Cele mai scumpe case din lume și proprietarii lor. Cristiano Ronaldo și Jeff Bezos, pe lista reședințelor de sute de milioane

Cele mai scumpe case din lume aparțin unor vedete cunoscute în întreaga lume, miliardarilor tech, dar și unor conducători controversați.

Unele dintre cele mai scumpe case din lume au o istorie controversată | Shutterstock

Atunci când vine vorba de cele mai scumpe case din lume, puțini ar ghici cât costă aceste reședințe spectaculoase.

Prețurile pot varia de la câteva zeci de milioane de dolari, la câteva sute, scrie Woman and Home.

Prețul unora dintre aceste proprietăți e determinat nu doar de construcția în sine, ci și de locația luxoasă.

Unele dintre ele au fost construite în zone care sunt accesibile doar celor 1% din populație, scrie Yahoo News.

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Cele mai scumpe case din lume și proprietarii lor

Pe listă proprietarilor se numără sportivi, conducători, miliardari tech și vedete de reality show, care și-au făcut averea în fața camerelor de luat vederi.

Iată unele dintre cele mai scumpe case, potrivit datelor oficiale:

Kylie Jenner - 36.5 milioane de dolari

Kylie Jenner, considerată una dintre cele mai tinere miliardare din lume (titlu care a fost contestat de experți) a cumpărat o vilă în California care seamănă mai degrabă cu un resort de lux, scrie Ruby Home.

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Cu 7 dormitoare, 14 băi, 20 de locuri de parcare, un bar, o sală de jocuri, un cinematograf, o bucătărie profesională și o piscină care traversează casa, proprietatea oferă practic tot ce și-ar putea dori de la o locuință.

Kylie deține și două apartamente pentru oaspeți în cadrul proprietății, unde prietenii și familia se pot caza în liniște și intimitate.

Cristiano Ronaldo - 38 de milioane de dolari

Potrivit The Portugal News, Quinta da Marinha e una dintre cele mai exclusiviste proprietăți private din Portugalia. Costul inițial a fost de 19.7 milioane de euro.

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Însă investiția a ajuns în cele din urmă la 38 de milioane de dolari. Vila e situată într-una dintre cele mai prestigioase zone de pe coasta Portugaliei, la 30 de minute de Lisabona.

În total, vila are 8 dormitoare, o piscină infinity, un cinematograf privat și o parcare subterană, unde sportivul își va putea adăposti colecția de mașini de lux.

Adele - 58 de milioane de dolari

Adele a cumpărat în 2022, de la Sylvester Stallone, o vilă de 58 de milioane de dolari în Beverly Park, o comunitate exclusivistădin Beverly Hills, potrivit TMZ.

Proprietatea are 6 dormitoare, 9 băi, sală de fitness, saună, baie de aburi, piscină infinity, cameră pentru trabucuri, sală de cinema, bar personalizat, studio de artă și o casă de oaspeți cu 2 etaje.

Este una dintre cele mai mari proprietăți din cartier, scoasă inițial la vânzare pentru 110 milioane de dolari. Ceea ce înseamnă că Adele a cumpărat-o la aproape jumătate din prețul cerut.

The Weeknd - 70 de milioane de dolari

The Weeknd (Abel Tesfaye) a cumpărat în 2021 o vilă de 70 de milioane de dolari în exclusivistul cartier Bel-Air din Los Angeles.

Proprietatea de 33.000 de metri pătrați are 9 băi, un centru spa, piscine interioară și exterioară, teren de sport, studio muzical și priveliști spectaculoase asupra orașului.

La scurt timp după achiziție, cântărețul și-a scos penthouse-ul la vânzare pentru 22.5 milioane de dolari. Apartamentul are 4 dormitoare și 8 băi și ocupă întregul etaj 18 al unei clădiri exclusiviste din zona Westwood a Los Angelesului.

Drake - 100 de milioane de dolari

În 2022, Drake a cumpărat de la cântărețul britanic Robbie Williams o proprietate de 75 de milioane de dolari în Beverly Hills. De atunci, proprietatea a ajuns la o valoare de 100 de milioane de dolari

Situată în Benedict Canyon, vila de 24.260 de metri pătrați are 10 dormitoare și 18 băi.

