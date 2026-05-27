Chefi la cuțite - Viitorul are gust, 27 mai 2026. Ilona Tand, fiica lui Nicolai Tand, apariție de excepție la televizor

Ilona Tand, fiica lui Nicolai Tand, a luat pe toată lumea prin surprindere cu frumusețea ei în prima ediție a mini-sezonului Chefi la cuțite - Viitorul are gust, de pe 27 mai 2026.

Pe Nicolai Tand îl cunoaște toată lumea, însă puțini sunt cei care știu că cheful de la Neatza cu Răzvan și Dani are o fiică minunată. Ilona Tand are 15 ani și este de o frumusețe deosebită, iar tatăl său se mândrește cu ea ori de câte ori are ocazia.

Deși apare rar pe micile ecrane ale publicului, Ilona Tand nu a ezitat să facă parte din competiția mini-sezonului Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Adolescenta a atras atenția telespectatorilor încă din prima ediție a emisiunii, de pe 27 mai 2026.

„Asta este prima mea experiență la televizor și într-un concurs. Tata e Nicolai Tand”, a povestit aceasta, vizibil emoționată.

Ce a spus Ilona Tand despre relația cu tatăl ei la Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Ilona Tand a dezvăluit că este prima oară într-o astfel de competiție. Așadar, emoțiile au copleșit-o, însă și-a găsit curajul să povestească despre relație deosebită pe care o are cu tatăl ei. Se pare că adolescenta se înțelege foarte bine cu Nicolai Tand, iar legătura dintre ei este specială.

„Îl admir mult ca persoană, dar și în bucătărie. E cel mai bun prieten al meu, pot să vorbesc orice cu el. Dacă mă ascund cumva de mama, pot să-i spun lui tata. Îmi dă sfaturi și îmi spune, dar el nu m-ar pedepsi! Eu când gătesc mi se pare că toate problemele mele se duc.

Deci chiar este wow, ador să fac asta și să stau să degust mâncarea. Îmi place să-mi de atâta sfaturi, dar de multe ori când sunt în bucătărie nu-mi place ca el să fie acolo. Vreau să-mi deguste mâncarea și să își dea cu părerea”, a spus Ilona Tand cu emoție în glas.

„Am un pic de emoții, mai ales că este prima oară când sunt la televizor!”, a mai adăugat fiica lui Nicolai Tand.

Chefi la cuțite - Viitorul are gust, o emisiune dedicată copiilor pasionați de gătit

După Marea Finală a sezonului 17, din 27 mai 2026, jurații au deschis ușile bucătăriei pentru mini-sezonul Chefi la cuțite – Viitorul are gust, dedicat copiilor pasionați de gătit.

Urmează o competiție concentrată în șase ediții speciale, în care telespectatorii vor descoperi o cu totul altă energie și dinamică în platoul show-ului culinar. Totodată, Chefi la cuțite – Viitorul are gust va dezvălui noi fațete ale rolurilor celor patru jurați, care vor conduce de această dată echipe alcătuite din copii.

Taberele se vor întrece în confruntări culinare absolut savuroase, mini-seria urmând structura consacrată a show-ului culinar clasic. Toate detaliile acestui mini-sezon pregătit ca un cadou ce sărbătorește Ziua Copilului vor fi descoperite începând cu 27 mai 2026.

