui să fie de peste 10.000 de ori mai eficient în detectarea mirosurilor decât al nostru.”

Pe lângă simțul olfactiv extrem de puternic, câinii au și o sensibilitate la câmpul geomagnetic al Pământului, care îi poate ghida spre casă.

În 2020, cercetători de la Universitatea de Științe ale Vieții din Cehia au urmărit 27 de câini din 10 rase, pe parcursul a 3 ani.

Au echipat fiecare câine cu un zgardă GPS și o cameră, apoi i-au eliberat periodic din lesă în timpul plimbărilor prin pădure.

După ce erau eliberați, fiecare câine alerga mai adânc în pădure, iar după o anumită distanță era chemat înapoi de stăpân.

În acel moment, toți făceau ceva neobișnuit: efectuau ceea ce cercetătorii au numit o „alergare de orientare”.

Câinii făceau un sprint scurt de aproximativ 20 de metri și se aliniau aproape perfect cu axa geomagnetică nord–sud a Pământului. Potrivit cercetătorilor, acest comportament sugerează că animalele foloseau câmpul geomagnetic pentru a se orienta înainte de a porni înapoi.

„E puțin probabil ca indiciile vizuale sau olfactive să explice această aliniere foarte consistentă pe direcția nord–sud în timpul alergării de orientare,” au explicat cercetătorii într-un studiu publicat în revista online eLife. „De exemplu, habitatul împădurit și vegetația densă din zonele studiate fac orientarea vizuală nesigură și, în multe cazuri, imposibilă.”

După această etapă inițială, câinii își găseau drumul înapoi folosind 2 metode principale de navigație. Aproximativ 59% dintre câini au trecut la navigația bazată pe miros , în timp ce 32% s-au bazat pe repere fizice și alte informații vizuale.

Aproximativ 8% au folosit o combinație între cele 2 metode pentru a reveni la stăpânii lor.