Celebrul cuplu din Georgia care a luat cu asalt Internetul. Puțini știu cum arată copiii lor

Bera Ivanishvili și Nanuka Gudavadze formează cel mai popular cuplu din Georgia.

Frumosul cuplu întoarce mereu toate privirile pe stradă atunci când ies împreună.

El este cântăreț, iar ea este fotomodel. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste ca în filme și se bucură împreună de o familie minunată alături de copiii lor.

Felul inedit în care arată cei doi îi face să fie cel mai popular cuplu din Georgia, cu foarte mulți fani pe rețelele de socializare.

Cum arată copiii celui mai faimos cuplu din Georgia

Pe TikTok, Nanuka și Bera au peste 7 milioane de urmăritori, în timp ce pe Instagram au peste 1 milion.

Bera Ivanishvili este într-adevăr o apariție pentru că s-a născut cu albinism, o afecțiune rară care se definește prin lipsa pigmentului melanină.. El atrage atenția ori de câte ori iese pe stradă. Bărbatul este unul dintre cei patru copii ai miliardarului georgian Bidzina Ivanishvili, care e considerat cel mai bogat om din Georgia. Bidzina Ivanishvili a fost prim ministrul Georgiei din 2012 până în 2013 și este considerat unul dintre cei mai mari colecționari de artă.

Fotomodelul Nanuka și celebrul cântăreț s-au căsătorit în 2018, iar imaginile de la nunta celor doi au luat cu asalt internetul. Ei publică adesea imagini și videouri din viața lor de familie, dar și din vacanțe și din locurile frumoase în care merg cu copiii lor.

Fiecare postare de-a lor pe rețelele de socializare atrage atenția internauților și cei doi reușesc să strângă mereu milioane de vizualizări.

Bera este un cântăreț cunoscut în țara sa care deține propria lui casă de discuri. Recent, artistul și frumosul model Nanuka s-au mutat cu familia sa în Brazilia. Ei au împreună doi copii minunați și toată lumea era curioasă dacă micuții seamănă cu tatăl lor.

Se pare că cei doi băieți ai cuplului nu au moștenit afecțiunea tatălui lor și seamănă leit cu mama lor. Fotomodelul este cunoscut pentru frumusețea ei ieșită din comun pe care se pare că le-a transmis-o și fiilor ei.

Bera se mândrește cu frumoasa lui soție și cei doi băieți ai lor care sunt adorabili și care au devenit și ei niște staruri pe rețelele de socializare.