Proprietatea e una dintre cele mai mari reședințe din zonă. Casa dispune de un garaj pentru 11 mașini, priveliști spectaculoase asupra orașului, lift, cramă, sală de fitness, sală de jocuri, teren de tenis ascuns și livadă.

Bill Gates - 132 de milioane de dolari

Proprietatea lui Bill Gates, numită Xanadu 2.0, a fost finalizată în 7 ani și a ajuns să aibă o valoare de 132 de milioane de dolari.

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Construită după divorțul lui Bill de Melinda, proprietatea are nisip auriu importat de pe o insulă din Caraibe, opere de artă celebre și un pârâu artificial populat cu somoni.

Jeff Bezos - 234 de milioane de dolari

Jeff Bezos deține 3 proprietăți pe Indian Creek, o insulă privată și exclusivistă din Miami atât de populată de miliardari încât a primit porecla „Billionaire Bunker”, scrie Entrepreneur.

Fondatorul Amazon a cheltuit aproximativ 234 de milioane de dolari pentru achiziționarea proprietăților, însă clubul exclusivist de pe insulă încă nu l-a acceptat ca membru.

Potrivit Wall Street Journal, Bezos a participat la petreceri și a stat de vorbă cu membri vechi ai clubului, dar până acum nu a reușit să obțină calitatea de membru.

Jared Kushner și Ivanka Trump, Mark Zuckerberg și familia regală din Qatar dețin cu toții proprietăți pe insulă, dar niciunul nu e membru al clubului.

Clubul, care are aproximativ 350 de membri, percepe aproape 1 milion de dolari pentru înscriere și aproximativ 44.000 de dolari pe an drept cotizație. Admiterea e decisă de un comitet format din 6 membri și de un consiliu de administrație cu 15 membri, condus de fostul CEO al AutoNation, Mike Jackson.

Mohammed bin Salman - 300 de milioane de dolari

Mohammed bin Salman e prințul moștenitor al Arabiei Saudite, implicat în numeroase controverse, precum asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018.

Deși are o reputație controversată și o avere câștigată prin moștenire, bin Salman deține una dintre cele mai luxoase vile din lume.

Potrivit BatInfo, bin Salman are o reședință în Louveciennes, în departamentul Yvelines. Numită Chateau Louis XIV, proprietatea e un castel construit de compania lui Emad Khashoggi, vărul jurnalistului Khashoggi, care ar fi fost ucis la ordinele prințului, potrivit surselor.

Louveciennes eun oraș bogat din Yvelines, situat lângă Versailles, la aproximativ 20 de kilometri vest de Paris.

În jurul acestui palat luxos de 7.000 de metri pătrați, se întind 23 de hectare de grădini franțuzești, concepute „în conformitate cu teoriile lui Andre Le Notre privind Palatul Versailles”.

Mukesh Ambani - 2 miliarde de dolari

Potrivit unor estimări, proprietatea lui Ambani e cea mai scumpă din întreaga lume, cu un preț estimat de 2 miliarde de dolari, scrie Times of India.

Numită Antilia, reședința e situată pe Altamount Road din Mumbai. E un zgârie-nori cu 27 de etaje, cu o istorie tensionată.

Terenul pe care se află cea mai scumpă casă din India nu era destinat inițial luxului, ci carității.

Potrivit mai multor relatări, în 1895, un proprietar de nave bogat, Kareem Bhai Ibrahim, a donat terenul pentru înființarea unui orfelinat numit Currimbhoy Ebrahim Khoja Yateemkhana.

Orfelinatul oferea adăpost și educație copiilor orfani, cu accent pe valorile religioase și morale. În 1986, terenul ar fi fost transferat unui trust aflat sub autoritatea Waqf Board, o instituție caritabilă responsabilă de administrarea proprietăților religioase musulmane.

În 2002, Waqf Board a decis să vândă terenul. Acesta era evaluat la aproximativ 18 milioane de dolari, dar a fost vândut unei entități comerciale asociate familiei lui Mukesh Ambani pentru doar 2.5 milioane de dolari, ceea ce a provocat un scandal imens.