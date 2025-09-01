Descoperirea care poate rescrie istoria umană. Unde au găsit experții o structură cu 7.000 de ani mai veche decât Stonehenge

Antena Căutare
Experții au dezvăluit descoperirea care poate rescrie istoria umană, cu o structură care ar fi cu 7.000 de ani mai veche decât celebrul Stonehenge.

Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 17:11 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 17:14
Gobekli Tepe reprezintă un complex istoric important | Shutterstock

Experții au descoperit o structură cu 7.000 de ani mai veche decât Stonehenge în Turcia, ce ar putea reprezenta cel mai timpuriu așezământ uman.

Descoperirea care poate rescrie istoria umană se află în Mendik Tepe, lângă Gobekli Tepe, un sit de 12.000 de ani, scrie Daily Mail.

Acesta include coloane de piatră și semnele unor ritualuri timpurii.

Recent, experții au descoperit că noile structuri ar fi mai vechi decât Gobekli Tepe.

Experții au dezvăluit o structură cu 7.000 de ani mai veche decât Stonehenge. Ceea ce ar extinde cronologia așezărilor umane complexe dincolo de ceea ce se credea posibil până acum.

Situl se află în cartierul rural Payamlı din districtul Eyyubiye al orașului Şanliurfa. Face parte dintr-o rețea de așezări preistorice care schimbă înțelegerea noastră despre societățile umane din acea perioadă.

Spre deosebire de Gobekli Tepe, faimos pentru stâlpii săi în formă de „T” decorați cu sculpturi complexe, Mendik Tepe prezintă pietre dreptunghiulare ridicate. Ceea ce sugerează o identitate arhitecturală și culturală distinctă.

De la începutul săpăturilor în 2024, echipa a descoperit o serie de structuri ovale. Unele au ziduri de piatră complexe și fragmente de vase decorate din piatră.

Aceste descoperiri indică existența unei societăți sofisticate, capabilă de construcții complexe.

„Mendik Tepe este un sit extrem de important pentru înțelegerea primilor locuitori ai regiunii,” a declarat dr. Necmi Karul, coordonatorul proiectului.

Structurile variază semnificativ ca mărime și funcție. Ceea ce oferă indicii despre organizarea socială a acestor comunități antice.

Clădirile mai mici, de câțiva metri, ar fi fost folosite pentru depozitare sau pregătirea hranei. Structurile de dimensiuni medii ar fi putut fi locuințe în această structură cu 7.000 de ani mai veche decât Stonehenge.

Clădirile mai mari ating între 4 și 5 metri înălțime. Acestea prezintă lucrări de piatră meticuloase, care sugerează o semnificație de ritual sau comunitară.

Profesorul Douglas Baird, ce a condus săpăturile, a evidențiat o construcție de mari dimensiuni. A subliniat că ar fi putut avea un rol comunal sau folosită pentru ritualuri.

Mendik Tepe ar fi fost construit în Neolitic

Rezultatele inițiale sugerează că Mendik Tepe ar putea data din primele faze ale Neoliticului. Posibil înainte de construirea Gobekli Tepe,dar și a lui Karahantepe. Acesta e un alt sit din apropiere cunoscut pentru stâlpii săi antropomorfici.

Ca urmare, Mendik Tepe reprezintă un sit important în acea perioadă, în care oamenii au adoptat agricultura și viața sedentară.

Proiectul Taş Tepeler, lansat de Ministerul Culturii și Turismului din Turcia, cuprinde mai multe situri neolitice din Şanliurfa, inclusiv Gobekli Tepe, Karahantepe, Cakmak Tepe și Sayburc.

Aceste situri au o vechime de aproximativ 11.500 de ani. Pot rescrie istoria dezvoltării umane prin evidențierea arhitecturii monumentale, a instituțiilor sociale și a primelor forme de cultivare a plantelor.

Descoperirile de la Mendik Tepe contrazic presupunerea anterioară că Gobekli Tepe a fost în primul rând un loc destinat ritualurilor. Deoarece combinația de structuri domestice și ceremoniale sugerează un tipar mai complex.

